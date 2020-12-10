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生日有1、2「和牛套餐買一送一」！慕軒飯店72小時快閃

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
GUSTOSO義大利餐廳「雙12暖冬好食成雙」，即日起至12月23日每周一至六提供「極致和牛饗宴」晚間套餐2200元+10%。圖／慕軒飯店提供
GUSTOSO義大利餐廳「雙12暖冬好食成雙」，即日起至12月23日每周一至六提供「極致和牛饗宴」晚間套餐2200元+10%。圖／慕軒飯店提供

2020年接近尾聲，台北米其林指南連續三年住宿推薦的慕軒飯店，推出每晚輕鬆價2,588元起，12月11日起限時72小時開放訂房，飯店AMAZZING CLUB會員另享提前至中午12點入住禮遇。餐飲也同步推出「暖冬好食成雙」限時優惠，凡生日月份/日期含有數字1或2，享GUSTOSO餐廳晚間和牛套餐、URBAN331酒吧調酒和杯裝威士忌「買一送一」。

慕軒飯店位於台北市大安區敦化南路，以低調奢華聞名，連續三年名列台北米其林指南推薦飯店，近日更獲得World Luxury Hotel Awards世界奢華酒店大獎連續第四年授獎殊榮。「1212快閃住房專案」每房含雙人自助早餐2,588元起，12月11日中午12:12至12月14日12:12限時販售，住宿期間則為12月11日至2021年1月31日期間每周一至四。

此外，慕軒飯店也推「雙12暖冬好食成雙」活動，只要生日月份、日期含有數字「1」或「2」，立享買一送一優惠。GUSTOSO義大利餐廳自即日起至12月23日，每周一至六提供「極致和牛饗宴晚間套餐2,200元+10%」買一送一，主廚嚴選自然放牧的澳洲和牛9+等級，取用肉質結實、油脂豐富的牛小排部位，經直火對決奶油焦淋香煎，外皮焦脆內裡軟嫩多汁。贈送的第二客套餐，也可選擇「Madison海陸雙饗套餐」或「義式經典套餐」。電話：02-7726-9099。

慕軒飯店推出「1212快閃住房專案」，每房含雙人自助早餐2,588元起，限時72小時開放預訂。圖／慕軒飯店提供
慕軒飯店推出「1212快閃住房專案」，每房含雙人自助早餐2,588元起，限時72小時開放預訂。圖／慕軒飯店提供

米其林 暖冬 義大利

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