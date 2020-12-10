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大開眼界！集結全球10位藝術家 創作Lady Dior限量款

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Lady Dior mini Mai-Thu Perret拿鐵白小羊皮密鑲多彩玻璃珠限量藝術提包，34萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior mini Mai-Thu Perret拿鐵白小羊皮密鑲多彩玻璃珠限量藝術提包，34萬5,000元。圖／DIOR提供

作為DIOR經典傳世之作的Lady Dior，在今年連續第5年推出藝術家限量系列，本年度邀集了全球10位藝術家，以及創作特質、獨到眼光打造出具有強烈個性的Lady Dior手袋，讓Lady Dior跨出精品的格局，再度賦予有故事性的藝術氣息。

Dior Lady Art #5邀請到的藝術創作者，以他們既定的創作媒材或特質，在有限的包款輪廓中，發揮無垠的想像。非洲馬達加斯加藝術家Joël Andrianomearisoa以「Lady Dior 迷宮」為主題創作，是非常浪漫的作品，包款內還覆上一本小書，材質運用皮革和拉齊米爾（Radzimir）絲質布料製成；相較於這幽微，大陸藝術家宋冬則是採用木紋樹脂邊框、鑲嵌多彩鏡面，來表現打開的一扇扇「窗戶」，象徵著自由與開放。而知名的女權主義美國藝術家Judy Chicago，將包款以科技布料處理為高振頻彩虹視覺效果，螺旋和貝殼的線條，寓意女性的豐富與性感。

美國藝術家Gisela Colón的作品則富於未來感，中央鑲嵌蛋白石效果的綠色橢圓形為視覺焦點，包款側邊附上的梭形鏡子對比之下有手做的純樸溫潤，她將心中的未來包款分別命名為星塵（Stardust）與亞馬遜（Amazonia）。瑞士藝術家Mai-Thu Perret將其著迷的虛構語言，結合楔形文字、繪畫和蒙德里安的幾何美學，以掛毯圖紋方式化身成Lady Dior。俄羅斯藝術家RECYCLE GROUP的雙人組Andrey Blokhin和Georgy Kuznetsov，則是用波浪和漩渦效果解構、重塑經典籐格紋圖案，探索「虛擬永生」的概念。南非藝術家Chris Soal將印有Dior字樣的瓶蓋對折、滿滿地覆蓋在包身表面，宛如斑斕貝類，或用手工上色的牙籤形成立體刺繡效果。

此外，神秘的女性特質也成了多位藝術家的創作底蘊。法國藝術家Claire Tabouret以繪畫筆觸帶來暖色調的包款，但她彩繪的自畫像，卻像吸血鬼般銜著DIOR吊飾，既魔幻又幽默。印度藝術家Bharti Kher以女性眉心的紅色明點（bindi）為發想核心，將精巧的蛇型輪廓金屬密集排列，游移出生命、蛻變的意象。瑞士藝術家Olga Titus的手繪琺瑯金屬面具也有弔詭的神秘氣氛，此外，她以色彩斑斕的細小串珠、亮片，縫綴成萬花筒般的炫目，則創作出Lady Dior之上的小宇宙。

