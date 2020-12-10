生日有1、2「和牛套餐買一送一」！慕軒飯店72小時快閃

2020年接近尾聲，台北米其林指南連續三年住宿推薦的慕軒飯店，推出每晚輕鬆價2,588元起，12月11日起限時72小時開放訂房，飯店AMAZZING CLUB會員另享提前至中午12點入住禮遇。餐飲也同步推出「暖冬好食成雙」限時優惠，凡生日月份/日期含有數字1或2，享GUSTOSO餐廳晚間和牛套餐、URBAN331酒吧調酒和杯裝威士忌「買一送一」。

慕軒飯店位於台北市大安區敦化南路，以低調奢華聞名，連續三年名列台北米其林指南推薦飯店，近日更獲得World Luxury Hotel Awards世界奢華酒店大獎連續第四年授獎殊榮。「1212快閃住房專案」每房含雙人自助早餐2,588元起，12月11日中午12:12至12月14日12:12限時販售，住宿期間則為12月11日至2021年1月31日期間每周一至四。