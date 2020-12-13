許路兒俏皮穿搭像頑童歷險記 侯佩岑拿LOEWE綻放法式優雅

日前侯佩岑在社群放上優雅都會穿搭照，拎著LOEWE Hammock包款，又帶著寫意的度假心情；楊丞琳也以連身褲搭襯Hammock包款，展現出門走走的模樣；近期Hammock包款以美國陶瓷暨雕塑藝術家Ken Price（肯．普萊斯，或名Kenneth Price）的作品為靈感，帶來更具海洋度假風情的單品。

Hammock是LOEWE的經典包款之一，結構來自其吊床之名，在對稱平衡中有著多變的搭配方式與各種尺寸，可手提、肩背以及斜背等，因應各種場合之用。侯佩岑身穿法國輕奢品牌maje的雪紡印花洋裝和格紋新裝外套，配襯Hammock淺燕麥色亞麻拼接小牛皮肩背提包，優雅知性。