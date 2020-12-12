快訊

台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Full House！耗時兩年 BallWatch雙色圈GMT全員到齊

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
透過夜光顯示，Ball Aero GMT II腕表最多可顯示三地時間。圖 / 波爾表提供。
透過夜光顯示，Ball Aero GMT II腕表最多可顯示三地時間。圖 / 波爾表提供。

顏色總帶給人更多想像，具有兩地時間顯示的GMT功能，一向是波爾表（Ball Watch）Aero GMT II的特色之一。品牌早從2019年便推出具有雙色圈的首個款式，前後長達兩年之後，終於齊備了紅黑、紅藍、黑綠、黑藍和咖啡與黑，合計五種顏色配置，全員到齊，每一只表款具備瑞士天文台認證，在精準、精密與風格造型中，找到完美平衡。

品牌將藍寶石水晶玻璃打造出弧形的GMT外表圈，同時再以綠色微型氣燈點亮表面中的24小時制數字，等於帶來第三時區時間，並藉有不同顏色，讓配戴者可輕鬆並準確讀取，簡明清楚。事實上，Aero GMT II錶款的雙色外圈更是風格造型一大利器。透過不同顏色的雙色表圈，可與身上時裝的配件、色系相呼應，跳脫顏色的框架，展現鮮明個性。

合計五種雙色表圈的Aero GMT II腕表，五種表圈配色另有藍、黑兩種表面與40或42毫米，合計15種組合。然而腕表在風格造型、讀取便利之外，全數更使用了具備瑞士天文台認證的RR1201-C自動上鍊機芯，表款並具備100米防水、7,500Gs抗衝擊測試，以及4,800A/m的性能；為了顧及如專業潛水的使用需求，專利三摺表扣，需要時可延長至多成22亳米，購買表款再送價值8,300元的原廠橡膠帶乙條，可於日常生活中，在金屬的可靠、橡膠的輕便中輕鬆切換。表款定價99,800元，想知道更多？則可親洽Ball Watch全省特約授權店家鑑賞。

專利的三摺表扣，需要時可延長至多成22亳米，便利配戴於潛水衣外。圖 / 波爾表提供。
專利的三摺表扣，需要時可延長至多成22亳米，便利配戴於潛水衣外。圖 / 波爾表提供。
Ball Aero GMT II腕表，精鋼、40或42毫米、時間與日期顯示、三地時區、價格店洽。圖 / 波爾表提供。
Ball Aero GMT II腕表，精鋼、40或42毫米、時間與日期顯示、三地時區、價格店洽。圖 / 波爾表提供。
全數具備五種雙色表圈、搭配雙色表面與44或42毫米兩種尺寸，腕表款式終於在近日全數到齊。圖 / 波爾表提供。
全數具備五種雙色表圈、搭配雙色表面與44或42毫米兩種尺寸，腕表款式終於在近日全數到齊。圖 / 波爾表提供。
具備旅行、商務考量的Ball Aero GMT II腕表，具有實用的GMT雙色表圈，風格鮮明時髦。圖 / 波爾表提供。
具備旅行、商務考量的Ball Aero GMT II腕表，具有實用的GMT雙色表圈，風格鮮明時髦。圖 / 波爾表提供。

瑞士 品牌 腕表

延伸閱讀

愛彼參與富藝斯拍賣 百億富翁豪捐四只腕表成亮點

RADO × 日本設計團隊YOY Undigital腕表數位類比二合一

鳳梨酥變「花」樣！太陽造型、花椒口味「創意重擊」

林哲熹帥戴Hamilton腕表 飛行滑尺助領航理財新方向

相關新聞

「芒果冰」創始店ICE MONSTER永康總店 年底熄燈

CNN評選全球十大甜點，也是台北永康街芒果冰始祖的ICE MONSTER，去年才在媒體報導下「強勢回歸台北永康商圈」，今...

耶誕跨年微醺哪裡去？專業酒吧氣氛美味一兼二顧！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

趙薇、網紅首富穿FENDI走很前面 率先演繹2021 Pantone「極致灰」與「亮麗黃」

日前國際色彩權威PANTONE（彩通）公布了2021年度代表色（2021 pantone color of the ye...

Full House！耗時兩年 BallWatch雙色圈GMT全員到齊

顏色總帶給人更多想像，具有兩地時間顯示的GMT功能，一向是波爾表（Ball Watch）Aero GMT II的特色之一...

MYKITA與King Gnu常田大希聯名 打造限量太陽眼鏡

時常與不同品牌跨界的MYKITA將觸角延伸到日本流行音樂界，找來話題新生代樂團King Gnu的吉他手常田大希（Tune...

VICTOR攜手Hello Kitty跨界合作 讓人少女心大噴發！

VICTOR首度針對女性球友精心打造與HELLO KITTY跨界合作款運動裝備及休閒服飾配件，讓人少女心大爆發。NBA ...

曾經1分鐘賣1.9瓶！萬寶龍男香升級「傳奇至尊淡香精」

提到萬寶龍，首先會先想到的是筆具、腕表與皮件，但其實萬寶龍另一吸引男性的商品，就是香水，萬寶龍曾推出「傳奇淡香水LEGE...

搶攻防疫商機！時尚潮流品牌跨界打造耶誕版口罩

因為新冠肺炎影響，口罩儼然成為今年最熱門的商品，更是搜尋的關鍵字，包含時尚品牌或是潮牌也都嗅出這波商機，紛紛推出帶有自家...

愛彼參與富藝斯拍賣 百億富翁豪捐四只腕表成亮點

同樣一款精品，一旦曾為有名人使用、簽名，常帶來有別於常規的特殊聯想。像是和該位名人共享一段特殊的私密時光。富藝斯拍賣會（...

RADO X 日本設計團隊YOY Undigital腕表數位類比二合一

數位時代，智慧型裝置的出現帶來生活便利、但偶爾也令心性浮動燥熱。但數位與類比，不一定站在對立的兩面，「隨著世界上所有的事...

看好「高端消費留在台灣」 瑞士Swissline重返台灣市場

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但由於邊境管制使得「高端消費留在台灣」，百貨業的精品、名品更在今年周年慶業績開出紅盤，呈現猛爆...

標記好友升等「一鴨七吃」！九華樓「鴨香寶」歡樂送

位於華泰王子大飯店二樓的九華樓，由30年資歷的華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明領軍，以「粵式片皮鴨」聞名。今年九華樓...

熱門新聞

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

財神爺上工！大樂透頭獎4.3億元 獎落「這縣市」一人獨得

鄰居指控虐狗！監視畫面曝光主人嘆「心好累」 網全笑瘋

把握短暫好天氣 吳德榮：明晚變天下周挑戰入冬最低溫

獨／猴硐走山搶修首傳意外 2石斗車自撞2工人送醫急救

冷颼颼！東北季風影響未來一週 15到16日最冷低溫探13度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。