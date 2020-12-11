冬日燉一鍋暖心料理／林太燉什麼：燉牛肉 麵疙瘩

林太今天燉什麼？柔軟有飽足感的麵疙瘩，搭配鮮嫩的燉牛肉，豪華料理輕鬆上桌！跟著達人陳郁菁（林太）一起做，冬日來一客暖心又暖胃的好料，全家人的胃就這樣迅速被征服了！

● 材料

A. 燉牛肉

燉牛肉先把料炒過後再入高湯。圖／橘子文化提供

牛肋條600克、洋蔥1顆、橄欖油1大匙、番茄丁罐頭400克、番茄糊1大匙、蒜頭4瓣、新鮮迷迭香2枝或乾燥迷迭香1茶匙、新鮮百里香5枝或乾燥百里香1茶匙、月桂葉2片、鹽1/2茶匙、糖2茶匙、黑胡椒粉1/4茶匙

紅酒 250毫升

牛高湯 500毫升

B. 麵疙瘩

馬鈴薯1公斤、帕瑪森起司75 克、蛋黃2個、高筋麵粉300 克、鹽巴1茶匙

● 製作燉牛肉

1.牛肋條切成約5公分小段，洋蔥去皮切成約1公分長小丁，蒜頭去皮，備用。

2.取一深型鑄鐵鍋倒入橄欖油，將洋蔥、蒜頭下鍋炒到洋蔥軟化後取出備用。

3.原鍋不洗，放入牛肋條煎至表面變色略有焦痕。

4.放回炒過的洋蔥、蒜頭，續放入番茄丁、番茄糊、迷迭香、百里香、月桂葉、糖、鹽和黑胡椒粉，最後倒入紅酒和牛高湯，稍微攪拌均勻。

5.烤箱預熱至180度，將鑄鐵鍋加蓋放入烤箱以180度烤1小時，或是上爐以文火加蓋燉

煮1小時亦可。

● 製作麵疙瘩

把麵粉分成三次加入。圖／橘子文化提供 用叉子在個別表面壓痕。圖／橘子文化提供 把切好的麵疙瘩放進煮滾的鹽水裡。圖／橘子文化提供

1.另起一鍋熱水，將馬鈴薯連皮放入水裡煮熟，撈出瀝乾，等降溫後把馬鈴薯皮剝掉，放進大碗裡用搗碎器搗碎成泥。

2.把帕瑪森起司及蛋黃加入馬鈴薯泥裡並攪拌均勻。

3.把麵粉分成三次加入作法7，每次皆用叉子慢慢攪拌均勻後再加入下一份麵粉。盡量不要過度用力，否則口感會太有韌性。

4.把作法8的麵團滾成長條狀，切成每塊約2公分的長度，用叉子在個別表面壓痕，讓麵疙瘩表面可以吸附更多醬汁。

5.另起一鍋熱水加入鹽，把切好的麵疙瘩放進煮滾的鹽水裡，等麵疙瘩浮出水面約2 ∼3分鐘，即可撈出備用。

6.取出作法5在烤箱裡的燉牛肉，接著把煮好的麵疙瘩放進燉牛肉裡即完成。

● 林太小叮嚀：

1.想要知道馬鈴薯是否煮熟，可用筷子插插看，若能輕鬆插入中心無阻礙感就是熟了喔。

2.可利用悶燉牛肉的同時製作麵疙瘩以節省製作時間。

3.將麵疙瘩放入燉牛肉時再試是否需要調整味道。

● 作者介紹：陳郁菁Claudia，台南安平人，一輩子除了旅行和失戀沒有離開過台南，在海邊長大卻愛上山的遼闊。享受業務工作，超愛台南，愛美食、愛下廚，愛這樣的斜槓人生。

【以上摘文選自《林太燉什麼：燉一鍋暖心料理》、作者：陳郁菁Claudia、圖文提供：四塊玉文創提供、整理：記者柯意如】

書名／《林太燉什麼：燉一鍋暖心料理》、作者／陳郁菁Claudia、圖／橘子文化 提供

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