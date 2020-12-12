快訊

台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙薇、網紅首富穿FENDI走很前面 率先演繹2021 Pantone「極致灰」與「亮麗黃」

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
Chiara Ferragni、趙薇的FENDI造型都展現了亮麗黃、極致灰的色彩。圖／取自微博
Chiara Ferragni、趙薇的FENDI造型都展現了亮麗黃、極致灰的色彩。圖／取自微博

日前國際色彩權威PANTONE（彩通）公布了2021年度代表色（2021 pantone color of the year），繼2016年之後再度出現2個色彩，是象徵樂觀與力量的「極致灰（Ultimate Gray）」與「亮麗黃（ Illuminating）」，可望一掃2020的陰霾，帶來力量與希望；而FENDI在秋冬的女裝正巧有這兩款色彩的造型，何穗、趙薇也分別演繹出這兩個顏色的明亮與沉穩。

彩通公司執行董事Leatrice Eiseman表示，「我們需要感覺一切都將變得更好，這對人類至關重要，耐看的極致灰、活潑的亮麗黃，在不確定的情勢下，是充滿活力、鼓舞人心、洋溢生命力的色調，滿足我們對未來的想望。」而極致灰和亮麗黃為兩個獨立色彩，卻可互相映襯，也象徵彼此支持。極致灰（PANTONE 17-5104）散發穩定可靠的特質，像沙灘上的石子色彩，有來自大自然安定人心的質樸；亮麗黃（PANTONE 13-0647）則是溫暖如太陽，帶來能量與盼望。

而FENDI 2020秋冬就有近似這兩個色彩的相互依存表現，趙薇在北京電影學院建校70周年的光影盛典紀念晚會中，就穿上了極致灰色的簡約工裝風格大衣，輕鬆沉靜且不失隆重，被稱讚「趙薇品味越來越好」，展現簡約穿搭的氣質美感；亮麗黃色系列的單品，則有「何仙姑」何穗穿的大衣，也成為楊謹華拍攝「BEAUTY美人圈」雜誌的造型，此外，網紅首富Chiara Ferragni、袁冰妍也穿上2020秋冬亮麗黃裙裝登上「Harper's Bazaar」雜誌，展現浪漫又鮮活的氛圍。

大陸女星袁冰妍拍攝大陸版「Harper's Bazaar」雜誌時，身穿網紅Chiara Ferragni同款FENDI 2020秋冬刺繡裙裝。圖／取自微博
大陸女星袁冰妍拍攝大陸版「Harper's Bazaar」雜誌時，身穿網紅Chiara Ferragni同款FENDI 2020秋冬刺繡裙裝。圖／取自微博
「何仙姑」何穗身穿楊謹華同款FENDI亮麗黃大衣。圖／取自微博
「何仙姑」何穗身穿楊謹華同款FENDI亮麗黃大衣。圖／取自微博
趙薇在北京電影學院活動上身穿FENDI極致灰色大衣。圖／取自微博
趙薇在北京電影學院活動上身穿FENDI極致灰色大衣。圖／取自微博
楊謹華拍攝「BEAUTY美人圈」雜誌12月號時身穿FENDI亮麗黃大衣，與何穗同款。圖／取自IG
楊謹華拍攝「BEAUTY美人圈」雜誌12月號時身穿FENDI亮麗黃大衣，與何穗同款。圖／取自IG
PANTONE公布了2021年度代表色「極致灰（Ultimate Gray）」與「亮麗黃（ Illuminating）」。圖／取自PANTONE官網
PANTONE公布了2021年度代表色「極致灰（Ultimate Gray）」與「亮麗黃（ Illuminating）」。圖／取自PANTONE官網
趙薇在北京電影學院活動上身穿FENDI極致灰色大衣。圖／取自微博
趙薇在北京電影學院活動上身穿FENDI極致灰色大衣。圖／取自微博
趙薇在北京電影學院活動上身穿FENDI極致灰色大衣。圖／取自微博
趙薇在北京電影學院活動上身穿FENDI極致灰色大衣。圖／取自微博
趙薇在北京電影學院活動上身穿FENDI極致灰色大衣。圖／取自微博
趙薇在北京電影學院活動上身穿FENDI極致灰色大衣。圖／取自微博
趙薇在北京電影學院活動上身穿FENDI極致灰色大衣。圖／取自微博
趙薇在北京電影學院活動上身穿FENDI極致灰色大衣。圖／取自微博
FENDI 2020秋冬的亮麗黃色刺繡裙裝，是Chiara Ferragni、大陸女星袁冰妍的造型。圖／FENDI提供
FENDI 2020秋冬的亮麗黃色刺繡裙裝，是Chiara Ferragni、大陸女星袁冰妍的造型。圖／FENDI提供
趙薇在北京電影學院活動上身穿FENDI極致灰色大衣。圖／取自微博
趙薇在北京電影學院活動上身穿FENDI極致灰色大衣。圖／取自微博
網紅首富Chiara Ferragni拍攝土耳其版「Harper's Bazaar」11月號時，身穿FENDI 2020秋冬刺繡裙裝。圖／取自微博
網紅首富Chiara Ferragni拍攝土耳其版「Harper's Bazaar」11月號時，身穿FENDI 2020秋冬刺繡裙裝。圖／取自微博
「何仙姑」何穗身穿楊謹華同款FENDI亮麗黃大衣。圖／取自微博
「何仙姑」何穗身穿楊謹華同款FENDI亮麗黃大衣。圖／取自微博

