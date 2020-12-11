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跟著PANTONE前進2021！Ultimate Grey概念表灰色正夯

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
精鋼鍊帶與灰藍色表面的組合，讓寶齊萊Manero Flyback腕表帶來歐式的紳士聯想。圖 / 寶齊萊提供。
精鋼鍊帶與灰藍色表面的組合，讓寶齊萊Manero Flyback腕表帶來歐式的紳士聯想。圖 / 寶齊萊提供。

以「色票」、定義色彩的專家「彩通（PANTONE）」近日公布了2021年度色：Ultimate Gray（17-5104 TCX） 和Illuminating（13-0647 TCX），前者譯為「極致灰」、後者則為「亮麗黃」。灰色看來介於黑、白之間，似有機、似無機，但隨著明亮深淺濃淡不一，巧妙運用灰色也能散發出迥異氣質。

散發沉穩的「散發沉穩的「炭灰色」，被柏萊士（Bell & Ross）運用在BR 03-92 Grey Lum腕表的表面，由於金屬表面再經太陽紋修飾、自帶光澤感，Super-LumiNova夜光塗料則在夜間能清楚辨讀，灰、綠相稱，夜間、白晝，各有巧妙印象。名士（Baume et Mercier）的子品牌BAUME則有一只小秒針腕表，在PVD的炭灰色表殼勾上一抹綠，簡約輕巧，尤其小秒針的綠更是神來一筆，時髦的設計感讓每日都實戴好搭。

美度（MIDO）的Multifort Power Reserve先鋒系列動力儲存顯示腕表也收異曲同工之效：「煙煤灰色」的金屬表面，則加上了垂直是覺得「日內瓦波紋」修飾，指針、時標，都有鮮明的淡綠色夜光塗料，Caliber 80自動上鍊機芯則有80小時動力儲存，像是預備好要陪伴配戴者長跑2021；寶齊萊（Carl F. Bucherer）的灰則和在色彩上另出奇招，灰中帶藍，Manero Flyback飛返計時碼表以43毫米的精鋼表殼搭配藍灰色表面，將灰的無機、調和了藍色的冷凝，都會、OutDoor？一「灰」到底、「灰」常時髦。

把灰調和了藍，在無機中加入冷凝，讓寶齊萊Manero Flyback腕表動靜皆宜。圖 / 寶齊萊提供。
把灰調和了藍，在無機中加入冷凝，讓寶齊萊Manero Flyback腕表動靜皆宜。圖 / 寶齊萊提供。
由於有日內瓦波紋，讓美度的Multifort動力儲存腕表，帶有奇異光澤。圖 / MIDO提供。
由於有日內瓦波紋，讓美度的Multifort動力儲存腕表，帶有奇異光澤。圖 / MIDO提供。
MIDO Multifort動力儲存腕表，PVD煙煤灰色精鋼表殼、42毫米、自動上鍊機芯、時間與日期顯示，40,000元。圖 / MIDO提供。
MIDO Multifort動力儲存腕表，PVD煙煤灰色精鋼表殼、42毫米、自動上鍊機芯、時間與日期顯示，40,000元。圖 / MIDO提供。
揉和炭灰色和螢光綠的BR 03-92 Grey LUM，是非典型的灰色概念腕表。圖 / Bell & Ross提供。
揉和炭灰色和螢光綠的BR 03-92 Grey LUM，是非典型的灰色概念腕表。圖 / Bell & Ross提供。
名士子品牌BAUME將煙灰色以綠色小秒針點綴、神來一筆畫龍點睛。圖 / 名士表提供。
名士子品牌BAUME將煙灰色以綠色小秒針點綴、神來一筆畫龍點睛。圖 / 名士表提供。
Carl F. Bucherer Manero Flyback腕表，精鋼、43毫米、自動上鍊機芯、飛返計時碼表，22萬元。圖 / 寶齊萊提供。
Carl F. Bucherer Manero Flyback腕表，精鋼、43毫米、自動上鍊機芯、飛返計時碼表，22萬元。圖 / 寶齊萊提供。

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