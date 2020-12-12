圓山攜手TWININGS唐寧茶 「皇家馬會午茶」隋棠也驚豔

1711年起，「皇家馬會」成為英國最重要的社交季，其中，會後的下午茶宴更是這場年度盛事的一大亮點。英國皇室御用TWININGS唐寧茶日前於新北汐止澳美佳馬術俱樂部首度推出正統的歐式騎乘馬術表演，搭配圓山大飯店的唐寧英式下午茶，就連氣質女星隋棠也忍不住大讚精彩。

唐寧茶台灣香港總經理張引璋表示，在英國有一句諺語，「會騎馬的不一定是貴族，但是貴族一定會騎馬」，伊莉莎白女王6歲就學會騎馬，甚至到92歲高齡仍騎著馬在皇室公園裡跑繞。唐寧茶身為擁有豐富歷史文化背景的皇室御用茶，今年決定以「馬會風尚、躍動英倫」為主題，向英國皇室以及各領域菁英致敬。

唐寧茶首次將英國年度最重要的社交盛宴，完整複製來台，澳美佳馬術俱樂部總教練林詎詔指出，英國馬術著重在人馬合一，呈現獨到的和諧氛圍，這次特別排練正統歐式騎乘馬術表演，希望透過歐式騎乘展現皇家馬術運動的力與美。

此外，圓山大飯店也首次嘗試將西洋茶TWININGS唐寧茶結合下午茶點，創新研發各式鹹甜點，遵循英式下午茶的三層經典組合，主廚蘇文進與謝明松共同以「最受英國仕女貴族們喜愛的午後小點」為靈感概念，推出「唐寧皇室榮耀午茶盛宴」下午茶。

廣受時裝精品青睞的英國知名藝術家Allan Deas，也再度為TWININGS唐寧茶創作了「Equestrian Dreams」，融會英國貴族最具代表性的社交文化「午茶」與「馬術」，帶領著大家置身感受那個屬於皇室榮耀的馬會風尚。