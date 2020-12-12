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MYKITA與King Gnu常田大希聯名 打造限量太陽眼鏡

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
MYKITA將觸角延伸到日本流行音樂界，找來樂團King Gnu的吉他手常田大希合作，打造限量款大陽眼鏡。圖／MYKITA提供
MYKITA將觸角延伸到日本流行音樂界，找來樂團King Gnu的吉他手常田大希合作，打造限量款大陽眼鏡。圖／MYKITA提供

時常與不同品牌跨界的MYKITA將觸角延伸到日本流行音樂界，找來話題新生代樂團King Gnu的吉他手常田大希（Tuneta Daiki）合作，打造限量款大陽眼鏡，在粉絲間也掀起討論。

數年前MYKITA因造型師倉田強而認識了常田大希，此次聯名系列便由常田大希親自挑選兩個MYKITA經典框型，加上獨家配色打造充滿其風格的時髦鏡框。其一就是圓弧形的KAYO款以LESSRIM類無框造型為基礎，外框配上亮石墨色及霧灰色的醋酸纖維鼻墊、淺灰色的鏡片，又或是霧銀色與霧灰色的醋酸纖維細節。以及圓框形的LENNARD以香檳色鏡框搭配透明淺香檳色醋酸纖維細節與淺綠色鏡片，又或是黑框搭配黑色醋酸纖維細節與深灰色鏡片，每一款都是限量135只，極具收藏價值。

這一季全新Versace眼鏡系列則重新詮釋了招牌元素，Greca系列就採用粗鏡臂飾以特大的金屬Greca圖案，配上鐳射切割的精緻Logo， 體現極致瑰麗美學，並提供白色或黑色配深灰色鏡片配色選擇。 同時Versace還使用方形金屬鏡框，配上金色及琺瑯細節，創造出Medusa系列。女裝款式鏡框採用全新的管狀鏡臂，加上琺瑯飾面Medusa飾章點綴，內側亦添上鐳射雕刻品牌標誌；男裝太陽眼鏡採用，粗鏡臂添上全新的鏤空金屬飾牌，同樣以立體Medusa圖案為裝飾。

Versace Greca系列太陽眼鏡約7,200元。圖／Versace提供
Versace Greca系列太陽眼鏡約7,200元。圖／Versace提供

MYKITA常田大希聯名系列LENNARD太陽眼鏡18,700元。圖／MYKITA提供
MYKITA常田大希聯名系列LENNARD太陽眼鏡18,700元。圖／MYKITA提供

MYKITA常田大希聯名系列KAYO太陽眼鏡18,700元。圖／MYKITA提供
MYKITA常田大希聯名系列KAYO太陽眼鏡18,700元。圖／MYKITA提供

Versace Medusa系列太陽眼鏡約6,800元。圖／Versace提供
Versace Medusa系列太陽眼鏡約6,800元。圖／Versace提供

品牌 日本 樂團

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