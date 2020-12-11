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跟著PANTONE前進2021！Ultimate Grey概念表灰色正夯
以「色票」、定義色彩的專家「彩通（PANTONE）」近日公布了2021年度色：Ultimate Gray（17-5104 TCX） 和Illuminating（13-0647 TCX），前者譯為「極致灰」、後者則為「亮麗黃」。灰色看來介於黑、白之間，似有機、似無機，但隨著明亮深淺濃淡不一，巧妙運用灰色也能散發出迥異氣質。
散發沉穩的「散發沉穩的「炭灰色」，被柏萊士（Bell & Ross）運用在BR 03-92 Grey Lum腕表的表面，由於金屬表面再經太陽紋修飾、自帶光澤感，Super-LumiNova夜光塗料則在夜間能清楚辨讀，灰、綠相稱，夜間、白晝，各有巧妙印象。名士（Baume et Mercier）的子品牌BAUME則有一只小秒針腕表，在PVD的炭灰色表殼勾上一抹綠，簡約輕巧，尤其小秒針的綠更是神來一筆，時髦的設計感讓每日都實戴好搭。
美度（MIDO）的Multifort Power Reserve先鋒系列動力儲存顯示腕表也收異曲同工之效：「煙煤灰色」的金屬表面，則加上了垂直是覺得「日內瓦波紋」修飾，指針、時標，都有鮮明的淡綠色夜光塗料，Caliber 80自動上鍊機芯則有80小時動力儲存，像是預備好要陪伴配戴者長跑2021；寶齊萊（Carl F. Bucherer）的灰則和在色彩上另出奇招，灰中帶藍，Manero Flyback飛返計時碼表以43毫米的精鋼表殼搭配藍灰色表面，將灰的無機、調和了藍色的冷凝，都會、OutDoor？一「灰」到底、「灰」常時髦。
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