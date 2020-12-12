快訊

黎智英被控勾結外國勢力 鐵鍊纏腰押往法院

美FDA批准輝瑞疫苗！下周起運送首批290萬劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

圓山攜手TWININGS唐寧茶 「皇家馬會午茶」隋棠也驚豔

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
圓山大飯店首次嘗試將西洋茶TWININGS唐寧茶結合下午茶點，創新研發出各式鹹點與夢幻甜點。圖／TWININGS唐寧茶提供
圓山大飯店首次嘗試將西洋茶TWININGS唐寧茶結合下午茶點，創新研發出各式鹹點與夢幻甜點。圖／TWININGS唐寧茶提供

1711年起，「皇家馬會」成為英國最重要的社交季，其中，會後的下午茶宴更是這場年度盛事的一大亮點。英國皇室御用TWININGS唐寧茶日前於新北汐止澳美佳馬術俱樂部首度推出正統的歐式騎乘馬術表演，搭配圓山大飯店的唐寧英式下午茶，就連氣質女星隋棠也忍不住大讚精彩。

唐寧茶台灣香港總經理張引璋表示，在英國有一句諺語，「會騎馬的不一定是貴族，但是貴族一定會騎馬」，伊莉莎白女王6歲就學會騎馬，甚至到92歲高齡仍騎著馬在皇室公園裡跑繞。唐寧茶身為擁有豐富歷史文化背景的皇室御用茶，今年決定以「馬會風尚、躍動英倫」為主題，向英國皇室以及各領域菁英致敬。

唐寧茶首次將英國年度最重要的社交盛宴，完整複製來台，澳美佳馬術俱樂部總教練林詎詔指出，英國馬術著重在人馬合一，呈現獨到的和諧氛圍，這次特別排練正統歐式騎乘馬術表演，希望透過歐式騎乘展現皇家馬術運動的力與美。

此外，圓山大飯店也首次嘗試將西洋茶TWININGS唐寧茶結合下午茶點，創新研發各式鹹甜點，遵循英式下午茶的三層經典組合，主廚蘇文進與謝明松共同以「最受英國仕女貴族們喜愛的午後小點」為靈感概念，推出「唐寧皇室榮耀午茶盛宴」下午茶。

廣受時裝精品青睞的英國知名藝術家Allan Deas，也再度為TWININGS唐寧茶創作了「Equestrian Dreams」，融會英國貴族最具代表性的社交文化「午茶」與「馬術」，帶領著大家置身感受那個屬於皇室榮耀的馬會風尚。

TWININGS唐寧茶2020藝術家鉑金節慶版，隨盒贈送獨家時尚藝術絲巾一款，繽紛色彩交織出細膩美感，展現出藝術即生活的英倫風尚，即日起在各大百貨超市與唐寧品牌旗艦館網路平台上限量販售。

TWININGS唐寧茶推出2020藝術家鉑金節慶版包裝，隨盒贈送獨家時尚藝術絲巾一款。圖／TWININGS唐寧茶提供
TWININGS唐寧茶推出2020藝術家鉑金節慶版包裝，隨盒贈送獨家時尚藝術絲巾一款。圖／TWININGS唐寧茶提供
TWININGS唐寧茶「Equestrian Dreams」2020冬季限定包裝。圖／TWININGS唐寧茶提供
TWININGS唐寧茶「Equestrian Dreams」2020冬季限定包裝。圖／TWININGS唐寧茶提供
隋棠以一襲歐風洋裝搭配經典英式禮帽，盛裝出席TWININGS唐寧茶皇室榮耀午茶盛宴。圖／TWININGS唐寧茶提供
隋棠以一襲歐風洋裝搭配經典英式禮帽，盛裝出席TWININGS唐寧茶皇室榮耀午茶盛宴。圖／TWININGS唐寧茶提供

英國 皇室 下午茶

延伸閱讀

英國首相強生：極可能硬脫歐

強生：貿易談判可能破局 英國恐無協議脫歐

不讓林志玲專美於前！隋棠現身馬術俱樂部巧搭PIAGET珠寶 化身英倫名媛

評論單親媽判死挨轟 隋棠被問「從政」驚喊這句話

相關新聞

標記好友升等「一鴨七吃」！九華樓「鴨香寶」歡樂送

位於華泰王子大飯店二樓的九華樓，由30年資歷的華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明領軍，以「粵式片皮鴨」聞名。今年九華樓...

