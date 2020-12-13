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許路兒俏皮穿搭像頑童歷險記 侯佩岑拿LOEWE綻放法式優雅
日前侯佩岑在社群放上優雅都會穿搭照，拎著LOEWE Hammock包款，又帶著寫意的度假心情；楊丞琳也以連身褲搭襯Hammock包款，展現出門走走的模樣；近期Hammock包款以美國陶瓷暨雕塑藝術家Ken Price（肯．普萊斯，或名Kenneth Price）的作品為靈感，帶來更具海洋度假風情的單品。
Hammock是LOEWE的經典包款之一，結構來自其吊床之名，在對稱平衡中有著多變的搭配方式與各種尺寸，可手提、肩背以及斜背等，因應各種場合之用。侯佩岑身穿法國輕奢品牌maje的雪紡印花洋裝和格紋新裝外套，配襯Hammock淺燕麥色亞麻拼接小牛皮肩背提包，優雅知性。
除了早春新色，還有藝術家Ken Price畫作系列，他的作品色彩鮮艷，帶有古老墨西哥陶器和傳統民族陶藝的影子，內容以顏色繽紛的城市、風景圖為主，也成為LOEWE Holiday系列的包款圖樣，尤其是他在八○年代為加州Newport Beach的La Palme餐廳手繪的20個陶瓷碟圖案，都成為LOEWE經典包袋的底圖。許路兒日前正是選搭了Ken Price的Puzzle包款，棕櫚、海濱及城市等圖案，讓手袋如同藝術品般活潑有趣，搭襯丹寧的帥氣，展現冬日頑童冒險風格。
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