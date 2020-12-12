企鵝耶誕樹！海生館營造海洋耶誕氛圍 遊園拍照打卡新亮點

溫馨的耶誕節將至，屏東海生館今年在大廳打造以企鵝為主題的聖誕樹燈飾，閃閃發亮的耶誕燈飾外，還有造型可愛的大小企鵝立體燈飾，供遊客近距離拍照打卡，現場還有手繪超萌的海洋生物聖誕窗貼，結合Q版企鵝、鯊魚、白鯨、海豹等高人氣海洋生物，讓遊客感受有別於陸上的海洋耶誕歡樂氣氛，成為拍照打卡新亮點。

海生館經營團隊海景公司企劃部主任毛智瑋說，每年冬天是極地水域區企鵝繁殖季的重要時刻，破殼而出的企鵝寶寶本月剛滿月，這時候羽毛尚未具防水功能，不能直接下水游泳、理毛，飼育人員為保護牠們的安全，特別搭建特製的隔板，不致因亂跑而不小心落水，也避免與成鳥直接接觸碰撞受傷。

「企鵝區在冬天另有番企鵝寶寶『轉大人』的美麗風景！」他說，飼育人員在冬季為企鵝寶寶搭建專屬的「幼兒園園地」，小心翼翼地呵護，讓牠們可以安心適應、成長並學習生存的技能，包括如何進食、游泳等，等牠們適應餵食及學會如何游泳後，才會離開幼兒園與成鳥一起生活。