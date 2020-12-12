快訊

自爆辭監委是等不到慰留 陳師孟：蔡英文不懂監察權

獨／前主播56歲梅開二度 繞四分之一世紀娶回初戀女友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高年級網紅「萬秀洗衣店」跟上永續時尚 打造「被遺忘衣物循環平台」

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
萬秀洗衣店的阿公萬吉、阿嬤秀娥，以客人未取件的服裝搭出復古時髦的風格。圖／取自IG
萬秀洗衣店的阿公萬吉、阿嬤秀娥，以客人未取件的服裝搭出復古時髦的風格。圖／取自IG

高年級網紅「萬秀洗衣店」的阿公萬吉、阿嬤秀娥，運用客人經年未取件的服裝穿搭出自我風格而爆紅，有鑑於洗衣店堆積了越來越多無人領回的衣服，形成店家的成本、也衍生資源浪費，「萬秀洗衣店」加入推廣永續時尚的行列，透過群眾募資展開「被遺忘衣物循環平台」新計畫，讓全台洗衣店被遺忘的衣物都有重新上架販售的機會。

在台中后里開業70年的萬秀洗衣店，由孫子張瑞夫以萬秀夫妻擔綱模特兒，用店內堆積已久、客人未取的服裝搭出「舊衣時尚」，吸引超過65萬IG粉絲，張瑞夫基於想解決洗衣店的衣物囤積問題，提出「重新定衣Redefine」計畫，讓洗衣店「被遺忘的衣物」重獲新生，可透過全新的網路平台下單洗衣店被遺忘多年的衣物，經由洗衣店職人清潔後，再將乾淨的衣服送至新主人手中。除了舊衣新穿的交易之外，也將在網站上介紹老衣穿搭、環保生活等相關內容，邀請認同循環時尚的造型師、設計師撰寫專欄，未來延伸關注弱勢族群家中織品清潔問題，與扶助弱勢家庭、獨居老人的團體合作，透過部分盈餘支付清洗費用，交由新北市慈佑庇護工廠及響應的洗衣店清洗，創造公益的循環。

「被遺忘衣物循環平台」，即日起將透過嘖嘖群眾募資上線，萬秀洗衣店也準備兩用收納袋、洗衣網袋、萬秀洗衣店貼紙和布章、輕便購物袋等回饋品，用以感謝支持者的參與，張瑞夫希望透過這些小物，讓人們從生活中發現保存衣物與洗滌的心意。

萬秀洗衣店演出青峰MV，青峰也力挺萬秀洗衣店打造循環交易平台。圖／萬秀洗衣店提供
萬秀洗衣店演出青峰MV，青峰也力挺萬秀洗衣店打造循環交易平台。圖／萬秀洗衣店提供
「被遺忘衣物循環平台」募資回饋品，購物袋。圖／萬秀洗衣店提供
「被遺忘衣物循環平台」募資回饋品，購物袋。圖／萬秀洗衣店提供
萬秀洗衣店的阿公萬吉、阿嬤秀娥詮釋萬秀洗衣店募資回饋品。圖／取自IG
萬秀洗衣店的阿公萬吉、阿嬤秀娥詮釋萬秀洗衣店募資回饋品。圖／取自IG
萬秀洗衣店的阿公萬吉、阿嬤秀娥，以客人未取件的服裝搭出復古時髦的風格。圖／取自IG
萬秀洗衣店的阿公萬吉、阿嬤秀娥，以客人未取件的服裝搭出復古時髦的風格。圖／取自IG
「被遺忘衣物循環平台」萬秀洗衣店募資回饋品，兩用收納袋。圖／萬秀洗衣店提供
「被遺忘衣物循環平台」萬秀洗衣店募資回饋品，兩用收納袋。圖／萬秀洗衣店提供

群眾募資

延伸閱讀

史丹福長壽設計競賽出爐 老人送餐App最受矚目

願景／史丹福長壽設計競賽出爐 老人送餐App最受矚目

牛仔褲該怎麼洗？洗衣店千金有問必答 網推「長知識了」

洗冬衣5大NG行為，讓你的高級衣變成毛球衣！日本洗衣職人私傳「1關鍵」避免起毛球

相關新聞

「芒果冰」創始店ICE MONSTER永康總店 年底熄燈

CNN評選全球十大甜點，也是台北永康街芒果冰始祖的ICE MONSTER，去年才在媒體報導下「強勢回歸台北永康商圈」，今...

