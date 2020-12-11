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范少勳、謝欣穎現身adidas太空快閃店 笑稱想登月、到水星去游泳

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
男星范少勳（右）與戲劇女神謝欣穎現身adidas與adidas Originals聯手的期間限定店。圖／adidas Originals提供
男星范少勳（右）與戲劇女神謝欣穎現身adidas與adidas Originals聯手的期間限定店。圖／adidas Originals提供

運動品牌adidas與adidas Originals聯手，從即日起至12月27日止，於新光三越百貨南西3館打造「太空耶誕期間限定店」。開幕時，邀請了男星范少勳與戲劇女神謝欣穎站台，兩人亦身穿特別款的運動時尚服飾與新鞋，大聊如果能到外太空的瘋狂想像。

自認總是要裝出「很會運動」的范少勳表示，全身造型最看重鞋子，像是活動時穿著的Ultraboost 20鞋款就是他覺得看起來很「專業」的那種。其實，拍過熱血電影《下半場》的范少勳運動細胞就比一般人好了，所以他在挑選運動時的穿搭，最在乎排汗等機能性。謝欣穎則是透露說自己本來就是品牌粉絲，還自招「如果買不到我的尺寸或款式，我會到國外官網訂」。

運動品牌adidas與adidas Originals聯手，從即日起至12月27日止，於新光三越百貨南西3館打造「太空耶誕期間限定店」。圖／adidas Originals提供
運動品牌adidas與adidas Originals聯手，從即日起至12月27日止，於新光三越百貨南西3館打造「太空耶誕期間限定店」。圖／adidas Originals提供

對於這次出席的穿搭，謝欣穎覺得黑、白主色調點綴了一點橘色，很亮眼。而兩人被問到，如果能到外太空旅行，最想去哪裡？范少勳則說「我想去水星，因為我喜歡游泳」、謝欣穎則不改無厘頭的答案說「想上月球，看看是不是真的有外星人多在黑暗面」。adidas自NASA的Artemis計畫汲取靈感，除了推出一系列Space Race太空限定鞋款與服飾，還因應即將到來的耶誕節，打造了主題期間限定店。利用專屬火箭、星際耶誕樹和星雲環景藝術裝置，創造出最潮的拍照打卡景點。

謝欣穎現身「adidas Space Race 太空聖誕期間限定店」開幕記者會。圖／adidas Originals提供
謝欣穎現身「adidas Space Race 太空聖誕期間限定店」開幕記者會。圖／adidas Originals提供

范少勳現身「adidas Space Race 太空聖誕期間限定店」開幕記者會。圖／adidas Originals提供
范少勳現身「adidas Space Race 太空聖誕期間限定店」開幕記者會。圖／adidas Originals提供

adidas Originals WINTER上衣1,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals WINTER上衣1,890元。圖／adidas Originals提供

adidas Space Race NASA ARTEMIS上衣1,990元。圖／adidas提供
adidas Space Race NASA ARTEMIS上衣1,990元。圖／adidas提供

adidas Originals BELLISTA裙2,490元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals BELLISTA裙2,490元。圖／adidas Originals提供

adidas Space Race NASA ARTEMIS夾克3,290元。圖／adidas提供
adidas Space Race NASA ARTEMIS夾克3,290元。圖／adidas提供

adidas Originals NMD_R1 SPEEDLINES鞋5,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals NMD_R1 SPEEDLINES鞋5,890元。圖／adidas Originals提供

太空 adidas 品牌

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