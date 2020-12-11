日期快筆記！7-11、屈臣氏下周限量開賣「三麗鷗口罩、耶誕款口罩」

喜歡特殊設計款口罩的消費者注意了，三麗鷗Mix Party醫療口罩將於12月16日起在7-ELEVEN、屈臣氏限量開賣，而且成人款、兒童款都有！7-ELEVEN將推出OPEN POINT會員專屬的三麗鷗Mix Party口罩限量預購活動，12月16日上午11點準時開搶，售完為止；屈臣氏全台門市都買得到，但各門市口罩到貨數量與時間不定，實際數量以各門市庫存數量為準。另外還有耶誕限定款成人、兒童醫療口罩，很適合親子一起配戴。

三麗鷗Mix-Party醫療口罩採用暖色系印花設計，Hello Kitty、雙子星、布丁狗、酷企鵝、大眼蛙、大寶、酷洛米等三麗鷗明星全都躍上口罩，並推出成人醫療口罩、兒童醫療口罩等兩種尺寸，每盒25片裝，大人、小孩和小臉族都適用。

7-ELEVEN將於12月16日上午11點起推出OPEN POINT會員專屬三麗鷗Mix Party口罩限量預購活動，成人款、兒童款每盒售價皆為OPEN POINT會員點數1點+289元，售完為止，開啟OPEN POINT App「點數加價購專區」點選活動商品，選擇商品進行兌換，並於付款期限前至具有醫療販售許可證的7-ELEVEN門市完成付款即購買完成，約預購日＋5天起到貨。此外，7-ELEVEN下周起也將限量開賣成人及兒童尺寸的盒裝耶誕節慶花色口罩，30片盒裝售價皆為300元，預計12月14日起陸續到店。