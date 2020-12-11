林哲熹帥戴Hamilton腕表 飛行滑尺助領航理財新方向

林哲熹今日出席漢米爾頓（Hamilton）Khaki系列Aviation Converter飛行腕表記者會，除了2020年演出的「女鬼橋」頗受好評並為Netflix評選為台灣最受海外喜愛的影片之一，近期林哲熹並正拍攝新片「青春弒戀」，預計明年三月後也將有新作陸續發表。

自陳數學不好的他，大讚Converter腕表的飛行滑尺設計。由於年紀已快30，覺得應該好好理財，而由於Hamilton Converter腕表的飛行滑尺可在不同計量單位間切換，林哲熹表示希望能透過表款幫忙計算匯率轉換，為人生再進階；同時面對即將來臨的聖誕節，假使要挑選一只情侶對表，林哲熹則推薦手上配戴的黑金雙色款（Ref.H76736730），表示有別傳統印象中的粉嫩色系，黑金的鮮明對比，將讓女性更有個性、也展現獨特魅力。

看似複雜的「飛行滑尺」，常見於飛行表的外圈設計。新款Hamilton Converter腕表的飛行滑尺則可在公里與海里、磅與公斤、呎與米等不同單位間換算，或也可用於貨幣換算。全系列共包含Auto Chrono、GMT Auto和Auto三種功能，分別具備計時碼表、兩地時間與自動上鍊日期顯示三種功能組合。