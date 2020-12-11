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范少勳、謝欣穎現身adidas太空快閃店 笑稱想登月、到水星去游泳
運動品牌adidas與adidas Originals聯手，從即日起至12月27日止，於新光三越百貨南西3館打造「太空耶誕期間限定店」。開幕時，邀請了男星范少勳與戲劇女神謝欣穎站台，兩人亦身穿特別款的運動時尚服飾與新鞋，大聊如果能到外太空的瘋狂想像。
自認總是要裝出「很會運動」的范少勳表示，全身造型最看重鞋子，像是活動時穿著的Ultraboost 20鞋款就是他覺得看起來很「專業」的那種。其實，拍過熱血電影《下半場》的范少勳運動細胞就比一般人好了，所以他在挑選運動時的穿搭，最在乎排汗等機能性。謝欣穎則是透露說自己本來就是品牌粉絲，還自招「如果買不到我的尺寸或款式，我會到國外官網訂」。
對於這次出席的穿搭，謝欣穎覺得黑、白主色調點綴了一點橘色，很亮眼。而兩人被問到，如果能到外太空旅行，最想去哪裡？范少勳則說「我想去水星，因為我喜歡游泳」、謝欣穎則不改無厘頭的答案說「想上月球，看看是不是真的有外星人多在黑暗面」。adidas自NASA的Artemis計畫汲取靈感，除了推出一系列Space Race太空限定鞋款與服飾，還因應即將到來的耶誕節，打造了主題期間限定店。利用專屬火箭、星際耶誕樹和星雲環景藝術裝置，創造出最潮的拍照打卡景點。
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