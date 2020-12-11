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林哲熹帥戴Hamilton腕表 飛行滑尺助領航理財新方向

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
除大讚飛行滑尺能幫助計算，黑金雙色款也成為林哲熹聖誕節送禮的推薦之一。圖 / Hamilton提供。
除大讚飛行滑尺能幫助計算，黑金雙色款也成為林哲熹聖誕節送禮的推薦之一。圖 / Hamilton提供。

林哲熹今日出席漢米爾頓（Hamilton）Khaki系列Aviation Converter飛行腕表記者會，除了2020年演出的「女鬼橋」頗受好評並為Netflix評選為台灣最受海外喜愛的影片之一，近期林哲熹並正拍攝新片「青春弒戀」，預計明年三月後也將有新作陸續發表。

自陳數學不好的他，大讚Converter腕表的飛行滑尺設計。由於年紀已快30，覺得應該好好理財，而由於Hamilton Converter腕表的飛行滑尺可在不同計量單位間切換，林哲熹表示希望能透過表款幫忙計算匯率轉換，為人生再進階；同時面對即將來臨的聖誕節，假使要挑選一只情侶對表，林哲熹則推薦手上配戴的黑金雙色款（Ref.H76736730），表示有別傳統印象中的粉嫩色系，黑金的鮮明對比，將讓女性更有個性、也展現獨特魅力。

看似複雜的「飛行滑尺」，常見於飛行表的外圈設計。新款Hamilton Converter腕表的飛行滑尺則可在公里與海里、磅與公斤、呎與米等不同單位間換算，或也可用於貨幣換算。全系列共包含Auto Chrono、GMT Auto和Auto三種功能，分別具備計時碼表、兩地時間與自動上鍊日期顯示三種功能組合。

其中Aviation Converter Chrono腕表使用H-21-Si自動上鍊機芯、Aviation Converter Auto腕表則使用具抗磁鈦游絲的H-10自動上鍊機芯，並具80小時動力儲存。而全系列腕表尺寸約為42至44毫米不等，價位區間則由35,000元至68,300元，已可於信義新光三越 A8、信義遠百 A13、板橋大遠百、新光三越台中中港店等Hamilton台灣直營通路欣賞購買。

Hamilton卡其飛行系列Converter鈦游絲抗磁腕表以雙排凹槽的表圈，提升操作時的便利度。圖 / Hamilton提供。
Hamilton卡其飛行系列Converter鈦游絲抗磁腕表以雙排凹槽的表圈，提升操作時的便利度。圖 / Hamilton提供。
今年正拍攝新片「青春弒戀」的林哲熹，更預告明年將有新作品陸續登場。圖 / Hamilton提供。
今年正拍攝新片「青春弒戀」的林哲熹，更預告明年將有新作品陸續登場。圖 / Hamilton提供。
Hamilton卡其飛行系列Converter計時碼表（H76726130），精鋼、44毫米、自動上鍊機芯、飛行滑尺、防水100米，66,200元。圖 / Hamilton提供。
Hamilton卡其飛行系列Converter計時碼表（H76726130），精鋼、44毫米、自動上鍊機芯、飛行滑尺、防水100米，66,200元。圖 / Hamilton提供。
林哲熹今日出席Hamilton Khaki系列Aviation Converter腕表記者會，並以深色西裝展現質男魅力。圖 / Hamilton提供。
林哲熹今日出席Hamilton Khaki系列Aviation Converter腕表記者會，並以深色西裝展現質男魅力。圖 / Hamilton提供。
黑色表面、搭配粗獷表帶的Ref.H76625530腕表，外圈黑紅雙色的飛行滑尺，展現粗獷氣息。圖 / Hamilton提供。
黑色表面、搭配粗獷表帶的Ref.H76625530腕表，外圈黑紅雙色的飛行滑尺，展現粗獷氣息。圖 / Hamilton提供。

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