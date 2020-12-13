快訊

降低血壓、膽固醇和發炎？ 蜂王乳真的對健康有益嗎？

光華商圈全球人壽新建工地 頂樓火災冒濃煙出動12輛消防車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕井澤再現江湖 前噶瑪蘭首席調酒師張郁嵐任副社長

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
前金車噶瑪蘭首席釀酒師張郁嵐，擔任KDI副社長與Komoro蒸餾廠首席釀酒師。圖／摘自張郁嵐臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
前金車噶瑪蘭首席釀酒師張郁嵐，擔任KDI副社長與Komoro蒸餾廠首席釀酒師。圖／摘自張郁嵐臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

自從老輕井澤酒廠在2000年關廠之後，「輕井澤威士忌」就以「量少質精」在江湖上打響名號；更由於蒸餾廠已經關閉，所以真的是「喝一瓶、少一瓶」，在收藏家不斷追價的情況下，身價也水漲船高。

現在全新的「輕井澤」威士忌要重現江湖了！新一代的輕井澤蒸餾酒製造株式會社（Karuizawa Distillers Inc.；KDI），已正式成立，由輕井澤飯店經營者Koji和Yoshie Shimaoka夫婦發起，與當地居民共同組建經營，並請到來自台灣的前噶瑪蘭首席調酒師張郁嵐，擔任副社長兼Komoro蒸餾廠首席調酒師。

全新的Komoro蒸餾廠，由著名建築師Akira Sogo設計，位於Asama淺間山海拔910公尺處，可望成為日本海拔最高的蒸餾廠，預計2021年開始建置，2022年春天開始正式運作。

輕井澤蒸餾酒製造株式會社的成立目標，是希望製作出最好的日本單一麥芽威士忌，並且以對自然環境永善的方式永續經營，好向「輕井澤」這個名字背後的文化遺產致敬。

輕井澤蒸餾酒製造株式會社表示：「輕井澤威士忌是全球豐富自然和當地歷史的全球象徵，未來絕對會保護和尊重這個美名。更將在稱之為『家』的地方，創建新的永續威士忌傳奇。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

著名建築師Akira Sogo所設計的蒸餾廠草圖。圖／摘自whiskyexpert.net。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
著名建築師Akira Sogo所設計的蒸餾廠草圖。圖／摘自whiskyexpert.net。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
輕井澤蒸餾酒製造株式會社正式成立。圖／摘自blog.thewhiskyexchange.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
輕井澤蒸餾酒製造株式會社正式成立。圖／摘自blog.thewhiskyexchange.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
新酒廠隱身當地自然環境中。圖／摘自whiskyexpert.net。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
新酒廠隱身當地自然環境中。圖／摘自whiskyexpert.net。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 噶瑪蘭 遺產

延伸閱讀

愛倫25年單一麥芽蘇格蘭威士忌 限量預購開跑

酒廠限定！ 噶瑪蘭珍藏版威士忌原酒系列馬德拉桶上市

你知道Single Malt 也是「調和」出來的威士忌嗎？

百樂門威士忌核心系列 新增21年酒款

相關新聞

錶界藝術標竿指標 代代傳承古老製錶技藝

源於1735 年，BLANCPAIN 寶珀錶以超過285 年貫徹對非凡工藝的執著，成為世界上歷史最悠久的製錶工藝品牌。

第六屆「臺灣工藝之家」授證 25位頂尖工藝師榮獲認證

第六屆「臺灣工藝之家」授證典禮上午在台北當代工藝設計分館舉辦，25位頂尖工藝師榮獲認證，由行政院長蘇貞昌親自授予「臺灣工...

輕井澤再現江湖 前噶瑪蘭首席調酒師張郁嵐任副社長

自從老輕井澤酒廠在2000年關廠之後，「輕井澤威士忌」就以「量少質精」在江湖上打響名號；更由於蒸餾廠已經關閉，所以真的是...

許路兒俏皮穿搭像頑童歷險記 侯佩岑拿LOEWE綻放法式優雅

日前侯佩岑在社群放上優雅都會穿搭照，拎著LOEWE Hammock包款，又帶著寫意的度假心情；楊丞琳也以連身褲搭襯Ham...

李多熙拿超大尺寸MULBERRY真帥氣 經典回歸霓虹新炫色

以「請輸入檢索詞www」引起關注的韓國女星李多熙，有著176公分的高䠷身材，擅長駕馭各種考驗身型的服裝，近日12月的韓國...

高年級網紅「萬秀洗衣店」跟上永續時尚 打造「被遺忘衣物循環平台」

高年級網紅「萬秀洗衣店」的阿公萬吉、阿嬤秀娥，運用客人經年未取件的服裝穿搭出自我風格而爆紅，有鑑於洗衣店堆積了越來越多無...

趙薇、網紅首富穿FENDI走很前面 率先演繹2021 Pantone「極致灰」與「亮麗黃」

日前國際色彩權威PANTONE（彩通）公布了2021年度代表色（2021 pantone color of the ye...

Full House！耗時兩年 BallWatch雙色圈GMT全員到齊

顏色總帶給人更多想像，具有兩地時間顯示的GMT功能，一向是波爾表（Ball Watch）Aero GMT II的特色之一...

MYKITA與King Gnu常田大希聯名 打造限量太陽眼鏡

時常與不同品牌跨界的MYKITA將觸角延伸到日本流行音樂界，找來話題新生代樂團King Gnu的吉他手常田大希（Tune...

「芒果冰」創始店ICE MONSTER永康總店 年底熄燈

CNN評選全球十大甜點，也是台北永康街芒果冰始祖的ICE MONSTER，去年才在媒體報導下「強勢回歸台北永康商圈」，今...

VICTOR攜手Hello Kitty跨界合作 讓人少女心大噴發！

VICTOR首度針對女性球友精心打造與HELLO KITTY跨界合作款運動裝備及休閒服飾配件，讓人少女心大爆發。NBA ...

曾經1分鐘賣1.9瓶！萬寶龍男香升級「傳奇至尊淡香精」

提到萬寶龍，首先會先想到的是筆具、腕表與皮件，但其實萬寶龍另一吸引男性的商品，就是香水，萬寶龍曾推出「傳奇淡香水LEGE...

熱門新聞

2020年末！3大星座會遇見「爛桃花」 處女別吃回頭草

冷空氣變更強！明晚恐迎入冬首波冷氣團 2天低溫探12度

「芒果冰」創始店ICE MONSTER永康總店 年底熄燈

台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

今晚北部天氣驟變！ 吳德榮：明晚起挑戰入冬最低溫

殺破狼周運勢／白羊生活有重大轉變 水瓶情緒管理要做好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。