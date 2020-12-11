日期快筆記！7-11、屈臣氏下周限量開賣「三麗鷗口罩、耶誕款口罩」
喜歡特殊設計款口罩的消費者注意了，三麗鷗Mix Party醫療口罩將於12月16日起在7-ELEVEN、屈臣氏限量開賣，而且成人款、兒童款都有！7-ELEVEN將推出OPEN POINT會員專屬的三麗鷗Mix Party口罩限量預購活動，12月16日上午11點準時開搶，售完為止；屈臣氏全台門市都買得到，但各門市口罩到貨數量與時間不定，實際數量以各門市庫存數量為準。另外還有耶誕限定款成人、兒童醫療口罩，很適合親子一起配戴。
三麗鷗Mix-Party醫療口罩採用暖色系印花設計，Hello Kitty、雙子星、布丁狗、酷企鵝、大眼蛙、大寶、酷洛米等三麗鷗明星全都躍上口罩，並推出成人醫療口罩、兒童醫療口罩等兩種尺寸，每盒25片裝，大人、小孩和小臉族都適用。
7-ELEVEN將於12月16日上午11點起推出OPEN POINT會員專屬三麗鷗Mix Party口罩限量預購活動，成人款、兒童款每盒售價皆為OPEN POINT會員點數1點+289元，售完為止，開啟OPEN POINT App「點數加價購專區」點選活動商品，選擇商品進行兌換，並於付款期限前至具有醫療販售許可證的7-ELEVEN門市完成付款即購買完成，約預購日＋5天起到貨。此外，7-ELEVEN下周起也將限量開賣成人及兒童尺寸的盒裝耶誕節慶花色口罩，30片盒裝售價皆為300元，預計12月14日起陸續到店。
屈臣氏將於12月13日起開賣耶誕節限定的30片盒裝醫療級口罩，大人款有白色、紅白藍混色等兩款，兒童款則有紅色、綠色、紅白綠混色等3款，超可愛的耶誕樹、雪人、拐杖糖、雪花等元素通通有，單盒售價300～360元；12月16日起將開賣三麗鷗醫療口罩Mix Party印花款25片盒裝，成人款、兒童款單盒25片裝售價皆為289元。屈臣氏本次耶誕限定款醫療級口罩及三麗鷗印花醫療口罩總計備貨量超過60萬片，售完為止。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言