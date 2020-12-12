曾經1分鐘賣1.9瓶！萬寶龍男香升級「傳奇至尊淡香精」

提到萬寶龍，首先會先想到的是筆具、腕表與皮件，但其實萬寶龍另一吸引男性的商品，就是香水，萬寶龍曾推出「傳奇淡香水LEGEND EDT」，創下1分鐘銷售1.9瓶的紀錄。在2020年12月，萬寶龍推出最新「傳奇至尊男仕淡香精」，象徵經典傳奇再現。

為了再現經典，萬寶龍傳奇至尊男仕淡香精的代言人，找來為傳奇系列香氛代言10餘年的英國男模Simon Clark，經過歲月後，Simon Clark看來更具男人魅力與風範，舉手投足散發迷人自性，難怪全新香氛取名為「傳奇至尊男仕淡香精」。

全新淡香精中，延續著傳奇系列獨特的馥奇芳香木質調，前調以清新佛手柑為主，但添加了溫情的紫羅蘭香，有別於過往的奔放，紫羅蘭帶來男性的沈穩感。

中調則是茉莉與天竺葵，是一種專屬男人的性感魅力，後調以乾燥橡苔結合木質香調，讓自信得以延續，更多了神秘氣息。