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點睛品首家婚戒訂製店開幕 林宥嘉送KIKI生日禮：任選

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
點睛品代言人林宥嘉出席全臺首家PROMESSA婚嫁訂製體驗店剪綵記者會。圖／點睛品提供
點睛品代言人林宥嘉出席全臺首家PROMESSA婚嫁訂製體驗店剪綵記者會。圖／點睛品提供

看好台灣婚嫁市場的成長，點睛品特別於新竹遠東巨城購物中心開設全臺第一家PROMESSA婚嫁訂製體驗店，提供最全面的婚嫁珠寶專屬訂製服務，打造「不可複製」的愛情信物。店內也將獨賣PROMESSA年度最新對戒「相融」系列。今（12月10）日，點睛品代言人林宥嘉更特地出席開幕剪綵，並對於融合兩種金質的新品非常驚艷，連求婚台詞都幫新人想好：「外觀很可愛像糖果一樣，如果男生要選擇這個款式給自己愛的人的話，可以說：它是兩種金屬融合在一起，就像你跟我雖然是不同的人，還是可以融合一起。」

林宥嘉聽聞他和妻子KIKI點睛品熱賣，表示很感謝。對於這次除息專門婚嫁訂製體驗店撿菜，會想特別訂製怎樣的作品？他表示訂製是很棒的概念，不過他對品牌的新品更有興趣，「戒指是這麼小的東西，但它有幾百年歷史，要做出不同的樣式或創新很難，所以我反而會想要看看品牌本來可以提供的樣式有沒有吸引到我的。我應該會在基本的架構下提供一點小小的改動就好。」而KIKI生日在12月就要到來，打算送什麼樣的禮物？他體貼表示會讓她挑選，即使是無形的禮物也可以，「說不定她會想要自己的時間。」

而林宥嘉與Kiki夫婦配戴的同心結系列，也因為兩人超高的人氣成為熱賣商品，是指名訂製款式的第一名。今年同心結系列更乘勝追擊，推出多款以同心結鑽戒為基礎的新作，例如戒台鑲滿鑽石的PROMESSA同心結18K白金玫瑰金雙色石襯鑽石戒指，以及主石以四爪鑲嵌的PROMESSA同心結18K白金玫瑰金雙色鑽石戒指，彷彿將姻緣紅線化作18K玫瑰金編織同心繩結。亦有對戒可成套選購。

而配合PROMESSA婚嫁訂製體驗店開幕，點睛品更特別推出年度最新對戒「相融」系列，設計糅合18K金與950鉑金兩種不同的珍稀金屬，並在同一戒面上可展現兩種不同金屬的光澤，寓意個具個性的伴侶也能合而為一。18K黃金玫瑰金雙色對戒，紋理優雅、女戒戒面鑲鑽；18K黃金950鉑金雙色款則有緊疊紋理和扭結紋理兩種手工紋理的選擇。

PROMESSA「同心結」18K白金玫瑰金雙色鑽石對戒，男戒41,500元起， 女戒33,600元起。圖／點睛品提供
PROMESSA「同心結」18K白金玫瑰金雙色鑽石對戒，男戒41,500元起， 女戒33,600元起。圖／點睛品提供
點睛品PROMESSA婚嫁訂製體驗店俯視圖。圖／點睛品提供
點睛品PROMESSA婚嫁訂製體驗店俯視圖。圖／點睛品提供
PROMESSA「同心結」18K白金玫瑰金雙色石襯鑽石戒指，主石50分起，10萬1,300元起。圖／點睛品提供
PROMESSA「同心結」18K白金玫瑰金雙色石襯鑽石戒指，主石50分起，10萬1,300元起。圖／點睛品提供
（由左至右）BIG CITY總經理羅仕清、品牌代言人林宥嘉、點睛品總經理黃淑真、BIG CITY代表營運長游欣宜共同出席全臺首家PROMESSA婚嫁訂製體驗店新竹遠東巨城購物中心開幕剪綵活動。
（由左至右）BIG CITY總經理羅仕清、品牌代言人林宥嘉、點睛品總經理黃淑真、BIG CITY代表營運長游欣宜共同出席全臺首家PROMESSA婚嫁訂製體驗店新竹遠東巨城購物中心開幕剪綵活動。
點睛品代言人林宥嘉出席全臺首家PROMESSA婚嫁訂製體驗店剪綵記者會。圖／點睛品提供
點睛品代言人林宥嘉出席全臺首家PROMESSA婚嫁訂製體驗店剪綵記者會。圖／點睛品提供
新竹BIG CITY點睛品PROMESSA婚嫁訂製體驗店。圖／點睛品提供
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PROMESSA熱賣款同心結系列今年推出新品。圖／點睛品提供
PROMESSA熱賣款同心結系列今年推出新品。圖／點睛品提供
新竹BIG CITY點睛品PROMESSA婚嫁訂製體驗店。圖／點睛品提供
新竹BIG CITY點睛品PROMESSA婚嫁訂製體驗店。圖／點睛品提供
點睛品代言人林宥嘉出席全臺首家PROMESSA婚嫁訂製體驗店剪綵記者會。圖／點睛品提供
點睛品代言人林宥嘉出席全臺首家PROMESSA婚嫁訂製體驗店剪綵記者會。圖／點睛品提供
PROMESSA「相融」18K黃金玫瑰金雙色對戒，男戒44,800元；女戒37,500元。圖／點睛品提供
PROMESSA「相融」18K黃金玫瑰金雙色對戒，男戒44,800元；女戒37,500元。圖／點睛品提供
PROMESSA「同心結」18K白金玫瑰金雙色鑽石戒指，主石50分起，90,000元起。圖／點睛品提供
PROMESSA「同心結」18K白金玫瑰金雙色鑽石戒指，主石50分起，90,000元起。圖／點睛品提供
PROMESSA「相融」18K黃金950鉑金雙色緊疊紋理對戒，男戒40,800元；女戒29,000元。圖／點睛品提供
PROMESSA「相融」18K黃金950鉑金雙色緊疊紋理對戒，男戒40,800元；女戒29,000元。圖／點睛品提供
PROMESSA「相融」18K黃金950鉑金雙色扭結紋理對戒，男戒44,300元；女戒32,500元。圖／點睛品提供
PROMESSA「相融」18K黃金950鉑金雙色扭結紋理對戒，男戒44,300元；女戒32,500元。圖／點睛品提供

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