Lady Dior宋冬木紋樹脂邊框、鑲嵌多彩鏡面中型限量藝術提包，87萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior宋冬木紋樹脂邊框、鑲嵌多彩鏡面中型限量藝術提包，87萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior Bharti Kher小牛皮密集金屬蛇形釘飾中型限量藝術提包，18萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior Bharti Kher小牛皮密集金屬蛇形釘飾中型限量藝術提包，18萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior mini Judy Chicago高振頻彩虹視覺效果限量藝術提包，23萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior mini Judy Chicago高振頻彩虹視覺效果限量藝術提包，23萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior Gisela Colón Stardust銀色小羊皮鑲嵌水晶球中型限量藝術提包，32萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior Gisela Colón Stardust銀色小羊皮鑲嵌水晶球中型限量藝術提包，32萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior mini Olga Titus黑色小羊皮綴彩色珠飾與水晶刺繡中型限量藝術提包，42萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior mini Olga Titus黑色小羊皮綴彩色珠飾與水晶刺繡中型限量藝術提包，42萬元。圖／DIOR提供
藝術家Joël Andrianomearisoa所創作的「Lady Dior 迷宮」中型限量藝術提包，38萬元。圖／DIOR提供
藝術家Joël Andrianomearisoa所創作的「Lady Dior 迷宮」中型限量藝術提包，38萬元。圖／DIOR提供
藝術家Recycle Group與桌上的黑色款Lady Dior小牛皮飾籐格與立體漩渦紋路中型限量藝術提包，售價20萬元。圖／DIOR提供
藝術家Recycle Group與桌上的黑色款Lady Dior小牛皮飾籐格與立體漩渦紋路中型限量藝術提包，售價20萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior Claire Tabouret繪畫人造皮草、螢光皮革中型限量藝術提包，19萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior Claire Tabouret繪畫人造皮草、螢光皮革中型限量藝術提包，19萬元。圖／DIOR提供
藝術家宋冬與（右）Lady Dior mini木紋樹脂邊框、鑲嵌多彩鏡面限量藝術手拿包，77萬元。圖／DIOR提供
藝術家宋冬與（右）Lady Dior mini木紋樹脂邊框、鑲嵌多彩鏡面限量藝術手拿包，77萬元。圖／DIOR提供
藝術家Chris Soal 與他的作品黑色籐格紋小牛皮牙籤鑲嵌Lady Dior中型限量藝術提包，36萬5,000元。圖／DIOR提供
藝術家Chris Soal 與他的作品黑色籐格紋小牛皮牙籤鑲嵌Lady Dior中型限量藝術提包，36萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior Recycle Group青銅色小羊皮飾籐格與波浪紋路中型限量藝術提包，20萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior Recycle Group青銅色小羊皮飾籐格與波浪紋路中型限量藝術提包，20萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior #5共集結10個藝術家的作品。圖／DIOR提供
Lady Dior #5共集結10個藝術家的作品。圖／DIOR提供
Lady Dior mini Joël Andrianomearisoa「Lady Dior 迷宮」限量藝術提包，34萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior mini Joël Andrianomearisoa「Lady Dior 迷宮」限量藝術提包，34萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior Chris Soal黑色小牛皮Dior瓶蓋對摺鑲嵌中型限量藝術提包，42萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior Chris Soal黑色小牛皮Dior瓶蓋對摺鑲嵌中型限量藝術提包，42萬元。圖／DIOR提供
藝術家創作、她身旁右側Lady Dior繪畫小牛皮與紅色麂皮、點綴褶襇烏干紗自畫像中型限量藝術提包，25萬元。圖／DIOR提供
藝術家創作、她身旁右側Lady Dior繪畫小牛皮與紅色麂皮、點綴褶襇烏干紗自畫像中型限量藝術提包，25萬元。圖／DIOR提供
藝術家Bharti Kher與她創作的（左）Lady Dior mini黑色小牛皮密集金屬蛇形釘飾限量藝術提包，15萬5,000元。圖／DIOR提供</p><!--4--><p> 元。圖／DIOR提供
藝術家Bharti Kher與她創作的（左）Lady Dior mini黑色小牛皮密集金屬蛇形釘飾限量藝術提包，15萬5,000元。圖／DIOR提供

元。圖／DIOR提供

藝術家Olga Titus與她創作的Lady Dior mini絲絨地氈效果羊毛刺繡、鑲嵌手繪琺瑯金屬面具限量藝術提包，42萬元0,000。圖／DIOR提供
藝術家Olga Titus與她創作的Lady Dior mini絲絨地氈效果羊毛刺繡、鑲嵌手繪琺瑯金屬面具限量藝術提包，42萬元0,000。圖／DIOR提供
藝術家Gisela Colón（右）油彩效果黑色小羊皮鑲嵌蛋白石效果Lady Dior Amazonia大型限量藝術提包，36萬5,000元。圖／DIOR提供
藝術家Gisela Colón（右）油彩效果黑色小羊皮鑲嵌蛋白石效果Lady Dior Amazonia大型限量藝術提包，36萬5,000元。圖／DIOR提供
藝術家Mai-Thu Perret創作的（前）Lady Dior mini黑色小羊皮密鑲多彩玻璃珠限量藝術提包，34萬5,000元。圖／DIOR提供
藝術家Mai-Thu Perret創作的（前）Lady Dior mini黑色小羊皮密鑲多彩玻璃珠限量藝術提包，34萬5,000元。圖／DIOR提供
藝術家Judy Chicago與她創作的高振頻分色濾光視覺效果Lady Dior中型限量藝術提包，26萬5,000元。圖／DIOR提供
藝術家Judy Chicago與她創作的高振頻分色濾光視覺效果Lady Dior中型限量藝術提包，26萬5,000元。圖／DIOR提供

藝術家 Dior

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