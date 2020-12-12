鳳梨酥變「花」樣！太陽造型、花椒口味「創意重擊」

疫情燒了一整年，國外旅客進不來，台灣名產「鳳梨酥」從熱門的伴手禮轉攻「內銷」，同時大玩新花樣，鳳梨造型、花椒口味，甚至包進冠軍咖啡的滋味，希望以「旺來」的意涵討個新年好彩頭。

鳳梨酥一直是台灣人的伴手禮首選，華泰大飯店集團旗下「驢子烘焙坊」與鳳梨果乾廠商「旺萊獅」合作，推出搶眼的「太陽造型」華泰鳳梨酥禮盒。搭配產地嚴選烘烤的金鑽鳳梨果乾，內餡使用少許冬瓜醬，溫潤了「開英種」土鳳梨的微酸，成就恰到好處的酸甜，還畫龍點睛的加入日本柚子絲點綴其中。自製酥皮中夾入飽滿鳳梨餡，酥皮外再放上經過48小時低溫烘烤的旺萊獅金鑽鳳梨果乾，口感層疊交織，滿口都是鳳梨香氣。禮盒6入780元，預計12月14日上市。

郭元益也全新打造一款音樂糕餅禮盒「小樂曲」，請來設計師方序中操刀食物與包裝設計，將鳳梨酥注入在地滋味如文山包種茶、珍珠奶茶、世界冠軍咖啡Fika Fika Café等代表性飲品，還有味道最跳的「花椒」，一盒可品嘗6款經典與創新口味，12入650元，12月14日全台郭元益門市開賣。