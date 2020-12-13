輕井澤再現江湖 前噶瑪蘭首席調酒師張郁嵐任副社長

自從老輕井澤酒廠在2000年關廠之後，「輕井澤威士忌」就以「量少質精」在江湖上打響名號；更由於蒸餾廠已經關閉，所以真的是「喝一瓶、少一瓶」，在收藏家不斷追價的情況下，身價也水漲船高。

現在全新的「輕井澤」威士忌要重現江湖了！新一代的輕井澤蒸餾酒製造株式會社（Karuizawa Distillers Inc.；KDI），已正式成立，由輕井澤飯店經營者Koji和Yoshie Shimaoka夫婦發起，與當地居民共同組建經營，並請到來自台灣的前噶瑪蘭首席調酒師張郁嵐，擔任副社長兼Komoro蒸餾廠首席調酒師。

全新的Komoro蒸餾廠，由著名建築師Akira Sogo設計，位於Asama淺間山海拔910公尺處，可望成為日本海拔最高的蒸餾廠，預計2021年開始建置，2022年春天開始正式運作。

輕井澤蒸餾酒製造株式會社的成立目標，是希望製作出最好的日本單一麥芽威士忌，並且以對自然環境永善的方式永續經營，好向「輕井澤」這個名字背後的文化遺產致敬。

輕井澤蒸餾酒製造株式會社表示：「輕井澤威士忌是全球豐富自然和當地歷史的全球象徵，未來絕對會保護和尊重這個美名。更將在稱之為『家』的地方，創建新的永續威士忌傳奇。」

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