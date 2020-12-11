冷氣團報到！宅家中避寒必備4種小物 加壓花灑超重要

氣溫持續探底，進入冬天，有些居家用品看似不起眼，卻是在家避寒的必備神器，用過一次就再也拋不開，能夠提升居家幸福感，寒冷的冬天也能暖暖的過冬。

地毯

地毯除了當成居家擺飾，與點綴居家色彩的重要角色之外，在冬天時鋪上地毯，更是讓人在歡聚時，能感受到溫馨。但在選擇地毯上除了色彩要搭配家具與居家色調外，更重要的是地毯保暖度，若害怕清潔不易的地毯，建議不要選擇長毛地毯。

加濕器

冬天穿上厚大衣外，家中也會有溫暖的家電必須配合，如電暖器等，在家中會特別讓環境乾燥，不僅讓人口乾、肌膚也會出現乾燥的狀況。

建議可以搭配「加濕器」使用，有效改善空間過於乾燥。但使用加濕器的水箱建議定期消毒，因為水箱可能會有細菌滋生的可能性。

增壓花灑

疲憊一整天的身體，好不容易回到家，想要放鬆的淋浴，卻遇到水壓不足的問題，會讓人非常心灰意冷。許多人家中，在使用熱水時，還是有可能遇到因為熱水而水壓不足的問題，建議可以挑選日本人都流行的增壓花灑，由於花灑本身的出口細緻，改變出水時的口洞，而使水壓增強，想要來個療癒的洗澡過程，在冬天裡當然不能缺少的是有足夠的水量。

製造浪漫的燭台