2020年GPHG大賞的腕表是這樣煉成的！江詩丹頓古董表展解密

距今24年前的1996，對尋常人或許是平凡的一年，卻是江詩丹頓Overseas腕表的問世年代、有重要意義。更正確來說，今年日內瓦高級鐘表大賞得到「最佳曆象與天文（Calendar and Astronomy）」的江詩丹頓萬年曆鏤雕腕表是該系列的第三代作。而初代Overseas的原型，其實是從1995年的Phidias GMT世界時區腕表與1978年的Ref.222「Jumbo」腕表得到靈感，進而催生了今日的經典。

Ref.222的誕生，和2020年的現在有些雷同。由於石英機芯革命，原本傳統表廠紛紛追求精鋼、價平、實用運動風格的設計，而Ref.222正是因為江詩丹頓表廠222週年所催生。當時的37毫米已屬大尺寸，因而得名「Jumbo」，該款腕表並由當代獨立製表師Jörg Hysek所設計，並至1985年正式停止生產；而1995年的Phidias GMT腕表則出自另一位設計師Dino Modolo之手，表款的表面透過經緯線在白色表面隱藏了一個世界地圖，同時表圈並採雙色（two-tone）的半金設計。透過結合兩只表款，也令Overseas腕表初代作於1996年正式問世。

事實上，由於初代作的金屬鍊帶配戴略微卡手，二代Oversears在十年後的2006接手，將品牌經典的馬爾他十字形體納入表帶鍊節設計，帶來更服貼的配戴體驗。第三代的Oversears則在2016年推出，因為改變防磁線圈位置所以讓底蓋可以使用透明藍寶石水晶底蓋，防水也防磁；因為納入表帶快拆系統所以一表多用，加上複雜功能的導入，遂令鏤雕萬年曆玫瑰金腕表，在2020年日內瓦鐘表大賞獲得肯定。