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時尚網紅都在背！呼應年度代表色極致灰包款搶先擁有

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
網紅Mandy夏曼娣搶先演繹CHARLES & KEITH大象灰粗鍊包2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
網紅Mandy夏曼娣搶先演繹CHARLES & KEITH大象灰粗鍊包2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

進入冬季還在想要入手什麼包包嗎？平價時尚品牌CHARLES & KEITH特別推出2021年台灣限定配色系列，將人氣的粗鍊包換上了沈穩的「大象灰」，巧妙的呼應了Pantone日前公布的年度代表色。想要更百搭或是在上下班使用，就不能錯過日系帶包品牌LOJEL釋出的斜槓Slash系列包款，黑、白色系，讓人怎麼搭都對！

為了迎接嶄新的一年，CHARLES & KEITH特別推出2021新年台灣限定包，其中之一就是2019上市後便引起風潮的粗鍊包，特別以新配色「大象灰」呈現，正巧呼應了色彩組織公布的2021年代表色。霧面處理的粗鍊條設計搭配同色系包身與背帶，低調中展現細膩的溫暖質感，時尚網紅Mandy夏曼娣以格紋上衣搭配馬術風格長褲與短靴，搶先搭配新款粗鍊包，展現鮮明個性與態度。不僅如此，CHARLES & KEITH還提供了以熱銷的經典菱格紋肩背包型，換上薰衣草紫與迷霧紫兩款限定色，活潑耀眼又時髦有型。

網紅薛妞妞演繹CHARLES & KEITH薰衣草紫菱格紋肩背包1,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
網紅薛妞妞演繹CHARLES & KEITH薰衣草紫菱格紋肩背包1,490元。圖／CHARLES & KEITH提供

日系袋包品牌LOJEL則針對新年釋出針對斜槓生活態度的Slash系列包款，以「多重用途」作為設計理念，並以黑、白色調貫穿，讓多元生活的消費者有一款百搭包。LOJEL利用100%可回收的美國杜邦公司專屬Tyvek®素材製作，環保無毒且易清潔，完全防水及抗撕裂等特性。系列單品除摺疊後背包外，同步推出了腰包袋、衣物收納袋以及手提電腦袋等，質料輕盈，均配有手提便利設計，有著多種使用方式，迎合不同場合搭配。

CHARLES & KEITH迷霧紫菱格紋肩背包1,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH迷霧紫菱格紋肩背包1,490元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH薰衣草紫菱格紋肩背包1,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH薰衣草紫菱格紋肩背包1,490元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH大象灰粗鍊包2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH大象灰粗鍊包2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

LOJEL Slash系列隨身腰包2,080元。圖／LOJEL提供
LOJEL Slash系列隨身腰包2,080元。圖／LOJEL提供

LOJEL Slash系列折疊後背包2,980元。圖／LOJEL提供
LOJEL Slash系列折疊後背包2,980元。圖／LOJEL提供

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