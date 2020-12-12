聽新聞
test
0:00 / 0:00
李多熙拿超大尺寸MULBERRY真帥氣 經典回歸霓虹新炫色
以「請輸入檢索詞www」引起關注的韓國女星李多熙，有著176公分的高䠷身材，擅長駕馭各種考驗身型的服裝，近日12月的韓國版「Harper’s Bazaar」與英國品牌MULBERRY的合作，即由李多熙詮釋全經典回歸Alexa包款系列，在韓屋前拍攝，呈現東方氛圍與英倫風格的交匯。
MULBERRY以成立50周年為主題，由李多熙在此系列照片中，呈現2010年首度亮相的Alexa包、於2020年復刻推出的新款式，展現更為休閒、現代的樣貌。經典Alexa款式的靈感來自於時尚名人 Alexa Chung經常使用的復古風格公事包，展現當代女性的自信俐落，而MULBERRY 郵差鎖釦（Postman’s Lock）則是標誌設計，MULBERRY設計團隊為慶賀品牌50周年紀念，也以此包款的正式風格重新演繹為更現代化的輪廓。
全新的Alexa系列皮革由英國的碳中和工廠製造，使用環保認證的黃金標準皮革，豐富的顏色也是全新系列的一大特色，包括寧靜中性的大地色調炭黑、栗子和石灰色，或代表熱鬧節慶的霓虹粉、霓虹黃，以及MULBERRY經典深綠、深琥珀和黑色，共有超大款、標準款以及迷你款等3種尺寸。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言