鳳梨酥變「花」樣！太陽造型、花椒口味「創意重擊」

疫情燒了一整年，國外旅客進不來，台灣名產「鳳梨酥」從熱門的伴手禮轉攻「內銷」，同時大玩新花樣，鳳梨造型、花椒口味，甚至包...

這8家博物館超好玩！穿古裝一秒穿越、探訪各國計程車

冬日濕冷的季節，想出去玩又怕雨怕冷該怎麼辦？此時，最適合來趟「博物館之旅」。別懷疑，博物館也可以好玩好拍，像是一秒穿越的...

耶誕交換禮物「不出錯」清單！Nespresso 5大熱門推薦

每到歲末年終，最讓人最期待的耶誕節活動，非「交換禮物」莫屬！Nespresso整理出500到1000元左右的耶誕交換禮物...

圓山攜手TWININGS唐寧茶 「皇家馬會午茶」隋棠也驚豔

1711年起，「皇家馬會」成為英國最重要的社交季，其中，會後的下午茶宴更是這場年度盛事的一大亮點。英國皇室御用TWINI...

企鵝耶誕樹！海生館營造海洋耶誕氛圍 遊園拍照打卡新亮點

溫馨的耶誕節將至，屏東海生館今年在大廳打造以企鵝為主題的聖誕樹燈飾，閃閃發亮的耶誕燈飾外，還有造型可愛的大小企鵝立體燈飾...

手滑、手殘問題一堆！這10個網購退貨理由客服回到心好累

點點手指就能買到想要的東西，網路購物成為民眾購物的主要管道之一，尤其2020年受到疫情影響，民眾減少出門逛街的頻率，也讓電商迎來爆炸式的成長。網路購物固然方便，但也因為沒有看到實體商品就付錢導致退貨機率大增，更衍生不少消費糾紛

寬庭倉庫 聖誕市集 體驗歐洲氛圍

耶誕節腳步近囉，過往許多人都會想飛往歐洲，逛逛耶誕市集，但今年無法出國，寬庭倉庫即日起至12月25日打造「寬庭倉庫聖誕市...

曾之喬、李多熙BURBERRY風衣包緊緊 卻是無與倫比的性感

輪廓來自軍裝的風衣，最能表現中性帥氣挺拔的造型，日前曾之喬在IG就放上數張詮釋BURBERRY風衣、全新Olympia包...

遠傳電信、台灣大哥大「雙12」推iPhone 12限時加碼優惠

電商年末最終大檔「雙12」什麼都好買，電信業者也搶搭這波買氣，遠傳電信、台灣大哥大都推出iPhone 12限時加碼優惠；...

LV全新女香是東方情調 Étoile Filante如流星劃過 帶來桂花、木蘭的小清新

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）女香系列推出全新力作Étoile Filante，以流星為名，帶著許願的...

冷氣團報到！宅家中避寒必備4種小物 加壓花灑超重要

氣溫持續探底，進入冬天，有些居家用品看似不起眼，卻是在家避寒的必備神器，用過一次就再也拋不開，能夠提升居家幸福感，寒冷的...

熱門新聞

財神爺上工！大樂透頭獎4.3億元 獎落「這縣市」一人獨得

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

規模6.7強震卻有8縣市沒收到國家警報 氣象局曝原因

鄰居指控虐狗！監視畫面曝光主人嘆「心好累」 網全笑瘋

超可怕！昨晚是繼921後第七強震？ 帶你回顧台灣近10年強震

被「震」倒？男卡廢墟牆縫整晚 消防隊破牆救人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。