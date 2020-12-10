現涮龍蝦、和牛！海鮮丼辻半新推出2款「生食級鍋物」

隨著天氣漸涼，也正是品嚐鍋物的好時機。來自日本的「日本橋海鮮丼辻半」，以黃金生龍蝦、澳洲和牛等食材為主角，全新推出「「龍洑‧黃金生龍蝦套餐」、「山海‧澳洲和牛與時令鮮魚套餐」2款鍋物方案，均有搭配生食級食材，讓民眾自由品嚐生食或涮煮後的滋味。

日本橋海鮮丼辻半以「珠寶盒海鮮丼」最為招牌，在台也曾推出主打時令鮮魚的鍋物料理。此次推出的「龍洑‧黃金生龍蝦套餐」選用整隻南非黃金生龍蝦為重點，品嚐時可透過湯霜技法，在鍋中快速涮10秒鐘，讓龍蝦肉外層變得彈嫩且保留蝦肉的鮮甜，同時並搭配北海道干貝、生蠔、文蛤、時令鮮魚。其中干貝、生蠔、鮮魚均採生食等級，供民眾自行變化生熟不同的食用方式，每套1,399元。「山海‧澳洲和牛與時令鮮魚套餐」則以澳洲和牛做為主打，搭配生食級北海道干貝及時令鮮魚，一次可以品嚐到海陸兩種不同風味，每套690元。

兩款鍋物除了以柴魚昆布高湯為底外，並都搭配季節蔬菜盤，並有胡麻醬、柚子胡椒醬、蛋黃醬油等3種醬料可供搭配。加價199元，即可將鍋物白飯升級成為小菊珠寶盒丼飯，一次品嚐兩種不同類型的料理。（原價250元）。