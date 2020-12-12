愛彼參與富藝斯拍賣 百億富翁豪捐四只腕表成亮點

同樣一款精品，一旦曾為有名人使用、簽名，常帶來有別於常規的特殊聯想。像是和該位名人共享一段特殊的私密時光。富藝斯拍賣會（Phillips Auction House）即將於今日舉辦Time Counts拍賣活動，其中便有一系列皇家橡樹腕表格外具有話題，是由One Drop、太陽馬戲團暨Lune Rouge創辦人Guy Laliberté所捐贈的鏤空大複雜功能腕表。

其中一款皇家橡樹系列「JUMBO」超薄腕表，更曾由摩納哥親王阿爾貝二世 (H.S.H. Prince Albert II of Monaco）親筆簽名、別具話題。而拍賣計畫的淨收入更將全數捐贈予One Drop Foundation和摩納哥親王阿爾貝二世基金會，進而支援全球水資源養護、環保議題與弱勢團體。