高年級網紅「萬秀洗衣店」跟上永續時尚 打造「被遺忘衣物循環平台」

高年級網紅「萬秀洗衣店」的阿公萬吉、阿嬤秀娥，運用客人經年未取件的服裝穿搭出自我風格而爆紅，有鑑於洗衣店堆積了越來越多無...

趙薇、網紅首富穿FENDI走很前面 率先演繹2021 Pantone「極致灰」與「亮麗黃」

日前國際色彩權威PANTONE（彩通）公布了2021年度代表色（2021 pantone color of the ye...

Full House！耗時兩年 BallWatch雙色圈GMT全員到齊

顏色總帶給人更多想像，具有兩地時間顯示的GMT功能，一向是波爾表（Ball Watch）Aero GMT II的特色之一...

MYKITA與King Gnu常田大希聯名 打造限量太陽眼鏡

時常與不同品牌跨界的MYKITA將觸角延伸到日本流行音樂界，找來話題新生代樂團King Gnu的吉他手常田大希（Tune...

VICTOR攜手Hello Kitty跨界合作 讓人少女心大噴發！

VICTOR首度針對女性球友精心打造與HELLO KITTY跨界合作款運動裝備及休閒服飾配件，讓人少女心大爆發。NBA ...

曾經1分鐘賣1.9瓶！萬寶龍男香升級「傳奇至尊淡香精」

提到萬寶龍，首先會先想到的是筆具、腕表與皮件，但其實萬寶龍另一吸引男性的商品，就是香水，萬寶龍曾推出「傳奇淡香水LEGE...

搶攻防疫商機！時尚潮流品牌跨界打造耶誕版口罩

因為新冠肺炎影響，口罩儼然成為今年最熱門的商品，更是搜尋的關鍵字，包含時尚品牌或是潮牌也都嗅出這波商機，紛紛推出帶有自家...

愛彼參與富藝斯拍賣 百億富翁豪捐四只腕表成亮點

同樣一款精品，一旦曾為有名人使用、簽名，常帶來有別於常規的特殊聯想。像是和該位名人共享一段特殊的私密時光。富藝斯拍賣會（...

RADO X 日本設計團隊YOY Undigital腕表數位類比二合一

數位時代，智慧型裝置的出現帶來生活便利、但偶爾也令心性浮動燥熱。但數位與類比，不一定站在對立的兩面，「隨著世界上所有的事...

看好「高端消費留在台灣」 瑞士Swissline重返台灣市場

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但由於邊境管制使得「高端消費留在台灣」，百貨業的精品、名品更在今年周年慶業績開出紅盤，呈現猛爆...

標記好友升等「一鴨七吃」！九華樓「鴨香寶」歡樂送

位於華泰王子大飯店二樓的九華樓，由30年資歷的華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明領軍，以「粵式片皮鴨」聞名。今年九華樓...

熱門新聞

財神爺上工！大樂透頭獎4.3億元 獎落「這縣市」一人獨得

鄰居指控虐狗！監視畫面曝光主人嘆「心好累」 網全笑瘋

把握短暫好天氣 吳德榮：明晚變天下周挑戰入冬最低溫

「芒果冰」創始店ICE MONSTER永康總店 年底熄燈

獨／猴硐走山搶修首傳意外 2石斗車自撞2工人送醫急救

猴硐搶修傳首意外 台鐵證實維修車撞止衝檔司機撕裂傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。