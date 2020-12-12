高年級網紅「萬秀洗衣店」跟上永續時尚 打造「被遺忘衣物循環平台」

高年級網紅「萬秀洗衣店」的阿公萬吉、阿嬤秀娥，運用客人經年未取件的服裝穿搭出自我風格而爆紅，有鑑於洗衣店堆積了越來越多無人領回的衣服，形成店家的成本、也衍生資源浪費，「萬秀洗衣店」加入推廣永續時尚的行列，透過群眾募資展開「被遺忘衣物循環平台」新計畫，讓全台洗衣店被遺忘的衣物都有重新上架販售的機會。

在台中后里開業70年的萬秀洗衣店，由孫子張瑞夫以萬秀夫妻擔綱模特兒，用店內堆積已久、客人未取的服裝搭出「舊衣時尚」，吸引超過65萬IG粉絲，張瑞夫基於想解決洗衣店的衣物囤積問題，提出「重新定衣Redefine」計畫，讓洗衣店「被遺忘的衣物」重獲新生，可透過全新的網路平台下單洗衣店被遺忘多年的衣物，經由洗衣店職人清潔後，再將乾淨的衣服送至新主人手中。除了舊衣新穿的交易之外，也將在網站上介紹老衣穿搭、環保生活等相關內容，邀請認同循環時尚的造型師、設計師撰寫專欄，未來延伸關注弱勢族群家中織品清潔問題，與扶助弱勢家庭、獨居老人的團體合作，透過部分盈餘支付清洗費用，交由新北市慈佑庇護工廠及響應的洗衣店清洗，創造公益的循環。