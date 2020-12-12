「芒果冰」創始店ICE MONSTER永康總店 年底熄燈
CNN評選全球十大甜點，也是台北永康街芒果冰始祖的ICE MONSTER，去年才在媒體報導下「強勢回歸台北永康商圈」，今日就傳出不堪持續虧損，總店決定在年底熄燈，預計剩下微風信義、誠品西門、內湖TO GO三店。記者去電詢問，永康街總店店長表示，將於16日統一發布，目前不方便透露任何訊息。
據中時電子報報導，ICE MONSTER將於12月16日辦完與義大利甜點名廚Andrea Bonaffini合作的「聖誕節藝術甜品」發表會後，即撤離永康街商圈。
據了解，永康商圈主要客源來自海外觀光客，占比約六到七成，疫情下，海外旅客進不來，房租降不下，不少知名店家都在苦撐。
ICE MONSTER的前身，是1997年創立的永康街冰館，也是台北芒果冰的起源，媒體報導知名度大開，吸引不少海外觀光客造訪，尤其日本客與陸客，將其列為來台必嘗的美食店家。名店波折也多，永康街冰館曾改名為永康15，無預警歇業拆除後，又另起爐灶並重新改回永康街冰館的英文名字ICE MONSTER，去年風光重回永康商圈。
為了與市場區隔，ICE MONSTER今年4月還跨界手搖茶飲推出獨家水果茶系列， 飲品甫推出約4個月，就快速佔整體業績的3成左右，當時還宣示「ICE MONSTER不但是芒果冰始祖、也是水果茶的專家」。此外，今年7月還與KUA`AINA酷哇漢堡 X ICE MONSTER聯名打造烤布蕾芒果鬆餅，積極求新求變。
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