FENDI 北京

延伸閱讀

台東／三仙台八拱橋 東海岸著名景點

FENDI浪漫粉紅泡泡耶誕燈景 玻璃吊燈來自手工創作

FENDI旗艦男表Selleria Man 全新GMT功能實用摩登

Gentle Monster、FENDI擁抱未來主義 打造最潮太陽眼鏡

相關新聞

「芒果冰」創始店ICE MONSTER永康總店 年底熄燈

CNN評選全球十大甜點，也是台北永康街芒果冰始祖的ICE MONSTER，去年才在媒體報導下「強勢回歸台北永康商圈」，今...

耶誕跨年微醺哪裡去？專業酒吧氣氛美味一兼二顧！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

趙薇、網紅首富穿FENDI走很前面 率先演繹2021 Pantone「極致灰」與「亮麗黃」

日前國際色彩權威PANTONE（彩通）公布了2021年度代表色（2021 pantone color of the ye...

Full House！耗時兩年 BallWatch雙色圈GMT全員到齊

顏色總帶給人更多想像，具有兩地時間顯示的GMT功能，一向是波爾表（Ball Watch）Aero GMT II的特色之一...

MYKITA與King Gnu常田大希聯名 打造限量太陽眼鏡

時常與不同品牌跨界的MYKITA將觸角延伸到日本流行音樂界，找來話題新生代樂團King Gnu的吉他手常田大希（Tune...

VICTOR攜手Hello Kitty跨界合作 讓人少女心大噴發！

VICTOR首度針對女性球友精心打造與HELLO KITTY跨界合作款運動裝備及休閒服飾配件，讓人少女心大爆發。NBA ...

曾經1分鐘賣1.9瓶！萬寶龍男香升級「傳奇至尊淡香精」

提到萬寶龍，首先會先想到的是筆具、腕表與皮件，但其實萬寶龍另一吸引男性的商品，就是香水，萬寶龍曾推出「傳奇淡香水LEGE...

搶攻防疫商機！時尚潮流品牌跨界打造耶誕版口罩

因為新冠肺炎影響，口罩儼然成為今年最熱門的商品，更是搜尋的關鍵字，包含時尚品牌或是潮牌也都嗅出這波商機，紛紛推出帶有自家...

愛彼參與富藝斯拍賣 百億富翁豪捐四只腕表成亮點

同樣一款精品，一旦曾為有名人使用、簽名，常帶來有別於常規的特殊聯想。像是和該位名人共享一段特殊的私密時光。富藝斯拍賣會（...

RADO X 日本設計團隊YOY Undigital腕表數位類比二合一

數位時代，智慧型裝置的出現帶來生活便利、但偶爾也令心性浮動燥熱。但數位與類比，不一定站在對立的兩面，「隨著世界上所有的事...

看好「高端消費留在台灣」 瑞士Swissline重返台灣市場

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但由於邊境管制使得「高端消費留在台灣」，百貨業的精品、名品更在今年周年慶業績開出紅盤，呈現猛爆...

標記好友升等「一鴨七吃」！九華樓「鴨香寶」歡樂送

位於華泰王子大飯店二樓的九華樓，由30年資歷的華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明領軍，以「粵式片皮鴨」聞名。今年九華樓...

熱門新聞

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

財神爺上工！大樂透頭獎4.3億元 獎落「這縣市」一人獨得

鄰居指控虐狗！監視畫面曝光主人嘆「心好累」 網全笑瘋

把握短暫好天氣 吳德榮：明晚變天下周挑戰入冬最低溫

獨／猴硐走山搶修首傳意外 2石斗車自撞2工人送醫急救

冷颼颼！東北季風影響未來一週 15到16日最冷低溫探13度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。