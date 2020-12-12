李多熙拿超大尺寸MULBERRY真帥氣 經典回歸霓虹新炫色

以「請輸入檢索詞www」引起關注的韓國女星李多熙，有著176公分的高䠷身材，擅長駕馭各種考驗身型的服裝，近日12月的韓國版「Harper’s Bazaar」與英國品牌MULBERRY的合作，即由李多熙詮釋全經典回歸Alexa包款系列，在韓屋前拍攝，呈現東方氛圍與英倫風格的交匯。

MULBERRY以成立50周年為主題，由李多熙在此系列照片中，呈現2010年首度亮相的Alexa包、於2020年復刻推出的新款式，展現更為休閒、現代的樣貌。經典Alexa款式的靈感來自於時尚名人 Alexa Chung經常使用的復古風格公事包，展現當代女性的自信俐落，而MULBERRY 郵差鎖釦（Postman’s Lock）則是標誌設計，MULBERRY設計團隊為慶賀品牌50周年紀念，也以此包款的正式風格重新演繹為更現代化的輪廓。