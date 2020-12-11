快訊

高雄柴山登山客誤中流彈？附近正好有軍方在打靶

川普祭品：摩洛哥建交以色列 犧牲西撒哈拉獨立國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎後疫情時代 大金「健康防疫宅」帶來全方位健康空氣

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
台北國際建築建材暨產品展，大金空調以「健康防疫宅」為主題，提供最新的健康空氣解決方案。圖／大金空調提供
台北國際建築建材暨產品展，大金空調以「健康防疫宅」為主題，提供最新的健康空氣解決方案。圖／大金空調提供

2020台北國際建築建材暨產品展即日起至12月13日於南港展覽館盛大展開，DAIKIN大金空調位於J區I-931攤位，在病毒防疫以及健康空氣的需求下，本次展出特別以今年最受到重視的「健康防疫宅」為主題，為從小到大的空間提供最新的健康空氣解決方案。

今年攤位最大亮點，就是在現場建構實體「健康防疫宅」，並依據空氣進入室內的路徑，提出5大健康空氣解決提案，依序為阻隔/物理過濾、新鮮換氣、除菌抗病毒、整戶室內正壓，以及濕度控制。搭配使用搭載前過濾網及HEPA過濾網的「PM2.5過濾箱」，不開窗就能引進新鮮外氣、並讓室內保持正壓的「新風換氣機」，再搭配大金閃流放電除菌空氣清淨機，或是可配合隱藏吊隱式空調裝設的「ifD回風淨化器」，最後再加上與日本技術同步的「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」系列空調，或是最新推出有電眼的強力乾衣除濕機，就能讓家中空氣24小時維持健康舒適。

其中，空氣清淨機MCK70VSCT-W擁有10年不用換濾網的雙重閃流放電技術，透過主動離子，更快速除菌抗病毒，防油防潑水的濾網特別適合濕氣高的地區使用，再加上美肌保濕模式，幫助自動調整對皮膚與呼吸道更舒適的濕度。而最新推出的大金首款強力乾衣除濕機，最大特點就是擁有紅外線感應電眼，可自動偵測衣服的位置與濕度，瞄準潮濕區域自動吹送加強除濕，幫助更高效率晾乾衣物；而低機身設計，則是更好收納且能將氣流送達更寬闊的區域；業界最多30個安全認證零件，更讓人不在家也能安心使用。

台北國際建築建材暨產品展即日起至12月13日，每天上午10時到下午6時，於台北南港展覽館1館舉辦，一般民眾憑名片或填寫問卷免費換參觀證入場，週末開放12歲以下兒童由家長陪同入場參觀。

新推出的大金首款強力乾衣除濕機，擁有紅外線感應電眼，可瞄準潮濕區域加強除濕。圖／大金空調提供
新推出的大金首款強力乾衣除濕機，擁有紅外線感應電眼，可瞄準潮濕區域加強除濕。圖／大金空調提供
大金空氣清淨機擁有10年不用換濾網閃流放電技術，透過主動離子，更快速除菌抗病毒。圖／大金空調提供
大金空氣清淨機擁有10年不用換濾網閃流放電技術，透過主動離子，更快速除菌抗病毒。圖／大金空調提供

除濕機 空氣清淨機

延伸閱讀

檢測結果墊底？Dyson實驗強調旗下空氣清淨機更符合日常需求

中南部居家乾燥到需增濕 網問：需要買除濕機嗎？

流感、腸病毒都可濾除 Dyson三合一空氣清淨機冬季必備

Dyson 雙12年終壓軸好康 當季旗艦款破盤省1萬

相關新聞

超美打卡點！Harry Winston幸福花環之門 巧現101

十二月，空氣裡都是甜甜的味道。繁華的信義區在入夜後的點燈，總是帶來幸福、美好的聯想。珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Wi...

范少勳、謝欣穎現身adidas太空快閃店 笑稱想登月、到水星去游泳

運動品牌adidas與adidas Originals聯手，從即日起至12月27日止，於新光三越百貨南西3館打造「太空耶...

粉絲快衝！7-11 「SOU・SOU」冬季生活小物系列12月14日起正式開賣

7-ELEVEN與京都印花設計品牌「SOU・SOU」合作推出的「Good Choices」系列，繼今年夏天以獨特花色打造...

跟著PANTONE前進2021！Ultimate Grey概念表灰色正夯

以「色票」、定義色彩的專家「彩通（PANTONE）」近日公布了2021年度色：Ultimate Gray（17-5104...

雙12開賣！全聯推耶誕節限定口罩 卡友買一盒加贈50點

迎接最溫馨的耶誕節到來，繼家樂福、愛買之後，全聯也將於12月12日起於門市陸續開賣「聖誕節口罩」，大人小孩款皆有，共有4...

入場得先投金幣！金洹苑「金庫会社」吃得到法式下酒菜

提供鍋物＋燒肉吃到飽的「金洹苑」，以金庫概念為發想，透過收藏品、股票等元素，打造出店中店「金庫会社Kinko」，店內除了...

現涮龍蝦、和牛！海鮮丼辻半新推出2款「生食級鍋物」

隨著天氣漸涼，也正是品嚐鍋物的好時機。來自日本的「日本橋海鮮丼辻半」，以黃金生龍蝦、澳洲和牛等食材為主角，全新推出「「龍...

大開眼界！集結全球10位藝術家 創作Lady Dior限量款

作為DIOR經典傳世之作的Lady Dior，在今年連續第5年推出藝術家限量系列，本年度邀集了全球10位藝術家，以及創作...

「茶禪華」成首家三星中菜 2021東京米其林名單出爐

《東京米其林指南 2021》日前正式發布餐廳與飯店入選名單，新入選三星餐廳的有兩家、新入選二星餐廳的有兩家、新入選一星餐...

SOGO周年慶擊出「滿貫砲」從北到南全台7店業績超標

疫情之年，今年全台百貨業有如歷經冷熱三溫暖，買氣也有如倒吃甘蔗愈吃愈甜，但要全台各店周年慶同步超標、擊出「滿貫炮」的百貨...

「名媛始祖」拍攝COACH新手袋 耶誕交換禮物萬元有找

COACH全新推出時髦小包款Swinger，邀請到芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）來詮釋，她身為炫富先驅，也是富...

黑色控必收！BYREDO寧靜聖壇香氛蠟燭 耶誕限定登場

由瑞典人Ben Gorham創立的香氛品牌BYREDO，以獨特個性吸引一群粉絲追隨，每年耶誕節都會推出限定香氛蠟燭「寧靜...

熱門新聞

今天強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

女口臭2年！連男友都拒絕接吻 醫揪真相嘆「這難以察覺」

全台有感！地震規模6.7 北部震度4級搖晃超過半分鐘

國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

今年最大地震！氣象局：不排除一周內有4.0以上餘震

說謊成自然！3星座根本是「演技高手」 雙魚裝可憐全身而退

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。