Full House！耗時兩年 BallWatch雙色圈GMT全員到齊

顏色總帶給人更多想像，具有兩地時間顯示的GMT功能，一向是波爾表（Ball Watch）Aero GMT II的特色之一。品牌早從2019年便推出具有雙色圈的首個款式，前後長達兩年之後，終於齊備了紅黑、紅藍、黑綠、黑藍和咖啡與黑，合計五種顏色配置，全員到齊，每一只表款具備瑞士天文台認證，在精準、精密與風格造型中，找到完美平衡。

品牌將藍寶石水晶玻璃打造出弧形的GMT外表圈，同時再以綠色微型氣燈點亮表面中的24小時制數字，等於帶來第三時區時間，並藉有不同顏色，讓配戴者可輕鬆並準確讀取，簡明清楚。事實上，Aero GMT II錶款的雙色外圈更是風格造型一大利器。透過不同顏色的雙色表圈，可與身上時裝的配件、色系相呼應，跳脫顏色的框架，展現鮮明個性。