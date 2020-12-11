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遠傳電信、台灣大哥大「雙12」推iPhone 12限時加碼優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
遠傳電信雙12推出iPhone 12「加量不加價」的限時加碼優惠，申辦指定方案可享iPhone 12 64GB直接升級為128GB。圖／遠傳電信提供
遠傳電信雙12推出iPhone 12「加量不加價」的限時加碼優惠，申辦指定方案可享iPhone 12 64GB直接升級為128GB。圖／遠傳電信提供

電商年末最終大檔「雙12」什麼都好買，電信業者也搶搭這波買氣，遠傳電信、台灣大哥大都推出iPhone 12限時加碼優惠；亞太電信數位門市則推出12個月超短約的咖啡獨享方案，月付599元起輕鬆入手5G，再送近萬元咖啡。

即日起至12月20日到遠傳電信全台直營、加盟門市或網路門市申辦iPhone 12搭配指定方案，即可享「加量不加價」的限時優惠，也就是以原本選購iPhone 12 64GB的價格就能直接升級帶走iPhone 12 128GB，申辦遠傳心5G方案月付1,399元、綁約36個月，iPhone 12 64GB也調降專案價為7,700元，老客戶續約最高再折5,000元。此外，活動期間申辦指定資費還能獲得價值逾4,200元的「5G影音大全配」加值服務。

台灣大哥大推出限時加碼雙12方案，12月12日至12月20日申辦用租1,399元以上的iPhone 12專案，不限約期都可享手機折價1,600元，另外加贈1,600元momo幣；mo幣多專案也同時推出雙12方案，12月20日前用戶申辦4G的mo幣多499專案，合約期間每月可獲得100元momo幣，例如申辦5G的999元專案，每月加贈200元momo幣，每月消費達到門檻也可再享高額momo幣回饋。

亞太電信數位門市即日起推出「5G咖啡獨享方案」，月付599元起可享5G不限速上網，最高贈送36GB數據流量，超量享5Mbps上網吃到飽，最高再送150杯萊爾富大杯拿鐵，相當於約期內最高可省下近萬元；即日起至12月31日新申辦或攜碼申辦任一方案成功者可再抽iPhone 12 mini、任天堂Switch遊戲組合。此外，亞太電信數位門市提供業界唯一不綁約4G方案。月租88元、138元輕量吃到飽方案每月分別贈送8GB、10GB網路傳輸量，超量分別享3 Mbps、12 Mbps上網吃到飽，同步提供月租199元不限速4G上網吃到飽方案。

亞太電信數位門市搶攻雙12商機，推出超低門檻4G和5G方案。圖／亞太電信提供
亞太電信數位門市搶攻雙12商機，推出超低門檻4G和5G方案。圖／亞太電信提供

吃到飽 momo 咖啡

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