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曾經1分鐘賣1.9瓶！萬寶龍男香升級「傳奇至尊淡香精」
提到萬寶龍，首先會先想到的是筆具、腕表與皮件，但其實萬寶龍另一吸引男性的商品，就是香水，萬寶龍曾推出「傳奇淡香水LEGEND EDT」，創下1分鐘銷售1.9瓶的紀錄。在2020年12月，萬寶龍推出最新「傳奇至尊男仕淡香精」，象徵經典傳奇再現。
為了再現經典，萬寶龍傳奇至尊男仕淡香精的代言人，找來為傳奇系列香氛代言10餘年的英國男模Simon Clark，經過歲月後，Simon Clark看來更具男人魅力與風範，舉手投足散發迷人自性，難怪全新香氛取名為「傳奇至尊男仕淡香精」。
全新淡香精中，延續著傳奇系列獨特的馥奇芳香木質調，前調以清新佛手柑為主，但添加了溫情的紫羅蘭香，有別於過往的奔放，紫羅蘭帶來男性的沈穩感。
中調則是茉莉與天竺葵，是一種專屬男人的性感魅力，後調以乾燥橡苔結合木質香調，讓自信得以延續，更多了神秘氣息。
透過調香師Olivier Pescheux巧手搭配，傳奇至尊男仕淡香精較以往的傳奇系列香水，多了紫羅蘭、木質調與皮革。包裝採用簡約玻璃外瓶，瓶身由光澤曜黑色，搭配瓶蓋上的金色線條與Logo，彰顯出至尊男人的霸氣感。
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