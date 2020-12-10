黑色控必收！BYREDO寧靜聖壇香氛蠟燭 耶誕限定登場

由瑞典人Ben Gorham創立的香氛品牌BYREDO，以獨特個性吸引一群粉絲追隨，每年耶誕節都會推出限定香氛蠟燭「寧靜聖壇」，今年特別換上經典的黑色瓶身，充滿獨特質感，讓黑色空一看就瘋狂。

寧靜聖壇的香氛蠟燭，以木質與辛香調為主，點燃後，帶來溫暖與寧靜感，BYREDO創辦人暨創意總監Ben Gorham表示，該款香氣可以帶大家回到斯德哥爾摩的冬日回憶，也希望這款香氣，讓大家感受家與家人間的重要神聖性。