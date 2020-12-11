WTF，今年鬧夠了沒有？！虎山音樂祭冬日歲末音樂趴

虎山音樂祭今年邁入第七屆，以在冬天舉辦為特色，為民眾在年終留下美好回憶。今年一樣在虎山舉辦，得天獨厚的大自然環境，搭捷運再走一小段山路即可抵達。台式電子花車舞台與特色宮廟舞台，台灣樂手與旅居在台的國外音樂家們帶來搖滾、爵士、鄉村、電子、吉普賽爵士等曲風各異的音樂，現場還有DJ進駐黑膠舞台。今年卡司包括與天后蔡依林長期合作吉他手帶來他的樂團Mike Mclaughlin & Soul Connection演出，每年皆是越晚越熱鬧，在黃昏時升起的冬日營火更是溫暖你我的心。

主視覺由入圍葛萊美最佳唱片包裝、獲金曲獎最佳專輯裝幀設計獎的洋蔥設計操刀，設計論述完全傳達虎山音樂祭的精神，「在2020年的最後尾盤，難得可以在疫情平緩的台灣來場歲末音樂趴。虎山場地本身就是很奇幻的存在，台北市信義區裡難得綠意包圍的山中廣場，還有間特色小廟，往年陰雨溼冷的12月Party，再由電子花車打上濃濃的紅光綠光，照映在廣場上，喝著啤酒聽著音樂，空氣好似瀰漫股妖氣，非常獵奇的都會魔幻寫實。插畫與文字設計因應小廟融合了些民俗味，再佐明亮的彩色翻新三眼老虎妖頭頂小廟，也呼應了地緣關係，虎山音樂祭就是這番風貌存在。而驚嚇呆滯的老虎彷彿對你說著：『WTF，今年鬧夠了沒有。』

演出嘉賓蔡依林長期合作吉他手帶來樂團Mike Mclaughlin & Soul Connection演出。圖／虎山音樂祭提供

今年邀請的樂手包括旅居台灣多年的吉他大師Mike McLaughlin帶來樂團Mike Mclaughlin & Soul Connection登場。從10歲開始吉他之路，成長過程中受爵士、R&B、鄉村搖滾等影響，合作過的歌手數皆是華語圈巨星，包括：張惠妹、蔡依林、任賢齊、羅大佑、A-Lin、梁靜茹、陶喆、陳奕迅、黃韻玲……。此外，虎山音樂祭好朋友，音樂風格源自克難樂隊、藍調民謠、傳統爵士以及搖擺樂，音樂經常脫胎於各種經典樂曲，並以數種自製樂器混合演奏的泥攤地浪人，將再次嗨翻全場。音樂熱情奔放富有節奏感的夜暮之眼吉普賽爵士樂團 Dark Eyes Gypsy Jazz Band；融合氤氳滾燙的拉丁律動，與充滿歡樂的非洲節拍，跟讓你情不自禁搭配音樂擺動的西岡瓦那West Gondwana Dance Band，以及神秘帶有復古質地的郁夫&絲絨印象派樂隊YUFU & the Velvet Impressionism，還有眾多低調卻身手不凡的音樂人們將為你帶來精采演出。

歲末音樂祭，為這一年留下回憶。圖／虎山音樂祭提供

今年特地邀請來自墨西哥的龍舌蘭女王Barajas Cárdenas直接空運一箱箱的龍舌蘭（Tequila）到台灣，「從龍舌蘭田採收到發酵全是女性」、「保留當地傳統的龍舌蘭，就像祖父母喝的一樣」、「我必須一早起床，從一個龍舌蘭田開車到另一個龍舌蘭田地去尋找想要的龍舌蘭」，虎山音樂祭為大家準備特調龍舌蘭飲品，歡迎大家品嘗小酌一番。不僅如此，每年特別規劃的美食攤位讓大家在山上不怕餓肚子，各種美式、墨西哥、委瑞內拉、中東、日式……應有盡有，義式窯烤PIZZA、道地墨西哥料理、法式手工香腸、新鮮道地以色列蔬食小吃、散壽司握壽司等亞洲珍饌，帶您品嘗山珍海味，現場也有BABY JUICE帶來現打新鮮果汁，與嘉士伯Carlsberg、紅點手工精釀啤酒等等。

歷年活動照。圖／虎山音樂祭提供

虎山音樂祭將在12/12(六)下午二點至深夜舉辦，每年都是越晚越好玩！現場還有由藝術家何灝帶來的現場繪畫表演，戶外郊遊、大自然、美食、特調酒飲、冬日營火，活動帶著歡暢、熱鬧、親密的氣息，創造多元嶄新的組合，如同我們總希望帶來多樣音樂類型的曲風給大家，邀請來到虎山音樂祭，放輕鬆，relax就對了！

＊提醒大家，為配合政府防疫公告，請記得人多時配戴口掉，保持手部清潔等規範。

＊現場有戶外與室內空間，現場備有遮雨棚

＊酒後不開車，禁止酒駕。未滿 18 歲禁止飲酒

視覺海報。圖／虎山音樂祭提供

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活動 | 虎山音樂祭 Tiger Mountain Ramble 7

日期 | 12/12 (Sat | 六)

時間 | 2PM - midnight

地址 | 台北市信義區福德街221巷186-1號（自象山或後山埤捷運過去約開車十分鐘）

購票 |預售500元（現場購票600元）12歲以下免費入場