RADO X 日本設計團隊YOY Undigital腕表數位類比二合一

數位時代，智慧型裝置的出現帶來生活便利、但偶爾也令心性浮動燥熱。但數位與類比，不一定站在對立的兩面，「隨著世界上所有的事物（包括手錶）都變得數位化，我們想探索一個奇怪的對立面：將數位化的事物轉變為類比。」日本雙人團隊YOY以此理念，和瑞士雷達表合作，打造了一款真我方形系列（True Square）高科技陶瓷系列腕表Undigital特別版。

無論是機械翻頁鐘或數位液晶螢幕，阿拉伯數字的表現常以兩側尖形的長方條狀排列出數字，而這回YOY則以為靈感，變化為指針的形狀。素雅的黑色陶瓷表殼與表面中，等長的時、分針卻透過兩段黑與白色的雙尖長方幾合圖形做出區隔，將數位、類比二合為一，在最簡約的設計中創造趣味意象。

YOY工作室是由空間設計師小野直紀和產品設計師山本侑樹共同主持，其設計領域也橫跨空間、照明、設計傢俱。瑞士雷達表原本是陶瓷腕表的專家，在顏色研發、形體設計上，展現出陶瓷腕表的多變風貌。

這只腕表是由雷達與建築設計雜誌Dezeen舉辦線上設計展時，邀請YOY打造的特別版，腕表採用自動機芯、一體成形的霧面黑色高科技陶瓷表殼，並具備80小時動力儲存，定價則約71,100元。