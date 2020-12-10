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2020年GPHG大賞的腕表是這樣煉成的！江詩丹頓古董表展解密

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
第三代納入表帶快拆系統，也讓腕表可一表三戴，展示不同風格印象。圖 / 江詩丹頓提供。
第三代納入表帶快拆系統，也讓腕表可一表三戴，展示不同風格印象。圖 / 江詩丹頓提供。

距今24年前的1996，對尋常人或許是平凡的一年，卻是江詩丹頓Overseas腕表的問世年代、有重要意義。更正確來說，今年日內瓦高級鐘表大賞得到「最佳曆象與天文（Calendar and Astronomy）」的江詩丹頓萬年曆鏤雕腕表是該系列的第三代作。而初代Overseas的原型，其實是從1995年的Phidias GMT世界時區腕表與1978年的Ref.222「Jumbo」腕表得到靈感，進而催生了今日的經典。

Ref.222的誕生，和2020年的現在有些雷同。由於石英機芯革命，原本傳統表廠紛紛追求精鋼、價平、實用運動風格的設計，而Ref.222正是因為江詩丹頓表廠222週年所催生。當時的37毫米已屬大尺寸，因而得名「Jumbo」，該款腕表並由當代獨立製表師Jörg Hysek所設計，並至1985年正式停止生產；而1995年的Phidias GMT腕表則出自另一位設計師Dino Modolo之手，表款的表面透過經緯線在白色表面隱藏了一個世界地圖，同時表圈並採雙色（two-tone）的半金設計。透過結合兩只表款，也令Overseas腕表初代作於1996年正式問世。

事實上，由於初代作的金屬鍊帶配戴略微卡手，二代Oversears在十年後的2006接手，將品牌經典的馬爾他十字形體納入表帶鍊節設計，帶來更服貼的配戴體驗。第三代的Oversears則在2016年推出，因為改變防磁線圈位置所以讓底蓋可以使用透明藍寶石水晶底蓋，防水也防磁；因為納入表帶快拆系統所以一表多用，加上複雜功能的導入，遂令鏤雕萬年曆玫瑰金腕表，在2020年日內瓦鐘表大賞獲得肯定。

想親眼見識江詩丹頓的過往運動優雅時光？品牌近期正於台灣展出包含Ref.222與Phidias GMT世界時區腕表的六款古董與近代的運動主題時計，時間從1947年至2010年，時光橫跨一甲子。六只時計皆為非賣品，但另有一款可出售、常見於拍賣會的熱門標地Ref.4178腕表，也見證了今日經典「Overseas」腕錶的誕生歷程。展覽已從12月7日於江詩丹頓101專賣店上展出，並將持續至1月3日為止。

由設計師Dino Modolo在1995年打造的Phidias GMT世界時區腕表，與Ref.222「Jumbo」腕表，是Overseas腕表的誕生繆思之一（非賣品）。圖 / 江詩丹頓提供。
由設計師Dino Modolo在1995年打造的Phidias GMT世界時區腕表，與Ref.222「Jumbo」腕表，是Overseas腕表的誕生繆思之一（非賣品）。圖 / 江詩丹頓提供。
Ref.4178經典的牛角式表耳，是拍賣會的常見熱門標地，也是本次古董表展可販售的表款，價格店洽。記者 / 釋俊哲攝影。
Ref.4178經典的牛角式表耳，是拍賣會的常見熱門標地，也是本次古董表展可販售的表款，價格店洽。記者 / 釋俊哲攝影。
江詩丹頓正於台北101專賣店上展出古董時計，時間橫跨63年的六枚古董與現代作品，展現優雅運動的時間可能。記者 / 釋俊哲攝影。
江詩丹頓正於台北101專賣店上展出古董時計，時間橫跨63年的六枚古董與現代作品，展現優雅運動的時間可能。記者 / 釋俊哲攝影。
一體成型鍊帶的Ref.222「Jumbo」腕表，以藍色表面、37毫米尺寸，反映了時代的特質（非賣品）。圖 / 江詩丹頓提供。
一體成型鍊帶的Ref.222「Jumbo」腕表，以藍色表面、37毫米尺寸，反映了時代的特質（非賣品）。圖 / 江詩丹頓提供。
生產於1947年、編號Ref.4072的計時碼表，當年僅生產30只，是拍賣會的熱門之選（非賣品）。圖 / 江詩丹頓提供。
生產於1947年、編號Ref.4072的計時碼表，當年僅生產30只，是拍賣會的熱門之選（非賣品）。圖 / 江詩丹頓提供。
今日江詩丹頓Overseas腕表的誕生，源自兩枚古董時計的靈感總和。圖 / 江詩丹頓提供。
今日江詩丹頓Overseas腕表的誕生，源自兩枚古董時計的靈感總和。圖 / 江詩丹頓提供。
1947年通過天文台競賽的18K金天文台懷表，根據品牌表示，當年的競賽精準度為每日0.25秒，可見品質之複雜精妙（非賣品）。圖 / 江詩丹頓提供。
1947年通過天文台競賽的18K金天文台懷表，根據品牌表示，當年的競賽精準度為每日0.25秒，可見品質之複雜精妙（非賣品）。圖 / 江詩丹頓提供。

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