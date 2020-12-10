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SOGO周年慶擊出「滿貫砲」從北到南全台7店業績超標

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO周年慶全台7店以113億超標達成，成長6%，天母、中壢、新竹3店更叫去年有二位數成長。本報資料照
遠東SOGO周年慶全台7店以113億超標達成，成長6%，天母、中壢、新竹3店更叫去年有二位數成長。本報資料照

疫情之年，今年全台百貨業有如歷經冷熱三溫暖，買氣也像倒吃甘蔗愈吃愈甜，當中遠東SOGO全台各店周年慶同步超標、擊出「滿貫砲」可說是百貨中罕見。遠東SOGO董事長黃晴雯今與營業總經理汪郭鼎松、資深營業副總吳素吟，加上各百貨店長一同慶祝周年慶7店全勝業績超標，今年SOGO全台7店周年慶業績較去年成長6%、以113億超標達成，當中新竹、中壢、天母店今年更有兩位數成長，為各店成長力道前三強，就連近年商業環境低迷的高雄也出現成長，這也是SOGO睽違十多年的「周年慶滿貫全壘打」。

SOGO董事長黃晴雯表示，「今年全世界都辛苦，上半年因疫情的大幅衰退，我拜託主管群要苦追回來，在上下一心團結下，今年SOGO可以說是百貨唯一，從北到南各店全部超標，我們把上半年的衰退，拚回來了！」SOGO今年在少了新竹站前店情況下，今年全年業績預計達450億，和2019年持平。

遠東集團百貨零售事業在新竹一方獨霸，當中更以SOGO百貨搭配大型購物中心的遠東巨城購物中心為龍頭，兩者加起來品牌數超過700家，為新竹最大量體的商場，已是新竹地區民眾購物的首選。在SOGO全台周年慶表現最亮眼為新竹店，周年慶以進帳超過18億，居新竹同業之冠。走中高價客層定位的新竹店未來更將朝向國際精品與高級娛樂發展。

成長力道第二的SOGO中壢店，周邊有四家百貨、兩家購物中心與outlet群聚，中壢店以經營高端消費者拉大與其他購物中心、outlet的差異化，在完成商場改裝優化品牌升級下，今年周年慶創造11%成長。周年慶壓軸的天母店深耕在地有成，今年也以11%成長力道，穩坐台北北區百貨市場之冠。

SOGO全台量體最大的台北大店（忠孝、復興、敦化）今年業績也超過6%成長，精品群聚的百億店復興館今年有超過9%成長；而忠孝館拚出3.5%成長，忠孝館也是全台唯一沒有精品的百億店，主要是來客量體夠大，一年來客達1,200萬，是台灣總人口的一半。而新年度忠孝館將升級改裝，復興與敦化擴大精品與名店餐飲，明年台北大店將突破300億元大關。

新光三越全台15店周年慶業績超過202億，達成2%成長，超越原本預期1%成長，全年業績將超過800億。新光三越周分析周年慶三大助攻分別為：無法出國下，精品、化妝品超成長，信義店在缺少觀光客下仍強勁成長1成；專注經營會員，會員貢獻度成長超過1成，另外數位工具加分，加快購物迴轉率。

遠東百貨周年慶業績預估將會順利達標、近130億，較去年同期成長近1成。業種表現為精品成長超過3成、化妝品超過1成、家電近1成、童裝也近1成、餐廳超過5%為今年前5大類。各店以台中大遠百、板橋大遠百、新竹大遠百、遠百信義A13、遠百桃園等五店表現較佳。微風周年慶六館業績達42.8億，較去年成長2.4%，當中以精品成長最明顯亮眼，較去年同期成長約60％。

遠東SOGO董事長黃晴雯（中）率營業主管與各店店長，慶祝周年慶7店全勝業績超標。記者江佩君／攝影
遠東SOGO董事長黃晴雯（中）率營業主管與各店店長，慶祝周年慶7店全勝業績超標。記者江佩君／攝影
位於百貨、購物中心、outlet林立的桃園激戰區，中壢SOGO以精緻化為定位進行商場優化品牌升級，今年周年慶達成11%成長，為SOGO全台成長力道第二高店。圖／SOGO提供
位於百貨、購物中心、outlet林立的桃園激戰區，中壢SOGO以精緻化為定位進行商場優化品牌升級，今年周年慶達成11%成長，為SOGO全台成長力道第二高店。圖／SOGO提供

周年慶 SOGO 新竹

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