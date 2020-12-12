趙薇、網紅首富穿FENDI走很前面 率先演繹2021 Pantone「極致灰」與「亮麗黃」

日前國際色彩權威PANTONE（彩通）公布了2021年度代表色（2021 pantone color of the year），繼2016年之後再度出現2個色彩，是象徵樂觀與力量的「極致灰（Ultimate Gray）」與「亮麗黃（ Illuminating）」，可望一掃2020的陰霾，帶來力量與希望；而FENDI在秋冬的女裝正巧有這兩款色彩的造型，何穗、趙薇也分別演繹出這兩個顏色的明亮與沉穩。

彩通公司執行董事Leatrice Eiseman表示，「我們需要感覺一切都將變得更好，這對人類至關重要，耐看的極致灰、活潑的亮麗黃，在不確定的情勢下，是充滿活力、鼓舞人心、洋溢生命力的色調，滿足我們對未來的想望。」而極致灰和亮麗黃為兩個獨立色彩，卻可互相映襯，也象徵彼此支持。極致灰（PANTONE 17-5104）散發穩定可靠的特質，像沙灘上的石子色彩，有來自大自然安定人心的質樸；亮麗黃（PANTONE 13-0647）則是溫暖如太陽，帶來能量與盼望。