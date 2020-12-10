點睛品首家婚戒訂製店開幕 林宥嘉送KIKI生日禮：任選

看好台灣婚嫁市場的成長，點睛品特別於新竹遠東巨城購物中心開設全臺第一家PROMESSA婚嫁訂製體驗店，提供最全面的婚嫁珠寶專屬訂製服務，打造「不可複製」的愛情信物。店內也將獨賣PROMESSA年度最新對戒「相融」系列。今（12月10）日，點睛品代言人林宥嘉更特地出席開幕剪綵，並對於融合兩種金質的新品非常驚艷，連求婚台詞都幫新人想好：「外觀很可愛像糖果一樣，如果男生要選擇這個款式給自己愛的人的話，可以說：它是兩種金屬融合在一起，就像你跟我雖然是不同的人，還是可以融合一起。」

林宥嘉聽聞他和妻子KIKI點睛品熱賣，表示很感謝。對於這次除息專門婚嫁訂製體驗店撿菜，會想特別訂製怎樣的作品？他表示訂製是很棒的概念，不過他對品牌的新品更有興趣，「戒指是這麼小的東西，但它有幾百年歷史，要做出不同的樣式或創新很難，所以我反而會想要看看品牌本來可以提供的樣式有沒有吸引到我的。我應該會在基本的架構下提供一點小小的改動就好。」而KIKI生日在12月就要到來，打算送什麼樣的禮物？他體貼表示會讓她挑選，即使是無形的禮物也可以，「說不定她會想要自己的時間。」

而林宥嘉與Kiki夫婦配戴的同心結系列，也因為兩人超高的人氣成為熱賣商品，是指名訂製款式的第一名。今年同心結系列更乘勝追擊，推出多款以同心結鑽戒為基礎的新作，例如戒台鑲滿鑽石的PROMESSA同心結18K白金玫瑰金雙色石襯鑽石戒指，以及主石以四爪鑲嵌的PROMESSA同心結18K白金玫瑰金雙色鑽石戒指，彷彿將姻緣紅線化作18K玫瑰金編織同心繩結。亦有對戒可成套選購。