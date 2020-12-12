這8家博物館超好玩！穿古裝一秒穿越、探訪各國計程車

冬日濕冷的季節，想出去玩又怕雨怕冷該怎麼辦？此時，最適合來趟「博物館之旅」。別懷疑，博物館也可以好玩好拍，像是一秒穿越的故宮博物院、歐風感十足的奇美博物館、文青的南科考古館、結合山海雕塑品的朱銘美術館，還有像開啟任意門環遊各國的計程車博物館。選個周末就出發！

1.穿越古今的「故宮博物院」

「故宮博物院」館藏多達69萬件，是華夏民族的文化寶庫，涵蓋中華五千年多歷史，除了值得細細探究以外，現在還可以在這裡拍攝歷史古裝大片，一秒穿越古今。故宮博物院將在12月19日首次於夜間舉辦古裝宮廷趴「穿越古今故宮之夜」，這也是故宮首度開放夜間全區導覽，現場提供古裝配件小道具借用，讓古代宮廷迷可以輕鬆穿搭拍照，限量85折早鳥優惠票於KLOOK獨家販售。

2.一秒陷入歐風的「奇美博物館」

佔地遼闊的奇美博物館園區，以希臘神話故事為主題，讓人有彷彿置身歐洲宮殿的錯覺。在充滿耶誕氛圍的12月，園區除了經典高聳的耶誕樹，參加奇美博物館的「奇美耶誕周末」還能體驗耶誕舞會或逛逛耶誕市集，喝著熱紅酒、吃著肉桂捲，悠閒地觀賞戶外電影，感受獨特的歐洲風情與聖誕氛圍。

3.文青風十足的「國立臺灣史前文化博物館南科考古館」

國立台灣史前文化博物館南科考古館是全世界唯一設立在科學園區的考古館，建築外觀以黑色方塊及白色線條為主，不管空拍或遠眺都神似魔術方塊，沉穩的建築風格隱身在植栽叢林裡，為充滿科技感的台南科學園區，注入了新的元素。位在館前出土於道爺遺址的蔦松文化人面陶偶，是博物館典藏的代表性文物之一，也是台南有名的網美打卡點。

4.眼見不為實「台中幻覺博物館」

紅遍全球的超人氣「幻覺博物館」，免出國在台中就能體驗。館內利用光影、線條、形狀等設計，讓視覺出現不同效果，讓你懷疑自己看到的景象，徹底顛覆想像。館內有多個主題體驗區，像是變大變小、萬花筒鏡、閃閃燈光屋、漂浮等，不僅超有趣，也適合拍照分享。

台南左鎮化石園區是全台唯一的化石主題園區，也是台灣本土化石館藏之最，館藏超過4,600件，大量海象和陸相生物化石，包含猛獁象、劍齒象、古鹿、鱷魚、貝類等，館內模擬左鎮的地層岩壁，提供多種趣味實境互動裝置，富有寓教於樂價值，無論你是不是化石迷，都能在這座化石寶庫挖到寶！

6.結合山海的藝術品「朱銘美術館」

位在金山區的「朱銘美術館」佔地遼闊，室內外展區共達11萬平方公尺，藍天、山巒、綠意草坪與海洋，與戶外大型石雕作品交織成一幅幅藝術品，展現與自然的完美結合；這裡也是全台灣最大的公園美術館，天氣晴朗時，還能拍出各種充滿現代藝術感的網美照。

7.開啟任意門來到異國「計程車博物館」

世上唯一以計程車為主題打造的「計程車博物館」，蒐集上千件來自日本、紐約、倫敦、柏林等地的計程車與模型，各種古董車造型十分討喜，來到這裡除了可以參觀各種計程車模型外，還能與亮眼吸睛的計程車合照，彷彿置身在異國；博物館內還可以玩軌道滑車、三輪車、和最新推出的計程碰碰車，從拿到門票開始就超好拍，擁有3種國家計程車造型門票，不僅超可愛，還能將門票DIY摺成立體紙計程車。

8.繽紛色彩世界「積木博物館」