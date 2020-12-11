LV全新女香是東方情調 Étoile Filante如流星劃過 帶來桂花、木蘭的小清新

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）女香系列推出全新力作Étoile Filante，以流星為名，帶著許願的寓意，散播希望的訊息，也在2020年底帶來祈願的溫馨。

Étoile Filante是品牌香水大師Jacques Cavallier Belletrud在格拉斯工坊的全新創作，以向星星許願作為靈感，寓意香水如同穿越無垠的時空，在疾速奔馳的漫長旅行中，展現最璀璨的時刻，點燃漆黑如墨的夜晚，宛如光之花朵，綻放嗅覺的記憶。Jacques Cavallier Belletrud選擇了他從小就喜歡的桂花作為主角，「我11歲時，首次在父親格拉斯實驗室的各種香料中，發現了桂花原精。它奇妙的香氣以及令人聯想起遙遠異地的東方風情，立即讓我深深著迷。」