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李多熙拿超大尺寸MULBERRY真帥氣 經典回歸霓虹新炫色

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
韓國女星李多熙在12月韓國版「Harper’s Bazaar」選搭Alexa手袋。圖／MULBERRY提供、取自IG
韓國女星李多熙在12月韓國版「Harper’s Bazaar」選搭Alexa手袋。圖／MULBERRY提供、取自IG

以「請輸入檢索詞www」引起關注的韓國女星李多熙，有著176公分的高䠷身材，擅長駕馭各種考驗身型的服裝，近日12月的韓國版「Harper’s Bazaar」與英國品牌MULBERRY的合作，即由李多熙詮釋全經典回歸Alexa包款系列，在韓屋前拍攝，呈現東方氛圍與英倫風格的交匯。

MULBERRY以成立50周年為主題，由李多熙在此系列照片中，呈現2010年首度亮相的Alexa包、於2020年復刻推出的新款式，展現更為休閒、現代的樣貌。經典Alexa款式的靈感來自於時尚名人 Alexa Chung經常使用的復古風格公事包，展現當代女性的自信俐落，而MULBERRY 郵差鎖釦（Postman’s Lock）則是標誌設計，MULBERRY設計團隊為慶賀品牌50周年紀念，也以此包款的正式風格重新演繹為更現代化的輪廓。

全新的Alexa系列皮革由英國的碳中和工廠製造，使用環保認證的黃金標準皮革，豐富的顏色也是全新系列的一大特色，包括寧靜中性的大地色調炭黑、栗子和石灰色，或代表熱鬧節慶的霓虹粉、霓虹黃，以及MULBERRY經典深綠、深琥珀和黑色，共有超大款、標準款以及迷你款等3種尺寸。

MULBERRY為慶祝品牌成立50周年，推出經典回歸霓虹黃Alexa手袋。圖／MULBERRY提供
MULBERRY為慶祝品牌成立50周年，推出經典回歸霓虹黃Alexa手袋。圖／MULBERRY提供
MULBERRY為慶祝品牌成立50周年，推出經典回歸的Alexa手袋。圖／MULBERRY提供
MULBERRY為慶祝品牌成立50周年，推出經典回歸的Alexa手袋。圖／MULBERRY提供
MULBERRY為慶祝品牌成立50周年，推出經典回歸霓虹粉Alexa手袋。圖／MULBERRY提供
MULBERRY為慶祝品牌成立50周年，推出經典回歸霓虹粉Alexa手袋。圖／MULBERRY提供
李多熙在12月韓國版「Harper’s Bazaar」穿搭MULBERRY。圖／取自IG
李多熙在12月韓國版「Harper’s Bazaar」穿搭MULBERRY。圖／取自IG
李多熙在12月韓國版「Harper’s Bazaar」穿搭MULBERRY，詮釋經典回歸Alexa包款。圖／取自IG
李多熙在12月韓國版「Harper’s Bazaar」穿搭MULBERRY，詮釋經典回歸Alexa包款。圖／取自IG
李多熙在12月韓國版「Harper’s Bazaar」穿搭MULBERRY。圖／取自IG
李多熙在12月韓國版「Harper’s Bazaar」穿搭MULBERRY。圖／取自IG
MULBERRY為慶祝品牌成立50周年，推出經典回歸石灰色Alexa手袋。圖／MULBERRY提供
MULBERRY為慶祝品牌成立50周年，推出經典回歸石灰色Alexa手袋。圖／MULBERRY提供
MULBERRY為慶祝品牌成立50周年，推出經典回歸Alexa手袋。圖／MULBERRY提供
MULBERRY為慶祝品牌成立50周年，推出經典回歸Alexa手袋。圖／MULBERRY提供
李多熙在12月韓國版「Harper’s Bazaar」穿搭MULBERRY。圖／取自IG
李多熙在12月韓國版「Harper’s Bazaar」穿搭MULBERRY。圖／取自IG
李多熙在12月韓國版「Harper’s Bazaar」，詮釋MULBERRY的經典回歸Alexa手袋。圖／取自IG
李多熙在12月韓國版「Harper’s Bazaar」，詮釋MULBERRY的經典回歸Alexa手袋。圖／取自IG
李多熙在12月韓國版「Harper’s Bazaar」，詮釋MULBERRY的經典回歸超大尺寸Alexa手袋。圖／取自IG
李多熙在12月韓國版「Harper’s Bazaar」，詮釋MULBERRY的經典回歸超大尺寸Alexa手袋。圖／取自IG
李多熙在12月韓國版「Harper’s Bazaar」，詮釋MULBERRY的經典回歸Alexa手袋。圖／取自IG
李多熙在12月韓國版「Harper’s Bazaar」，詮釋MULBERRY的經典回歸Alexa手袋。圖／取自IG

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