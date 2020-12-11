粉絲快衝！7-11 「SOU・SOU」冬季生活小物系列12月14日起正式開賣

7-ELEVEN與京都印花設計品牌「SOU・SOU」合作推出的「Good Choices」系列，繼今年夏天以獨特花色打造用品和飲料之後，持續以風格選物模式跨界開發全新商品，特別企畫「SOU・SOU與你的豐盛冬季」主題，為冬日增添質感與品味，本周OPEN POINT App會員專屬搶先預購活動推出限量商品全部秒殺售罄，7-ELEVEN也宣布「SOU・SOU與你的豐盛冬季」全系列商品12月14日起將陸續於7-ELEVEN門市開賣，於7-ELEVEN門市購買SOU・SOU x Good Choices全系列聯名商品，可獲得耶誔卡片一張，數量有限送完為止。

7-ELEVEN「Good Choices」系列第二波主打保暖商品，結合SOU・SOU冬季氛圍紋樣，包含連帽輕暖休閒外套、圍脖、保暖毯、中筒襪、毛巾、口罩、托特包等兼具時髦及功能性的商品，商品價格落在89元～1,290元區間，此次聯名系列深獲日本SOU．SOU本社喜愛，特地提出引進日本SOU．SOU官網同步上架銷售的邀請，讓日本消費者也能感受7-ELEVEN協力開發的SOU．SOU商品魅力。

看好冬季保暖小物需求，7-ELEVEN特別開發出連帽輕暖休閒外套、圍脖、隨身毯、中筒襪等溫暖配件，其中男女皆可穿的SOU．SOU連帽輕暖休閒外套，沿續7-ELEVEN限定聯名特色，出現「11」數字且與「7」數字做跳色變化，別具巧思，將自12月12日上午11點起限定於OPEN POINT App開放限量預購，售價1,290元，數量有限售完為止。

防疫期間，7-ELEVEN也推出9款口罩，包括適合機車族的SOU．SOU防護立體口罩，3D立體剪裁相當透氣，可搭配醫療口罩使用；夏季熱賣的SOU．SOU平面口罩，由口罩國家隊監製，也推出冬季全新紋樣。