快訊

今天強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

現涮龍蝦、和牛！海鮮丼辻半新推出2款「生食級鍋物」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
日本橋海鮮丼辻半全新推出「「龍洑‧黃金生龍蝦套餐」、「山海‧澳洲和牛與時令鮮魚套餐」等2款鍋物套餐。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
日本橋海鮮丼辻半全新推出「「龍洑‧黃金生龍蝦套餐」、「山海‧澳洲和牛與時令鮮魚套餐」等2款鍋物套餐。圖／日本橋海鮮丼辻半提供

隨著天氣漸涼，也正是品嚐鍋物的好時機。來自日本的「日本橋海鮮丼辻半」，以黃金生龍蝦、澳洲和牛等食材為主角，全新推出「「龍洑‧黃金生龍蝦套餐」、「山海‧澳洲和牛與時令鮮魚套餐」2款鍋物方案，均有搭配生食級食材，讓民眾自由品嚐生食或涮煮後的滋味。

日本橋海鮮丼辻半以「珠寶盒海鮮丼」最為招牌，在台也曾推出主打時令鮮魚的鍋物料理。此次推出的「龍洑‧黃金生龍蝦套餐」選用整隻南非黃金生龍蝦為重點，品嚐時可透過湯霜技法，在鍋中快速涮10秒鐘，讓龍蝦肉外層變得彈嫩且保留蝦肉的鮮甜，同時並搭配北海道干貝、生蠔、文蛤、時令鮮魚。其中干貝、生蠔、鮮魚均採生食等級，供民眾自行變化生熟不同的食用方式，每套1,399元。「山海‧澳洲和牛與時令鮮魚套餐」則以澳洲和牛做為主打，搭配生食級北海道干貝及時令鮮魚，一次可以品嚐到海陸兩種不同風味，每套690元。

兩款鍋物除了以柴魚昆布高湯為底外，並都搭配季節蔬菜盤，並有胡麻醬、柚子胡椒醬、蛋黃醬油等3種醬料可供搭配。加價199元，即可將鍋物白飯升級成為小菊珠寶盒丼飯，一次品嚐兩種不同類型的料理。（原價250元）。

澳洲 海鮮 日本

延伸閱讀

花蓮鯉魚潭驚現外來種龍蝦 縱管處委請東華大學調查

天冷就是要吃鍋！量販超市火鍋季開跑 名店鍋物在家吃

振興三倍券使用倒數！五星「台南晶英飯店」推入住現省3000元，龍蝦烤鴨2.5折再享調酒買1送1

滿街都是和牛吃到飽餐廳？ 網曝：有的等級低還騙人當盤子

相關新聞

桂冠「巧克力湯圓」賣近300萬元！停售7萬盒開放免費索取

福灣巧克力前董座五年前涉嫌性騷擾事件近期在網路延燒，不僅網友發起拒買，也讓許多合作廠商宣告停售相關或聯名產品。而當初率先...

現涮龍蝦、和牛！海鮮丼辻半新推出2款「生食級鍋物」

隨著天氣漸涼，也正是品嚐鍋物的好時機。來自日本的「日本橋海鮮丼辻半」，以黃金生龍蝦、澳洲和牛等食材為主角，全新推出「「龍...

大開眼界！集結全球10位藝術家 創作Lady Dior限量款

作為DIOR經典傳世之作的Lady Dior，在今年連續第5年推出藝術家限量系列，本年度邀集了全球10位藝術家，以及創作...

「茶禪華」成首家三星中菜 2021東京米其林名單出爐

《東京米其林指南 2021》日前正式發布餐廳與飯店入選名單，新入選三星餐廳的有兩家、新入選二星餐廳的有兩家、新入選一星餐...

SOGO周年慶擊出「滿貫砲」從北到南全台7店業績超標

疫情之年，今年全台百貨業有如歷經冷熱三溫暖，買氣也有如倒吃甘蔗愈吃愈甜，但要全台各店周年慶同步超標、擊出「滿貫炮」的百貨...

「名媛始祖」拍攝COACH新手袋 耶誕交換禮物萬元有找

COACH全新推出時髦小包款Swinger，邀請到芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）來詮釋，她身為炫富先驅，也是富...

黑色控必收！BYREDO寧靜聖壇香氛蠟燭 耶誕限定登場

由瑞典人Ben Gorham創立的香氛品牌BYREDO，以獨特個性吸引一群粉絲追隨，每年耶誕節都會推出限定香氛蠟燭「寧靜...

生日有1、2「和牛套餐買一送一」！慕軒飯店72小時快閃

2020年接近尾聲，台北米其林指南連續三年住宿推薦的慕軒飯店，推出每晚輕鬆價2,588元起，12月11日起限時72小時開...

2020年GPHG大賞的腕表是這樣煉成的！江詩丹頓古董表展解密

距今24年前的1996，對尋常人或許是平凡的一年，卻是江詩丹頓Overseas腕表的問世年代、有重要意義。更正確來說，今...

點睛品首家婚戒訂製店開幕 林宥嘉送KIKI生日禮：任選

看好台灣婚嫁市場的成長，點睛品特別於新竹遠東巨城購物中心開設全臺第一家PROMESSA婚嫁訂製體驗店，提供最全面的婚嫁珠...

吃得比人還好！乾杯用「澳洲牛舌」做4款寵物零食

旗下擁有和牛料理、燒肉、鍋物等不同料理品牌的「乾杯集團」，自即日起推出全新品牌「乾杯汪汪」，正式進軍寵物零食市場。首波即...

耶誕口罩超應景！家樂福、愛買量販12月11日起限量開賣

口罩不僅能防疫，現在也成為新常態生活的節慶穿搭配件之一，愛買量販將快閃開賣耶誕節限定版成人和兒童醫療口罩，此次販售的版本...

熱門新聞

全台有感！地震規模6.7 北部震度4級搖晃超過半分鐘

地牛翻身！ 花東地區發生有感地震 台鐵部分班次延誤

北北基大雨特報 吳德榮：周日冷空氣將創入冬最低溫

桂冠「巧克力湯圓」賣近300萬元！停售7萬盒開放免費索取

抵制福灣害慘可可產業？網列世界大賽證明：台灣巧克力本身就超強

健康主題館╱長時間盤腿坐 小心傷腰椎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。