迎後疫情時代 大金「健康防疫宅」帶來全方位健康空氣

2020台北國際建築建材暨產品展即日起至12月13日於南港展覽館盛大展開，DAIKIN大金空調位於J區I-931攤位，在病毒防疫以及健康空氣的需求下，本次展出特別以今年最受到重視的「健康防疫宅」為主題，為從小到大的空間提供最新的健康空氣解決方案。

今年攤位最大亮點，就是在現場建構實體「健康防疫宅」，並依據空氣進入室內的路徑，提出5大健康空氣解決提案，依序為阻隔/物理過濾、新鮮換氣、除菌抗病毒、整戶室內正壓，以及濕度控制。搭配使用搭載前過濾網及HEPA過濾網的「PM2.5過濾箱」，不開窗就能引進新鮮外氣、並讓室內保持正壓的「新風換氣機」，再搭配大金閃流放電除菌空氣清淨機，或是可配合隱藏吊隱式空調裝設的「ifD回風淨化器」，最後再加上與日本技術同步的「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」系列空調，或是最新推出有電眼的強力乾衣除濕機，就能讓家中空氣24小時維持健康舒適。

其中，空氣清淨機MCK70VSCT-W擁有10年不用換濾網的雙重閃流放電技術，透過主動離子，更快速除菌抗病毒，防油防潑水的濾網特別適合濕氣高的地區使用，再加上美肌保濕模式，幫助自動調整對皮膚與呼吸道更舒適的濕度。而最新推出的大金首款強力乾衣除濕機，最大特點就是擁有紅外線感應電眼，可自動偵測衣服的位置與濕度，瞄準潮濕區域自動吹送加強除濕，幫助更高效率晾乾衣物；而低機身設計，則是更好收納且能將氣流送達更寬闊的區域；業界最多30個安全認證零件，更讓人不在家也能安心使用。