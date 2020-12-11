曾之喬雙馬尾詮釋COACH嬌俏少女 百變聊姐派對3造型

COACH在2021早春推出重返七○年代摩登風潮的服裝，靈感來自Disco風格，閃爍耀眼成為所有單品的必備要件，也成了耶誕派對的穿搭精選；曾之喬詮釋了街頭時髦、優雅復古、俏皮甜美等三款不同的風格，並且拎著品牌最新Swinger手袋，展現腋下小包的潮流搭配。

大蘋果、紐約天際線、復古印花都成為服裝與包款的細節，品牌標誌的Rexy恐龍也華麗登場，透過金屬、柔粉、淡黃、馬鞍等色彩的繽紛對比，帶來亮眼的搭配，由曾之喬詮釋，同步發表重點包款Beat、Field 及Swinger手袋。曾之喬在傳達街頭時髦感的裝束中，以濃厚紐約風格的毛衣搭配金色皮革短褲，毛衣圖案是嵌花織法的紐約天際線夜景，手上提著最新經典Signature印花Beat手袋，鑲嵌Horse and Carriage彰顯品牌精神。

相對優雅復古的穿搭，則是以抓縐細節為主的鵝黃印花連身裙，腰帶強調女性曲線、寬鬆落肩袖，有著七○年代的瀟灑，側邊裙襬搭扣設計可以敞開、扣起，展現不同程度的性感，搭配俐落Swinger手袋。而相對年輕的俏皮甜美，則是以荷葉褶飾長裙、經典Shearling皮夾克，配襯綴有大蘋果徽章的Field 托特手袋，呼應閃耀繽紛的當季主題。