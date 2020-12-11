植物精萃抗老當紅！瑞士保養Swissline施維蘭重返台灣

抗老，是每個女人用保養品最想得到的效果，而近幾年使用各種植物精萃，作為抗老保養品正當紅，來自瑞士的保養品牌Swissline施維蘭，近期重返台灣，以高科技打造保養品，使用數百種植物精萃，打造出「奢華科研護膚」。

Swissline施維蘭的保養品，內含專利成分「青春重生2.0」，以及高山珍稀植萃「科研賦活因子」，女星郁方受邀出席活動時，就表示平常拍戲，需要長時間化妝，使用Swissline施維蘭保養品後，讓肌膚狀況平穩。

品牌的明星商品是「奇肌賦活Ⅱ號霜」，含有黃金成分，讓肌膚細緻，還能抵禦外界環境的傷害，其中的科研賦活因子，結合積雪草苷，舒緩肌膚狀況，平衡肌膚。

針對不同肌膚狀況，也有不同系列，譬如客製化的「馬卡龍」功效精華、「全效賦活」講究修護、「活力優植」適合缺水脫屑的肌膚，還有油性肌膚的「淨嫩平衡」系列。

年底將至，品牌也推出2款禮盒，奧妙奢寵緊緻限定版內含奇肌賦活Ⅱ號霜與青春眼部抗痕精華II ，特價12,800元；鉑金奧秘奢華限定版內含奇肌賦活Ⅱ號霜與360°膠原眼部精華，特價12,260元。