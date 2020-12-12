標記好友升等「一鴨七吃」！九華樓「鴨香寶」歡樂送

位於華泰王子大飯店二樓的「九華樓」，由30年資歷的華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明領軍，以「粵式片皮鴨」聞名。今年九華樓首度將「華泰片皮鴨」搭配餐廳內多項人氣料理，推出「一鴨六吃」以及「烤鴨四人分享餐」，每套2,980元+10%。此外，於九華樓Facebook 粉絲專頁按讚、分享活動文章、並標記4個朋友，就能再享價值300元+10%的「鴨香寶壽司飯」，直接升等「一鴨七吃」。

「華泰片皮鴨」是華泰王子大飯店九華樓的鎮店美味，除了嚴選北京種宜蘭肥鴨，以傳統粵式烤鴨手法，融合在地料理風味之外，美味的秘訣在於嚴謹繁複的前置料理流程，主廚透露，首先得將香料如薑蔥、八角、糖以及香料鹽抹入鴨肚，縫好後汆燙使鴨皮緊實鼓起，再以麥芽糖、紅醋將表皮上色，晾起吹乾約一晚後，以明爐烘烤約40~50分鐘。出爐前，緩緩將油均勻淋上全鴨，使其通透油亮。過程中燒臘師傅必須隨時在旁監督，確保片皮鴨外層顏色紅潤有光澤，鴨肉口感外酥內嫩皮脆有嚼勁。