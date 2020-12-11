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雙12開賣！全聯推耶誕節限定口罩 卡友買一盒加贈50點

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
康乃馨醫療口罩耳帶-聖誕節（白+紅+藍/30片/盒），售價299元，福利卡友加贈50福利點。圖／全聯福利中心提供
康乃馨醫療口罩耳帶-聖誕節（白+紅+藍/30片/盒），售價299元，福利卡友加贈50福利點。圖／全聯福利中心提供

迎接最溫馨的耶誕節到來，繼家樂福、愛買之後，全聯也將於12月12日起於門市陸續開賣「聖誕節口罩」，大人小孩款皆有，共有4種品項可選，並分兩波段開賣，每款上面皆有超應景的雪人、聖誕樹、薑餅人等聖誕節相關圖案，不論大人還是小孩戴起來都超級可愛，絕對是聖誕派對最矚目焦點。

首波將於12月12日開賣全聯獨家的「康乃馨3D立體兒童醫療口罩-聖誕節（白）」與「康乃馨醫療口罩耳帶-聖誕節（綠）」，第2波開賣時間預計為12月16日，販售混色款的「康乃馨3D立體兒童醫療口罩-聖誕節（白+綠+紅）」、「康乃馨醫療口罩耳帶-聖誕節（白+紅+藍）」，感受耶誕節繽紛熱鬧的氛圍。卡友購買乙盒可再加贈50福利點，等於再折扣5元，到貨量及開賣時間則依每家門市開門營業時間為準，每款口罩數量皆有限，售完為止。

如果沒空到門市購買，「PXGo!全聯線上購」也於12月12日～13日限定2天開賣「「康乃馨3D立體兒童醫療口罩-聖誕節（白+綠+紅）」、「康乃馨醫療口罩耳帶-聖誕節（白+紅+藍）」，同樣數量有限，售完為止。

至於全火鍋以全聯經典梗「請支援收銀」設計的「康乃馨醫療級口罩」和「全力抗機能口罩」，目前也在各門市全面熱銷中，福利卡友購買滿件再加贈120福利點，等於折扣12元。

康乃馨醫療口罩耳帶-聖誕節（綠/30片/盒），售價299元，福利卡友加贈50福利點。圖／全聯福利中心提供
康乃馨醫療口罩耳帶-聖誕節（綠/30片/盒），售價299元，福利卡友加贈50福利點。圖／全聯福利中心提供
康乃馨3D立體兒童醫療口罩-聖誕節（白+綠+紅/30片/盒），售價359元，福利卡友加贈50福利點。圖／全聯福利中心提供
康乃馨3D立體兒童醫療口罩-聖誕節（白+綠+紅/30片/盒），售價359元，福利卡友加贈50福利點。圖／全聯福利中心提供
康乃馨3D立體兒童醫療口罩-聖誕節（白/30片/盒)，售價359元，福利卡友加贈50福利點。圖／全聯福利中心提供
康乃馨3D立體兒童醫療口罩-聖誕節（白/30片/盒)，售價359元，福利卡友加贈50福利點。圖／全聯福利中心提供

口罩 耶誕節

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