「名媛始祖」拍攝COACH新手袋 耶誕交換禮物萬元有找
COACH全新推出時髦小包款Swinger，邀請到芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）來詮釋，她身為炫富先驅，也是富二代走進名媛明星圈的始祖，以最能代表當前世代的社群對話框詮釋Swinger，萬元有找的漂亮價格，是小資女孩耶誕禮物的選項。
近期在YouTube推出個人全新紀錄片「This is Paris」的芭黎絲希爾頓，不僅只是名媛，她同時有多個個人保養、香水品牌，拍攝Swinger形象片也展現COACH Girls的自信與個性。The Swinger Bag是2020 Holiday系列包款之一，輪廓來自九○年代的迷你手袋，回歸復古，經過重新演繹後，表現腋下包款的現代風貌。材質以尼龍或是鵝卵石顆粒皮革打造而成，包型流暢俐落，以經典轉扣金屬作為搭扣，是拉鍊處的細節裝飾，附有短肩帶、以及可自由拆卸的長斜背帶。
除了芭黎絲希爾頓之外，COACH還找來流行歌手金彼特拉斯（Kim Petras）及美國演員瑞奇湯普森（Rickey Thompson）拍攝短影片，影片故事內容圍繞著閨蜜們在社群上的俏皮趣味對話，討論著以Swinger手袋作為參與派對的造型，切入當代女孩們的生活。
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