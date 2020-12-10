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吃得比人還好！乾杯用「澳洲牛舌」做4款寵物零食

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「澳洲穀飼燉煮牛舌」不僅可以直接食用，也可以混合乾飼料，3罐入599元。記者陳睿中／攝影
「澳洲穀飼燉煮牛舌」不僅可以直接食用，也可以混合乾飼料，3罐入599元。記者陳睿中／攝影

旗下擁有和牛料理、燒肉、鍋物等不同料理品牌的「乾杯集團」，自即日起推出全新品牌「乾杯汪汪」，正式進軍寵物零食市場。首波即以「澳洲牛舌」，推出牛舌潔牙捲、牛舌肉條、厚切牛舌、燉煮牛舌等4款零食，甚至連人也可以食用。

乾杯集團每年進口牛舌約60噸，約占全台進口總量的一半。根據研究，牛舌擁有優良的動物性蛋白質、鐵、維生素，相較於牛肉，牛舌的熱量為1/2、脂肪含量則為1/3，更能減低食用負擔。乾杯此次特別選用產地直送、與旗下餐廳同等級的澳洲穀飼牛牛舌，以「人食可用等級」、「天然無添加」等2大標準，設計成寵物零食，增添寵物用餐的奢侈感。

「澳洲穀飼厚切牛舌」，保留牛舌天然原塊，以70度低溫烘烤，藉此在保留營養的同時，給予寵物大口吃肉的食感，每包65公克，2包售價359元。以濕食罐頭呈現的「澳洲穀飼燉煮牛舌」，以100%純肉原汁製作，油脂香氣十足，並添加牛磺酸，不僅可以直接食用，也可以混合乾飼料，3罐入599元。另外「澳洲穀飼牛舌肉條」由牛舌肉、牛舌皮、筋膜為主，適合作為訓練獎勵或日常零嘴，每包50公克，3包399元。另外也有將牛舌啤捲成螺旋狀的「澳洲穀飼潔牙牛舌捲」，每包50公克，2包399元。

除了單品項之外，乾杯汪汪也設計「汪汪好肉好健康禮盒」，內含1盒澳洲穀飼厚切牛舌、2罐澳洲穀飼燉煮牛舌、1盒澳洲穀飼牛舌肉條，以及1盒澳洲穀飼潔牙牛舌捲，每套1,499元。全台和牛47、麻辣45、乾杯等7大品牌、31間門市均有販售，亦可於乾杯超市線上平台訂購。業者也表示，本次飼料是以寵物犬為主要設計對象，未來也會評估貓飼料的可能性。

「澳洲穀飼厚切牛舌」，保留牛舌天然原塊，每包65公克，2包售價359元。記者陳睿中／攝影
「澳洲穀飼厚切牛舌」，保留牛舌天然原塊，每包65公克，2包售價359元。記者陳睿中／攝影
將牛舌啤捲成螺旋狀的「澳洲穀飼潔牙牛舌捲」，每包50公克，2包399元。記者陳睿中／攝影
將牛舌啤捲成螺旋狀的「澳洲穀飼潔牙牛舌捲」，每包50公克，2包399元。記者陳睿中／攝影
「澳洲穀飼牛舌肉條」每包50公克，3包399元。記者陳睿中／攝影
「澳洲穀飼牛舌肉條」每包50公克，3包399元。記者陳睿中／攝影
乾杯新推出「乾杯汪汪」寵物品牌，推出一系列寵物零食。記者陳睿中／攝影
乾杯新推出「乾杯汪汪」寵物品牌，推出一系列寵物零食。記者陳睿中／攝影

寵物 零食

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