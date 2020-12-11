保養品搶攻雙12！ Kiehl's契爾氏推金盞花化妝水定期購

今年網購的雙12檔期特別熱門，連保養品牌也加入，Kiehl's契爾氏在官網就推出「金盞花化妝水定期購」的優惠，打出每3個月買一瓶金盞花化妝水，就再送一瓶正貨，還有4大好處，讓愛用者可以定期回購。

Kiehl's契爾氏的金盞花化妝水是熱賣明星商品，也有不少愛用者，針對愛用者推出的定期購，連續訂購4瓶可享6折優惠，推出定期購還有4大好處，包括免出門就運送到家、免預付可以隨時取消、專案獨享贈品，以及回專櫃可再享優惠。

定期購有兩種組合，包括金盞花修護方案、金盞花毛孔調理方案，一次下單訂購4瓶金盞花化妝水250ml正貨，單瓶售價1,450元，修護方案中，將多贈送第5瓶金盞花化妝水250ml，毛孔調理方案則送亞馬遜淨緻白泥面膜125ml與雙頭面膜刷，每次送出金盞花化妝水時，還會搭配小贈品，整體贈品價值為3,105元。