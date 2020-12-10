「茶禪華」成首家三星中菜 2021東京米其林名單出爐

《東京米其林指南 2021》日前正式發布餐廳與飯店入選名單，新入選三星餐廳的有兩家、新入選二星餐廳的有兩家、新入選一星餐廳的有18家。此外，《東京米其林指南》今年也首次推出「米其林綠星」（MICHELIN Green Star），希望協助消費者辨識出特別投入於永續美食的指標餐廳，共有6家餐廳入選。

《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec表示：「今年的《米其林指南》入選名單，仍持續反映了當地餐飲環境的活力與多樣性，特別是名單中囊括了 2 家新三星餐廳。另一項今年重要的改變，是6家東京餐廳首次被給予米其林綠星。」

在12家三星餐廳當中，有兩家餐廳新上榜。其一是東京第一家獲得三星的中菜料理餐廳「茶禅華」，其二是2012 年首度獲得一星、2015 年獲得二星、今年則晉升三星的法料餐廳「レフェルヴェソンス（L’Effervescence）」。

「茶禅華」入選三星的理由，是提供融合了傳統中式風味以及日式技巧的獨特餐飲體驗，一道「雉雞湯」正是完美例證，也見證了大廚製備高湯的精湛手藝。

在42家二星餐廳中，有2家新入選。其中「久丹」則以精緻的手法處理日式料理，摘下二星。評審員特別讚賞其有著纖細而充滿風味高湯的煮物（nimono），以及生魚片料理的創意。同樣新上榜二星名單的「鮨 かねさか」，則提供了極度精緻的「廚師發辦（お任せ，OMAKASE）」體驗，注重調整，以符合客人的喜好。

在158家一星餐廳中，有18家新上榜。有3家中菜餐廳（慈華、シノワ、シリーズ）、4家法國風味料理餐廳ランタンポレル（L’Intemporel）、 薪焼 銀座おのでら、おでこ（Au Deco）、 エステール（Esterre）；1家義大利風味料理餐廳ファロ（Faro）；6家日本料理餐廳寿こう、茂松、御料理 かつ志、御成門 はる、麻布 和敬以及赤坂 おぎ乃；還有4家壽司料理（波濤、すし家 祥太、鮨 むらやま、鮨 すが弥）。

【新入選三星餐廳】共2家 ．茶禅華 ．レフェルヴェソンス（L’Effervescence） 【新入選二星餐廳】共2家 ．久丹 ．鮨 かねさか 【新入選一星餐廳】共18家 ．波濤 ．すし家 祥太 ．鮨 むらやま ．鮨 すが弥 ．ランタンポレル（L’Intemporel） ．薪焼 銀座おのでら ．おでこ（Au Deco） ．エステール（Esterre） ．ファロ（Faro） ．寿こう ．茂松 ．御料理 かつ志 ．御成門 はる ．麻布 和敬 ．赤坂 おぎ乃 ．慈華 ．シノワ ．シリーズ 【米其林綠星】共6家 ．レフェルヴェソンス（L’Effervescence） ．ラチュレ（Lature） ．フロリレージュ（Florilège） ．NARISAWA ．シンシア（Sincère） ．カンテサンス（Quintessence）

「久丹」是《東京米其林指南 2021》中新入選的二星餐廳之一。圖／摘自米其林指南官網