聽新聞
test
0:00 / 0:00

許路兒俏皮穿搭像頑童歷險記 侯佩岑拿LOEWE綻放法式優雅

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
許路兒、侯佩岑、楊丞琳選搭LOEWE Hammock、Puzzle包款。圖／取自IG
許路兒、侯佩岑、楊丞琳選搭LOEWE Hammock、Puzzle包款。圖／取自IG

日前侯佩岑在社群放上優雅都會穿搭照，拎著LOEWE Hammock包款，又帶著寫意的度假心情；楊丞琳也以連身褲搭襯Hammock包款，展現出門走走的模樣；近期Hammock包款以美國陶瓷暨雕塑藝術家Ken Price（肯．普萊斯，或名Kenneth Price）的作品為靈感，帶來更具海洋度假風情的單品。

Hammock是LOEWE的經典包款之一，結構來自其吊床之名，在對稱平衡中有著多變的搭配方式與各種尺寸，可手提、肩背以及斜背等，因應各種場合之用。侯佩岑身穿法國輕奢品牌maje的雪紡印花洋裝和格紋新裝外套，配襯Hammock淺燕麥色亞麻拼接小牛皮肩背提包，優雅知性。

除了早春新色，還有藝術家Ken Price畫作系列，他的作品色彩鮮艷，帶有古老墨西哥陶器和傳統民族陶藝的影子，內容以顏色繽紛的城市、風景圖為主，也成為LOEWE Holiday系列的包款圖樣，尤其是他在八○年代為加州Newport Beach的La Palme餐廳手繪的20個陶瓷碟圖案，都成為LOEWE經典包袋的底圖。許路兒日前正是選搭了Ken Price的Puzzle包款，棕櫚、海濱及城市等圖案，讓手袋如同藝術品般活潑有趣，搭襯丹寧的帥氣，展現冬日頑童冒險風格。

侯佩岑穿maje雪紡印花洋裝12,750元，搭配LOEWE Hammock淺燕麥色亞麻拼接小牛皮肩背提包。圖／取自IG
侯佩岑穿maje雪紡印花洋裝12,750元，搭配LOEWE Hammock淺燕麥色亞麻拼接小牛皮肩背提包。圖／取自IG
許路兒選搭款Puzzle棕色小牛皮肩背提包，88,000元。圖／LOEWE提供
許路兒選搭款Puzzle棕色小牛皮肩背提包，88,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle森林綠拼色小牛皮肩背提包，10萬7,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle森林綠拼色小牛皮肩背提包，10萬7,000元。圖／LOEWE提供
楊丞琳LOEWE Hammock系列手袋。圖／取自IG
楊丞琳LOEWE Hammock系列手袋。圖／取自IG
Hammock金黃拼色小牛皮肩背提包，10萬9,000元。圖／LOEWE提供
Hammock金黃拼色小牛皮肩背提包，10萬9,000元。圖／LOEWE提供
許路兒選搭LOEWE的Puzzle棕色小牛皮肩背提包，88,000元。圖／取自IG
許路兒選搭LOEWE的Puzzle棕色小牛皮肩背提包，88,000元。圖／取自IG
LOEWE的Hammock系列在早春推出許多新色。圖／LOEWE提供
LOEWE的Hammock系列在早春推出許多新色。圖／LOEWE提供
侯佩岑穿maje雪紡印花洋裝12,750元、maje格紋排釦西裝外套15,070元，搭配LOEWE Hammock淺燕麥色亞麻拼接小牛皮肩背提包。圖／取自IG
侯佩岑穿maje雪紡印花洋裝12,750元、maje格紋排釦西裝外套15,070元，搭配LOEWE Hammock淺燕麥色亞麻拼接小牛皮肩背提包。圖／取自IG
侯佩岑選搭款Hammock淺燕麥色亞麻拼接小牛皮肩背提包，價格店洽。圖／LOEWE提供
侯佩岑選搭款Hammock淺燕麥色亞麻拼接小牛皮肩背提包，價格店洽。圖／LOEWE提供
許路兒選搭LOEWE的Puzzle棕色小牛皮肩背提包，88,000元。圖／取自IG
許路兒選搭LOEWE的Puzzle棕色小牛皮肩背提包，88,000元。圖／取自IG
許路兒選搭LOEWE的Puzzle棕色小牛皮肩背提包，88,000元。圖／取自IG
許路兒選搭LOEWE的Puzzle棕色小牛皮肩背提包，88,000元。圖／取自IG
侯佩岑穿maje雪紡印花洋裝12,750元，搭配LOEWE Hammock淺燕麥色亞麻拼接小牛皮肩背提包。圖／取自IG
侯佩岑穿maje雪紡印花洋裝12,750元，搭配LOEWE Hammock淺燕麥色亞麻拼接小牛皮肩背提包。圖／取自IG
侯佩岑穿maje雪紡印花洋裝12,750元、maje格紋排釦西裝外套15,070元，搭配LOEWE Hammock淺燕麥色亞麻拼接小牛皮肩背提包。圖／取自IG
侯佩岑穿maje雪紡印花洋裝12,750元、maje格紋排釦西裝外套15,070元，搭配LOEWE Hammock淺燕麥色亞麻拼接小牛皮肩背提包。圖／取自IG
Hammock向日葵黃小牛皮迷你肩背提包，價格店洽。圖／LOEWE提供
Hammock向日葵黃小牛皮迷你肩背提包，價格店洽。圖／LOEWE提供
許路兒選搭LOEWE的Puzzle棕色小牛皮肩背提包，88,000元。圖／取自IG
許路兒選搭LOEWE的Puzzle棕色小牛皮肩背提包，88,000元。圖／取自IG

