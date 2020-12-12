耶誕跨年微醺哪裡去？專業酒吧氣氛美味一兼二顧！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

終於來到十二月，耶誕、跨年的歡樂氣氛都讓人相當期待，準備用歡暢能量告別2020、迎向2021。能輕鬆微醺滋味的酒吧，是不少品飲客的放鬆之選。台北不少酒吧都在近期於臉書專頁公布相關訂位、預約資訊，悄悄為年底暖身。

日式清酒吧「丘香」位於熙來攘往的信義、敦化路口，以白酒杯品飲清酒的輕鬆方式，年初開業後已經成為品飲客的人氣店家之一。跨年訂位將從12月15日（二）開放12月31日十點後的預約，而十點前的位置則只接待現場客，低消為一杯清酒、輕鬆無負擔，但於十點後清場，服務訂位消費者。同樣鄰近信義路的Bar PUN則將營業時間分為「餐期」與「跨年時段」，12月31日的晚上6:30至8:00間，每人低消800元再加一成服務費，用餐時間則從訂位時間算起的兩小時；跨年時段的訂位時間則從當晚8:30至11:30間，當日營業時間至凌晨三點，單人消費為1,000另加一成服務費。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「無向」Bar Without則除了跨年訂位，另舉辦耶誕交換禮物派對，有帶禮物即贈蛋奶酒或香料紅酒乙杯，當晚六點起開始收禮物、領取號碼卡，十點截止、統計禮物，並於十點半抽禮交換，禮物不限金額也不限品項，有交換？有驚喜！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。