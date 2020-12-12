快訊

為何總是沒好字？打敗禍與疫的日本年度漢字「密」

變態！田徑隊狼師按摩性侵多位女學生 還要求叫爸爸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾經1分鐘賣1.9瓶！萬寶龍男香升級「傳奇至尊淡香精」

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
萬寶龍傳奇至尊男仕淡香精。圖／鋒恩國際提供
萬寶龍傳奇至尊男仕淡香精。圖／鋒恩國際提供

提到萬寶龍，首先會先想到的是筆具、腕表與皮件，但其實萬寶龍另一吸引男性的商品，就是香水，萬寶龍曾推出「傳奇淡香水LEGEND EDT」，創下1分鐘銷售1.9瓶的紀錄。在2020年12月，萬寶龍推出最新「傳奇至尊男仕淡香精」，象徵經典傳奇再現。

為了再現經典，萬寶龍傳奇至尊男仕淡香精的代言人，找來為傳奇系列香氛代言10餘年的英國男模Simon Clark，經過歲月後，Simon Clark看來更具男人魅力與風範，舉手投足散發迷人自性，難怪全新香氛取名為「傳奇至尊男仕淡香精」。

全新淡香精中，延續著傳奇系列獨特的馥奇芳香木質調，前調以清新佛手柑為主，但添加了溫情的紫羅蘭香，有別於過往的奔放，紫羅蘭帶來男性的沈穩感。

中調則是茉莉與天竺葵，是一種專屬男人的性感魅力，後調以乾燥橡苔結合木質香調，讓自信得以延續，更多了神秘氣息。

透過調香師Olivier Pescheux巧手搭配，傳奇至尊男仕淡香精較以往的傳奇系列香水，多了紫羅蘭、木質調與皮革。包裝採用簡約玻璃外瓶，瓶身由光澤曜黑色，搭配瓶蓋上的金色線條與Logo，彰顯出至尊男人的霸氣感。

萬寶龍傳奇至尊男仕淡香精／50ml／2,450元。圖／鋒恩國際提供
萬寶龍傳奇至尊男仕淡香精／50ml／2,450元。圖／鋒恩國際提供

男性

延伸閱讀

NBA／巴瑞亞告別淚灑現場 庫班讚：他是獨行俠傳奇

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友大推「好吃」

足球／追隨馬拉度納而去 義傳奇羅西殞落享壽64

傳奇 下季推IP手遊搶市

相關新聞

新地中海風格頂樓公寓 典刻劃美術館意象

位於希臘雅典的歷史文化中心，Iridou Attikou Apartment 這棟建於50 年代的複合式建築，不僅距離雅典衛城及其周遭遺跡不遠...

錶界藝術標竿指標 代代傳承古老製錶技藝

源於1735 年，BLANCPAIN 寶珀錶以超過285 年貫徹對非凡工藝的執著，成為世界上歷史最悠久的製錶工藝品牌。

王心恬亮片裝超性感！派對穿搭靠鑽飾、黑金配展現氣勢

年底派對季到來，為自己打理一個亮眼的派對穿搭是一定要的。除了很有節慶氛圍的紅、金色系之外，像是亮片、絨布材質、鑽飾等也都...

小米攜手承億推智慧主題房 首度與台灣飯店跨界合作

小米台灣公司今天與連鎖旅館承億文旅推出「小米智慧主題房」，房間結合近30多款的小米智慧家電與裝置，希望展現文創與科技的美...

莎莉限定版小米旅行箱17日開賣 住6飯店體驗小米智慧房

看準近期島內旅行熱潮、同時迎接年假出遊潮，小米台灣攜手文創設計飯店「承億文旅」，跨界推出期間限定「小米智慧主題房」，將承...

鬼滅之刃又來了！藏壽司再推2款「鬼滅文件夾」登場

繼於12月4日推出「鬼滅之刃」扭蛋之後，來自日本的「藏壽司」，將於12月21日再推出第2波的鬼滅之刃相關活動。凡消費滿額...

iOS也更新了！LINE介面全面翻新 減少隔線更明亮好讀

iOS用戶也能更新了！為優化使用體驗，LINE宣布自2011年推出以來，首度針對使用介面導入整體性的全新翻新設計，現在雙...

背了就「不想拿下來」 Marc Jacobs推出柔軟版餐盒包

外型方正像是野餐盒的包包The Box系列可以說是Marc Jacobs近年來的人氣商品之一，恰到好處的尺寸非常適合亞洲...

打破年份迷思 大摩雪莉三桶12年華麗登場

來自蘇格蘭的大摩單一麥芽威士忌一向有「老酒銀行」美稱，也是高年份威士忌的先驅，在歡慶酒廠創立180週年的同時，卻有打破年...

星宇將首飛日本2航點 2021年1月開航吉隆坡

星宇航空繼1日首航泰國曼谷後，明天及16日將陸續首飛日本大阪及東京，明年1月5日將開航馬來西亞吉隆坡

小綠人變企鵝！首創「企鵝號誌燈」在桃園 6種動作好萌

企鵝出沒請注意！為打造不同的城市風光，XPARK與桃園市政府合作，於桃園高鐵站與華泰名品城之間的平面道路上，打造世界首創...

夢幻迪士尼公主之戀！冰雪奇緣、仙度瑞拉婚戒圓夢

能夠如同迪士尼童話中的公主一樣永遠過著幸福快樂的日子，是許多人的夢想，許多婚戒專家更得到迪士尼的授權合作，推出象徵幸福美...

熱門新聞

石門水庫水位再升 蓄水量高過1.2億噸今年枯水期新紀錄

才接金鑛咖啡1年！「士達衛咖啡」倒閉 網：招牌拆了

一張圖看天氣！東北季風今晚襲台 兩波最冷時間點曝光

整理包／倒數計時！三倍券還沒花嗎？四大振興券期限、晚鳥優惠一次看

大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

應徵藥局助理考背詩、唸台語 她問薪資被嗆：又還沒錄取

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。