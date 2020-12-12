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VICTOR攜手Hello Kitty跨界合作 讓人少女心大噴發！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
VICTOR首度針對女性球友精心打造與HELLO KITTY跨界合作款運動裝備及休閒服飾配件，讓人少女心大爆發。圖／VICTOR提供
VICTOR首度針對女性球友精心打造與HELLO KITTY跨界合作款運動裝備及休閒服飾配件，讓人少女心大爆發。圖／VICTOR提供

VICTOR首度針對女性球友精心打造與HELLO KITTY跨界合作款運動裝備及休閒服飾配件，讓人少女心大爆發。NBA Store Taiwan攜手在台下載量破千萬，擁有完善職業電競賽事制度的人氣手遊《Garena傳說對決》打造跨界聯名商品。

近年陸續與七龍珠Z、復仇者聯盟、星際大戰等多檔動漫及電影攜手合作的VICTOR，巧妙結合羽球元素，推出話題與功能兼具的運動裝備。這一季，VICTOR更是找來可愛教主HELLO KITTY合作，讓女孩們從頭到腳、場上場下的服裝、配件，都有滿滿無嘴貓的超萌圖案。聯名球拍採用DriveX全面系列拍款，還在珠光白拍身及拍框融入HELLO KITTY經典元素。全新A750鞋款也以HELLO KITTY裝扮為概念，不僅在鞋舌、鞋身都能找到經典圖案，後跟還藏有不對稱球拍及羽球圖樣。每一款都能看到蝴蝶結、牛奶瓶、蘋果等設計，讓人愛不釋手。

聯名球拍採用DriveX全面系列拍款，還在珠光白拍身及拍框融入HELLO KITTY經典元素。圖／VICTOR提供
聯名球拍採用DriveX全面系列拍款，還在珠光白拍身及拍框融入HELLO KITTY經典元素。圖／VICTOR提供

NBA Store Taiwan為了和《Garena傳說對決》合作，還請來台灣知名插畫藝術家BAM BAM BAM操刀設計聯名視覺，為遊戲角色重新進行融合與潮流化設計。以遊戲中的6款角色，結合NBA的6支人氣球隊包括了洛杉磯湖人、芝加哥公牛等的隊徽、隊服配色等，創造出全新的角色形象，並運用在包括了雨衣、T恤、夜燈等聯名產品。同時，為回饋球迷與玩家的支持，即日起於NBA Store Taiwan消費滿999元即贈《Garena傳說對決》熱血應援造型自選卡、永久造型5選一；消費滿1,390元即贈《Garena傳說對決》驚喜耶誕組合包。

NBA Store傳說對決聯名T恤990元。圖／摩曼頓提供
NBA Store傳說對決聯名T恤990元。圖／摩曼頓提供

VICTOR和HELLO KITTY聯名A750KT羽球鞋3,580元。 圖／VICTOR提供
VICTOR和HELLO KITTY聯名A750KT羽球鞋3,580元。 圖／VICTOR提供

NBA Store傳說對決聯名證件套790元。圖／摩曼頓提供
NBA Store傳說對決聯名證件套790元。圖／摩曼頓提供

VICTOR和HELLO KITTY聯名運動背包1,880元。圖／VICTOR提供
VICTOR和HELLO KITTY聯名運動背包1,880元。圖／VICTOR提供

洛杉磯 芝加哥

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