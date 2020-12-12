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曾之喬、李多熙BURBERRY風衣包緊緊 卻是無與倫比的性感
輪廓來自軍裝的風衣，最能表現中性帥氣挺拔的造型，日前曾之喬在IG就放上數張詮釋BURBERRY風衣、全新Olympia包款的照片，雖然包緊緊，卻有隱約神秘的性感；而韓國女演員李多熙，更是在輪廓中性的風衣裡穿了一件不裸露、卻曲線畢露的格紋洋裝，同時表現風衣的英姿和貼身洋裝的魅惑，令人印象深刻。
因韓劇「請輸入檢索詞www」而受到矚目的女星李多熙，身穿綁結格紋洋裝，剪裁相當考驗女明星的身形，李多熙恰如其分的詮釋出性感與霸氣，搭襯TB花押字鎖釦黑色款，簡約俐落。曾之喬也身穿經典風衣，手上拿的則是2020秋冬款Olympia手袋，是創意總監Riccardo Tisci以倫敦肯辛頓奧林匹亞展覽中心為靈感，打造弧形輪廓的新品，共有三種尺寸的肩背、斜背包。
此外，曾之喬在新劇「無神之地不下雨」的卡司發表會上，也是穿著BURBERRY的洋裝，一反風衣包緊緊的造型，以一襲格紋裁片光澤面料褶飾禮服現身，選用閃亮的色丁（Satin）布拼接，格紋緊身胸衣、烏干紗繫帶作為裝飾，既性感又飆逸；曾之喬在限時動態表示「忍了好久終於可以說了、憋死寶寶了」，褶飾禮服完全表現了她的身材優勢，超吸睛。
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