藝術家 陶藝

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

孫芸芸爆性感！掀開風衣秀美腿 許路兒也拎BURBERRY引來萌松鼠同框

越像骨董包越受歡迎 林志玲、侯佩岑都愛復古肩背包！

侯佩岑辣秀鉛筆腿　和兒子鬥嘴防失智

相關新聞

「芒果冰」創始店ICE MONSTER永康總店 年底熄燈

CNN評選全球十大甜點，也是台北永康街芒果冰始祖的ICE MONSTER，去年才在媒體報導下「強勢回歸台北永康商圈」，今...

許路兒俏皮穿搭像頑童歷險記 侯佩岑拿LOEWE綻放法式優雅

日前侯佩岑在社群放上優雅都會穿搭照，拎著LOEWE Hammock包款，又帶著寫意的度假心情；楊丞琳也以連身褲搭襯Ham...

李多熙拿超大尺寸MULBERRY真帥氣 經典回歸霓虹新炫色

以「請輸入檢索詞www」引起關注的韓國女星李多熙，有著176公分的高䠷身材，擅長駕馭各種考驗身型的服裝，近日12月的韓國...

高年級網紅「萬秀洗衣店」跟上永續時尚 打造「被遺忘衣物循環平台」

高年級網紅「萬秀洗衣店」的阿公萬吉、阿嬤秀娥，運用客人經年未取件的服裝穿搭出自我風格而爆紅，有鑑於洗衣店堆積了越來越多無...

趙薇、網紅首富穿FENDI走很前面 率先演繹2021 Pantone「極致灰」與「亮麗黃」

日前國際色彩權威PANTONE（彩通）公布了2021年度代表色（2021 pantone color of the ye...

Full House！耗時兩年 BallWatch雙色圈GMT全員到齊

顏色總帶給人更多想像，具有兩地時間顯示的GMT功能，一向是波爾表（Ball Watch）Aero GMT II的特色之一...

MYKITA與King Gnu常田大希聯名 打造限量太陽眼鏡

時常與不同品牌跨界的MYKITA將觸角延伸到日本流行音樂界，找來話題新生代樂團King Gnu的吉他手常田大希（Tune...

VICTOR攜手Hello Kitty跨界合作 讓人少女心大噴發！

VICTOR首度針對女性球友精心打造與HELLO KITTY跨界合作款運動裝備及休閒服飾配件，讓人少女心大爆發。NBA ...

曾經1分鐘賣1.9瓶！萬寶龍男香升級「傳奇至尊淡香精」

提到萬寶龍，首先會先想到的是筆具、腕表與皮件，但其實萬寶龍另一吸引男性的商品，就是香水，萬寶龍曾推出「傳奇淡香水LEGE...

搶攻防疫商機！時尚潮流品牌跨界打造耶誕版口罩

因為新冠肺炎影響，口罩儼然成為今年最熱門的商品，更是搜尋的關鍵字，包含時尚品牌或是潮牌也都嗅出這波商機，紛紛推出帶有自家...

愛彼參與富藝斯拍賣 百億富翁豪捐四只腕表成亮點

同樣一款精品，一旦曾為有名人使用、簽名，常帶來有別於常規的特殊聯想。像是和該位名人共享一段特殊的私密時光。富藝斯拍賣會（...

RADO X 日本設計團隊YOY Undigital腕表數位類比二合一

數位時代，智慧型裝置的出現帶來生活便利、但偶爾也令心性浮動燥熱。但數位與類比，不一定站在對立的兩面，「隨著世界上所有的事...

熱門新聞

冷空氣變更強！明晚恐迎入冬首波冷氣團 2天低溫探12度

「芒果冰」創始店ICE MONSTER永康總店 年底熄燈

2020年末！3大星座會遇見「爛桃花」 處女別吃回頭草

把握短暫好天氣 吳德榮：明晚變天下周挑戰入冬最低溫

台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

入冬最強冷空氣明晚起挾雨掃北東！ 這兩天最冷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。