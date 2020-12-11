遠傳電信、台灣大哥大「雙12」推iPhone 12限時加碼優惠

電商年末最終大檔「雙12」什麼都好買，電信業者也搶搭這波買氣，遠傳電信、台灣大哥大都推出iPhone 12限時加碼優惠；亞太電信數位門市則推出12個月超短約的咖啡獨享方案，月付599元起輕鬆入手5G，再送近萬元咖啡。

即日起至12月20日到遠傳電信全台直營、加盟門市或網路門市申辦iPhone 12搭配指定方案，即可享「加量不加價」的限時優惠，也就是以原本選購iPhone 12 64GB的價格就能直接升級帶走iPhone 12 128GB，申辦遠傳心5G方案月付1,399元、綁約36個月，iPhone 12 64GB也調降專案價為7,700元，老客戶續約最高再折5,000元。此外，活動期間申辦指定資費還能獲得價值逾4,200元的「5G影音大全配」加值服務。

台灣大哥大推出限時加碼雙12方案，12月12日至12月20日申辦用租1,399元以上的iPhone 12專案，不限約期都可享手機折價1,600元，另外加贈1,600元momo幣；mo幣多專案也同時推出雙12方案，12月20日前用戶申辦4G的mo幣多499專案，合約期間每月可獲得100元momo幣，例如申辦5G的999元專案，每月加贈200元momo幣，每月消費達到門檻也可再享高額momo幣回饋。