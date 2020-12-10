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黑色控必收！BYREDO寧靜聖壇香氛蠟燭 耶誕限定登場
由瑞典人Ben Gorham創立的香氛品牌BYREDO，以獨特個性吸引一群粉絲追隨，每年耶誕節都會推出限定香氛蠟燭「寧靜聖壇」，今年特別換上經典的黑色瓶身，充滿獨特質感，讓黑色空一看就瘋狂。
寧靜聖壇的香氛蠟燭，以木質與辛香調為主，點燃後，帶來溫暖與寧靜感，BYREDO創辦人暨創意總監Ben Gorham表示，該款香氣可以帶大家回到斯德哥爾摩的冬日回憶，也希望這款香氣，讓大家感受家與家人間的重要神聖性。
另也推出三款節慶限量系列護手霜，以繽紛色彩為設計，也有3種香味，返樸歸真護手霜帶來給人剛洗完的純棉布料味道，鬱金香護手霜的香味靈感，來自春天新摘下鬱金香莖的新鮮氣息；無人之境護手霜則是帶點乾爽、溫暖的中性玫瑰香調，讓大家在冬季中，能好好寵愛雙手。
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