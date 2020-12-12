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搶攻防疫商機！時尚潮流品牌跨界打造耶誕版口罩
因為新冠肺炎影響，口罩儼然成為今年最熱門的商品，更是搜尋的關鍵字，包含時尚品牌或是潮牌也都嗅出這波商機，紛紛推出帶有自家風格元素的設計，滿足消費者每天出門都能有與服裝搭配的口罩款式。
流行腕表品牌Nixon就推出迷彩與櫻花水洗式立體剪裁口罩，由美國工廠製作，利用了柔軟棉和聚酯纖維，親膚舒適。搭配可調節式耳帶設計，有效減少長時間佩戴之下，摩擦所帶來的肌膚疼痛感。除了可調節式耳帶之外，也可以將兩側的掛繩調整到合適的位置，掛在胸前以防掉落。這樣的設計有利於通勤騎車的上班族，或是在運動等過程中不易脫落。更是有別於其他品牌的立體剪裁，Nixon在口罩的鼻樑處增加了一條有利於口罩服帖的鼻樑片，自由調節的同時適用於多種臉型，同時減少因不服貼而眼鏡起霧的狀況。
電商女裝品牌露比午茶則打造耶誕版格紋口罩，搶攻另類時尚防疫商機，棗紅色的外觀，搭配經典蕾本兔與復古英倫格紋印花，讓造型有重點。因應年末耶誕節裝扮需求，露比午茶推出「經典格紋月」應戰，首波商品為防疫熱搜口罩作為主打，一組售價299元，以單片不到30元的價格即可輕鬆擁有。
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