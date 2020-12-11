入場得先投金幣！金洹苑「金庫会社」吃得到法式下酒菜

提供鍋物＋燒肉吃到飽的「金洹苑」，以金庫概念為發想，透過收藏品、股票等元素，打造出店中店「金庫会社Kinko」，店內除了提供日法創意下酒菜外，還標榜是全台唯一須以「金幣」入場的餐館，增添用餐的樂趣。

於金洹苑店內獨立區隔而出的「金庫会社Kinko」，使用銀行金庫般的鐵門作為區隔，門口並設有投幣機。凡是預約用餐的賓客，即可透過郵寄獲得一枚特製金幣，只有將金幣投入機器內，大門才會打開，帶來用餐前的沉浸式情境感。而在金庫空間內，牆壁上也陳列有潮流畫作，以及宛若交易所般的跑馬燈，藉此呈現藝術品市場、股市市場的金融世界觀。

金庫会社Kinko的菜單以日式料理混搭法式菜系為主。「醬油漬乳酪」乃是將奶油乳酪經醬油、糖與香料醃漬2天後，在鹹香乳酪香中增添甘甜香氣，搭配紅酒更會引出太妃糖般的甜香，每份180元。至於使用煙燻槍增添木質香氣的「煙燻金蛋」，以金色蛋殼容器裝盛，並組合了雞腿肉、鴨胸、牛舌、伊比利松阪豬，以低溫舒肥的手法烹調上桌，每份420元。

「澳和橫隔膜」將橫隔膜燒烤後再配上特製烤肉醬，上桌前再裝於特製容器內煙燻增香，每份520元。「法式鴨胸」則選擇宜蘭櫻桃鴨，將胸肉於蒜香橄欖油內舒肥烹調，再煎至表皮酥香。特製的巴薩米克醋醬，也為鴨肉帶來明亮感，每份360元。除此之外，還有以羊肉搭配台式酸梅醬的「法式小羔羊肋排」、牛肉搭配海膽、鮭魚卵等海陸食材的「生牛肉三色丼」，以及切開後會流出溏心蛋液的「前女友」等不同料理。

目前店內規劃有紅白酒、氣泡酒等16種酒款供搭配，其中「金庫特調shot」，每杯40元，讓酒水帳單不會成為用餐壓力，搭配九宮格方案，一次可享9種滋味，每套360元。未來店內也預計引入水煙服務，增添用餐的放鬆感。

金庫会社Kinko預計將於12月14日正式面市，僅規劃有22席座位。開幕首週將優先供已於金洹苑消費至指定金額的VVIP前來，12月21日後將再開放民眾訂位用餐。