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超美打卡點！Harry Winston幸福花環之門 巧現101
十二月，空氣裡都是甜甜的味道。繁華的信義區在入夜後的點燈，總是帶來幸福、美好的聯想。珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）即日起於101水舞廣場旁，打造了一處「槲寄生幸福花環之門」，以小巧、貴氣的超美打卡亭，變身信義區最奢華的期間限定時髦亮點。
這件「 槲寄生幸福花環之門（Winston Wish, Mistletoe Kisses）」是從品牌經典的Winston Gates系列與Winston Cluster錦簇鑲嵌設計得到啟發，黑白放射狀的大理石地板，正巧妙呼應了Harry Winston專賣店中源自紐約的貴族氣勢，弧形、圓拱門的設計，更像是讓幸福走入生命，閃亮相隨。
源自1940年代的Winston Cluster錦簇鑲嵌設計，靈感從冬日中包覆霜雪、帶來暖意聯想的聖誕花環而來，鑽石的光芒與成色成為每一件珠寶設計的主導元素，並藉由不同克拉數的水滴或馬眼形切割鑽石堆砌出花環的盛放燦爛；同時海瑞溫斯頓旗艦店大門的「環型花飾（Rosettes）」則為Winston Gates系列注入靈感，對稱如光芒般的放射狀線條，像是生命中每一個幸福的時刻，閃耀永恆。
槲寄生幸福花環之門已於昨日正式點亮，並將於101購物中心旁「水舞廣場」浪漫展示，直至2021年1月15日為止。
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