快訊

顧立雄捲入行車糾紛搭車離開 警幫澄清⋯上山駕駛無辜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LV全新女香是東方情調 Étoile Filante如流星劃過 帶來桂花、木蘭的小清新

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
路易威登推出全新Étoile Filante女香。圖／LV提供
路易威登推出全新Étoile Filante女香。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）女香系列推出全新力作Étoile Filante，以流星為名，帶著許願的寓意，散播希望的訊息，也在2020年底帶來祈願的溫馨。

Étoile Filante是品牌香水大師Jacques Cavallier Belletrud在格拉斯工坊的全新創作，以向星星許願作為靈感，寓意香水如同穿越無垠的時空，在疾速奔馳的漫長旅行中，展現最璀璨的時刻，點燃漆黑如墨的夜晚，宛如光之花朵，綻放嗅覺的記憶。Jacques Cavallier Belletrud選擇了他從小就喜歡的桂花作為主角，「我11歲時，首次在父親格拉斯實驗室的各種香料中，發現了桂花原精。它奇妙的香氣以及令人聯想起遙遠異地的東方風情，立即讓我深深著迷。」

多年後，桂花的餘香帶領Jacques Cavallier Belletrud來到大陸，他憶及日暮時分，鮮花市場的攤位四周，空氣中飄蕩著桂花、木蘭的柔和馨香，他被這神奇、迷人的芳香打動，因此首度以桂花作為香水核心基調，結合路易威登獨家萃取的茉莉精華，再以杏仁和黑醋栗、莓果增添輕快的氣息，彷彿蜜桃表皮一般細緻，再以一抹清淡的白麝香環繞收尾，也完成Jacques Cavallier Belletrud對於Étoile Filante的詮釋，「清新花朵的完美詮釋，活力洋溢，層次結構鮮明，餘韻悠長。這是讓人蕩漾笑容的香氣。」

Étoile Filante 100ml售9,200元、200ml售14,000元。圖／LV提供
Étoile Filante 100ml售9,200元、200ml售14,000元。圖／LV提供
Étoile Filante以桂花、木蘭、茉莉為主調。圖／LV提供
Étoile Filante以桂花、木蘭、茉莉為主調。圖／LV提供
Étoile Filante以桂花、木蘭、茉莉為主調。圖／LV提供
Étoile Filante以桂花、木蘭、茉莉為主調。圖／LV提供
路易威登1854 100ml旅行裝香水盒，價格店洽。圖／LV提供
路易威登1854 100ml旅行裝香水盒，價格店洽。圖／LV提供
路易威登Étoile Filante旅行裝噴霧，9,200元。圖／LV提供
路易威登Étoile Filante旅行裝噴霧，9,200元。圖／LV提供
Étoile Filante 100ml售9,200元、200ml售14,000元。圖／LV提供
Étoile Filante 100ml售9,200元、200ml售14,000元。圖／LV提供
路易威登迷你香水套裝（包括7瓶10ml迷你裝香水），11,500元。圖／LV提供
路易威登迷你香水套裝（包括7瓶10ml迷你裝香水），11,500元。圖／LV提供

品牌

延伸閱讀

曾是洋基的未來之星 卡諾卻在大都會化為流星

香水也有保存期限？2招辨別放多久、3重點讓香味不走調

UNFCCC大會延期 台灣與主辦國英國先行交換意見

ZARA打造地表最超值耶誕倒數日曆 無痛入手經典香水、香氛蠟燭、乾洗手、沐浴乳及身體乳液

相關新聞

冷氣團報到！宅家中避寒必備4種小物 加壓花灑超重要

氣溫持續探底，進入冬天，有些居家用品看似不起眼，卻是在家避寒的必備神器，用過一次就再也拋不開，能夠提升居家幸福感，寒冷的...

LV全新女香是東方情調 Étoile Filante如流星劃過 帶來桂花、木蘭的小清新

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）女香系列推出全新力作Étoile Filante，以流星為名，帶著許願的...

化妝養出好膚質！櫻花妹最愛ALBION精品級粉餅登陸台灣

被許多日本女生稱為「精品級」粉餅的ALBION妃思雅恆妍精華粉餅，過去只在日本販售，也是不少台灣人到日本，必定入手的粉餅...

曾之喬雙馬尾詮釋COACH嬌俏少女 百變聊姐派對3造型

COACH在2021早春推出重返七○年代摩登風潮的服裝，靈感來自Disco風格，閃爍耀眼成為所有單品的必備要件，也成了耶...

長榮防護夾克首賣被搶光 12月14日再開第二波預購

長榮航空說，首次推出時尚度爆表的「機能防護夾克」，上架開賣六天即全數銷售完畢，再創宅配電商平台新話題，為感謝消費者的支持...

冬日燉一鍋暖心料理／林太燉什麼：燉高麗菜千層

像千層蛋糕堆疊上去，一切下去有肉有菜，像西式料理般豐盛上桌的「燉高麗菜千層」，滿口是高麗菜的鮮甜與肉香，當作宴客料理一定...

冬日燉一鍋暖心料理／林太燉什麼：燉牛肉 麵疙瘩

林太今天燉什麼？柔軟有飽足感的麵疙瘩，搭配鮮嫩的燉牛肉，豪華料理輕鬆上桌！跟著達人陳郁菁（林太）一起做，冬日來一客暖心又...

「網友最愛巧克力」名單出爐！共同回憶「77乳加」奪魁

東北季風增強，加上氣溫驟降，甜食成為日常的熱門選項，其中又以巧克力商機最大。根據全球市調公司調查，台灣2019年巧克力市...

時尚網紅都在背！呼應年度代表色極致灰包款搶先擁有

進入冬季還在想要入手什麼包包嗎？平價時尚品牌CHARLES & KEITH特別推出2021年台灣限定配色系列，將人氣的粗...

萊禮生醫推醫護限定「天使藍」口罩！萊爾富12/15獨家限量預購

新冠肺炎疫情延燒至今已將近一年，在看不到終點線的防疫工作中，第一線醫護人員最為辛苦，萊爾富特地與萊禮生醫攜手推出醫護人員...

WTF，今年鬧夠了沒有？！虎山音樂祭冬日歲末音樂趴

虎山音樂祭今年邁入第七屆，以在冬天舉辦為特色，為民眾在年終留下美好回憶。今年一樣在虎山舉辦，得天獨厚的大自然環境，搭捷運再走一小段山路即可抵達。台式電子花車舞台與特色宮廟舞台，台灣樂手與旅居在台的國外音樂家們帶來搖滾、爵士、鄉村、電子、吉普賽爵士等曲風各異的音樂，現場還有DJ進駐黑膠舞台。今年卡司包括與天后蔡依林長期合作吉他手帶來他的樂團Mike Mclaughlin & Soul Connection演出，每年皆是越晚越熱鬧，在黃昏時升起的冬日營火更是溫暖你我的心。

日期快筆記！7-11、屈臣氏下周限量開賣「三麗鷗口罩、耶誕款口罩」

喜歡特殊設計款口罩的消費者注意了，三麗鷗Mix Party醫療口罩將於12月16日起在7-ELEVEN、屈臣氏限量開賣，...

熱門新聞

今天強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

全台有感！地震規模6.7 北部震度4級搖晃超過半分鐘

國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

地震專家示警百年一震「快輪到台北」 氣象局回應了

今年最大地震！氣象局：不排除一周內有4.0以上餘震

地震規模6.7隔離者崩潰「能逃嗎？」 指揮中心：請戴口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。