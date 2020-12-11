聽新聞
test
0:00 / 0:00
化妝養出好膚質！櫻花妹最愛ALBION精品級粉餅登陸台灣
被許多日本女生稱為「精品級」粉餅的ALBION妃思雅恆妍精華粉餅，過去只在日本販售，也是不少台灣人到日本，必定入手的粉餅之一，即日起也正式登陸台灣，成為日本以外，唯一獨賣妃思雅恆妍精華粉餅的國家。
ALBION妃思雅恆妍精華粉餅能打造出精品級的妝感，研發出豐潤3D立體修飾科技獨家粉體，能與肌膚融為一體，遮蓋瑕疵，也能矯正膚色，讓臉部散發出立體光澤感。
而化妝也能養出好膚質，因為妃思雅恆妍精華粉餅含有維他命A衍生物、玻尿酸鈉以及水解大米精華，搭配野玫瑰精萃、玫瑰果萃取與刺梨果精華等天然植物精萃，能有滋潤效果，活化肌膚，維他命E與維他命C衍生物，則可以讓肌膚顏色更明亮，還搭配有SPF25、PA++防曬，日常均可使用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言