耶誕交換禮物「不出錯」清單！Nespresso 5大熱門推薦

每到歲末年終，最讓人最期待的耶誕節活動，非「交換禮物」莫屬！Nespresso整理出500到1000元左右的耶誕交換禮物推薦，可在有限的預算下，挑選具質感且受歡迎的品項，以下是2020耶誕節「不出錯」交換禮物清單。

●500元交換禮物推薦：

Nespresso多款巧克力浪漫單品（售價480~580元/40片裝）

一口香醇咖啡、一口暖心巧克力就是絕配，瑞士頂級咖啡品牌Nespresso不斷推陳出新，近年推出多款浪漫濃郁的巧克力，搭配咖啡享用更是絕配。每片巧克力精緻的單片包裝都乘載滿滿心意，當做交換禮物絕對能成為話題焦點。

●500元~1,000元交換禮物推薦：

ORIGIN Espresso 雙層陶瓷杯組（售價780元）

知名設計師India Mahdavi設計打造的Origin系列陶瓷杯組，外型帶有自然優美的圓弧線條，搭配陶瓷溫潤舒適的精緻觸感，握在手中不但暖手也暖心。杯身微妙缺口設計，是以咖啡生豆的模樣做為靈感，述說著Nespresso咖啡從豆到杯皆完美呈現最頂級的品質與質感。

PIXIE經典咖啡杯組（售價980元）

Nespresso Pixie系列咖啡杯小巧精緻且外型繽紛，推出至今一直是Nespresso熱門產品。該系列是由知名法國設計公司「5.5 Designers」量身打造，以多彩的咖啡膠囊色系做為設計靈感，不僅為生活增添繽紛色彩，也讓享用咖啡的時光更加多采多姿！咖啡杯身以雙層設計能有效保溫咖啡飲品，也讓咖啡體驗更臻完美。

LUME Collection全新系列咖啡膠囊展示盒（售價1,080元）

Nespresso全新咖啡配件系列LUME Collection，由米蘭新興設計師Federica Biasi設計，展現義式簡約優雅風格。該系列的LUME Mia膠囊展示盒，採用拉絲鋼面結合玻璃材質流線設計，低調奢華外型能充分展現咖啡膠囊的繽紛色澤，完美達成收納及展示的雙重效果。

●不限預算交換禮物加碼推薦：

REVEAL 大杯咖啡品飲杯（售價1,680元）